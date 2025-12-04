Oilers vs Kraken: Pre-game Stats

11-11-5 | 27 PTS
T-6th place in the Pacific Division
Last Game: 1-0 L vs MIN
PP: 28.8%
PK: 81.8%
GF-GA: 81-96
11-7-6 | 28 PTS
5th place in the Pacific Division
Last Game: 4-0 L vs EDM
PP: 16.7%
PK: 69.2%
GF-GA: 59-66
Seattle Kraken | Edmonton Oilers
11-11-5 ...........Record.............11-7-7
6-3-3......Home Record.......5-3-2
5-4-3 ........Road Record........6-8-3
4-4-2.......Last 10 Games.......4-5-1
2.46..........GF/Game..........3.00
2.75............GA/Game..........3.56
16.7% .........PP.........28.8%
69.2% .......PK......81.1%
52.6%.......FO%......45.7%
Connor McDavid: 27 GP, 11 G, 25 A, 36 PTS
Leon Draisaitl: 27 GP, 15 G, 16 A, 31 PTS
Evan Bouchard: 27 GP, 4 G, 18 A, 22 PTS
Jaden Schwartz: 23 GP, 8 G, 7 A, 15 PTS
Matty Beniers: 24 GP, 3 G, 11 A, 14 PTS
Jordan Eberle: 24 GP, 8 G, 6 A, 14 PTS
Kasperi Kapanen (lower body, IR); Jake Walman (day-to-day); Jack Roslovic (undisclosed, out).
Mason Marchment (undisclosed, out); Bradon Montour (day-to-day); Jaden Schwartz (undisclosed, IR); Max McCormick (lower body, out).