Oilers vs Kraken: Pre-game Stats

    Updated at: Dec 4, 2025, 18:52

    EDMONTON OILERS

    11-11-5 | 27 PTS

    T-6th place in the Pacific Division

    Last Game: 1-0 L vs MIN

    PP: 28.8%

    PK: 81.8%

    GF-GA: 81-96

    SEATTLE KRAKEN

    11-7-6 | 28 PTS

    5th place in the Pacific Division

    Last Game: 4-0 L vs EDM

    PP: 16.7%

    PK: 69.2%

    GF-GA: 59-66

    HEAD-TO-HEAD

    Seattle Kraken |  Edmonton Oilers

    11-11-5 ...........Record.............11-7-7

    6-3-3......Home Record.......5-3-2

    5-4-3 ........Road Record........6-8-3

    4-4-2.......Last 10 Games.......4-5-1

    2.46..........GF/Game..........3.00

    2.75............GA/Game..........3.56

    16.7% .........PP.........28.8%

    69.2% .......PK......81.1%

    52.6%.......FO%......45.7%

    TOP SCORERS

    Connor McDavid: 27 GP, 11 G, 25 A, 36 PTS

    Leon Draisaitl: 27 GP, 15 G, 16 A, 31 PTS

    Evan Bouchard: 27 GP, 4 G, 18 A, 22 PTS

    Jaden Schwartz: 23 GP, 8 G, 7 A, 15 PTS

    Matty Beniers: 24 GP, 3 G, 11 A, 14 PTS

    Jordan Eberle: 24 GP, 8 G, 6 A, 14 PTS

    INJURY REPORT

    Kasperi Kapanen (lower body, IR); Jake Walman (day-to-day); Jack Roslovic (undisclosed, out).

    Mason Marchment (undisclosed, out); Bradon Montour (day-to-day); Jaden Schwartz (undisclosed, IR); Max McCormick (lower body, out).