    Oilers at Leafs: Pre-game Stats

    Caprice St-Pierre
    Dec 13, 2025, 19:14
    Updated at: Dec 13, 2025, 19:34

    EDMONTON OILERS

    14-11-6 | 34 PTS

    4th place in the Pacific Division

    Last Game: 4-3 W vs DET

    PP: 32.1%

    PK: 80.2%

    GF-GA: 103-105

    TORONTO MAPLE LEAFS

    14-11-15 | 33 PTS

    5th place in the Atlantic Division

    Last Game: 3-2 OTL vs SJ

    PP: 14.5%

    PK: 82.1%

    GF-GA: 99-95

    HEAD-TO-HEAD

    Toronto Maple LeafsEdmonton Oilers

    14-11-5...........Record.............14-11-6

    9-4-5......Home Record.......8-3-3

    5-7-0........Road Record........6-8-3

    5-2-3.......Last 10 Games.......5-3-2

    3.30..........GF/Game..........3.33

    3.17...........GA/Game..........3.39

    14.5% .........PP.........32.1%

    82.`1% .......PK......80.2%

    57.2%.......FO%......53.0%

    TOP SCORERS

    Connor McDavid: 31 GP, 16 G, 32 A, 48 PTS

    Leon Draisaitl: 31 GP, 17 G, 23 A, 40 PTS

    Evan Bouchard: 31 GP, 5 G, 23 A, 28 PTS

    William Nylander: 26 GP, 11 G, 23 A, 34 PTS

    John Tavares: 30 GP, 13 G, 17 A, 30 PTS

    Mathew Knies: 27 GP, 7 G, 21 A, 28 PTS

    INJURY REPORT

    Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Jack Roslovic (undisclosed, IR), Connor Clattenburg (eye, IR), Noah Philp (upper body, LTIR)

    William Nylander (illness, day-to-day); Dakota Joshua (illness, day-to-day); Marshall Rifai (wrist, IR); Chris Tanev (upper body, IR); Brandon Carlo (foot, IR); Joseph Woll (lower body, IR); Dakota Mermis (undisclosed, IR).

    STARTING GOALTENDERS

    EDM: Confirmed Tristan Jarry (2.66 GAA, .909 SV%, 9-3-1)

    TOR: Confirmed Dennis Hildeby (2.25 GAA, .933 SV%, 2-2-3)