Oilers at Leafs: Pre-game Stats

14-11-6 | 34 PTS
4th place in the Pacific Division
Last Game: 4-3 W vs DET
PP: 32.1%
PK: 80.2%
GF-GA: 103-105
14-11-15 | 33 PTS
5th place in the Atlantic Division
Last Game: 3-2 OTL vs SJ
PP: 14.5%
PK: 82.1%
GF-GA: 99-95
Toronto Maple Leafs | Edmonton Oilers
14-11-5...........Record.............14-11-6
9-4-5......Home Record.......8-3-3
5-7-0........Road Record........6-8-3
5-2-3.......Last 10 Games.......5-3-2
3.30..........GF/Game..........3.33
3.17...........GA/Game..........3.39
14.5% .........PP.........32.1%
82.`1% .......PK......80.2%
57.2%.......FO%......53.0%
Connor McDavid: 31 GP, 16 G, 32 A, 48 PTS
Leon Draisaitl: 31 GP, 17 G, 23 A, 40 PTS
Evan Bouchard: 31 GP, 5 G, 23 A, 28 PTS
William Nylander: 26 GP, 11 G, 23 A, 34 PTS
John Tavares: 30 GP, 13 G, 17 A, 30 PTS
Mathew Knies: 27 GP, 7 G, 21 A, 28 PTS
Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Jack Roslovic (undisclosed, IR), Connor Clattenburg (eye, IR), Noah Philp (upper body, LTIR)
William Nylander (illness, day-to-day); Dakota Joshua (illness, day-to-day); Marshall Rifai (wrist, IR); Chris Tanev (upper body, IR); Brandon Carlo (foot, IR); Joseph Woll (lower body, IR); Dakota Mermis (undisclosed, IR).
EDM: Confirmed Tristan Jarry (2.66 GAA, .909 SV%, 9-3-1)
TOR: Confirmed Dennis Hildeby (2.25 GAA, .933 SV%, 2-2-3)