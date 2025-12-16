Oilers at Penguins: Pre-game Stats

15-12-6 | 36 PTS
4th place in the Pacific Division
Last Game: 4-1 L at MTL
PP: 30.6%
PK: 79.1%
GF-GA: 110-114
14-8-9 | 37 PTS
T-5th place in the Merto Division
Last Game: 5-4 OTL vs UT
PP: 32.1%
PK: 84.0%
GF-GA: 99-96
Edmonton Oilers | Pittsburg Penguins
15-12-6...........Record.............14-8-9
8-3-3......Home Record.......6-5-5
7-9-3........Road Record........8-3-4
6-3-1.......Last 10 Games.......4-2-4
3.33..........GF/Game..........3.19
3.39...........GA/Game..........2.94
30.6% .........PP.........32.1%
79.1% .......PK......84.0%
52.9%.......FO%......50.4%
Connor McDavid: 33 GP, 18 G, 34 A, 52 PTS
Leon Draisaitl: 33 GP, 17 G, 26 A, 43 PTS
Evan Bouchard: 33 GP, 5 G, 25 A, 30 PTS
Sidney Crosby: 31 GP, 19 G, 15 A, 34 PTS
Evgeni Malkin: 26 GP, 8 G, 21 A, 29 PTS
Bryan Rust: 29 GP, 11 G, 16 A, 27 PTS
Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Jack Roslovic (undisclosed, IR), Connor Clattenburg (eye, IR), Noah Philp (upper body, LTIR).
Harrison Brunicke (not injury related, out); Blake Lizotte (upper body, IR); Engeni Malkin (upper body, IR); Filip Hallander (leg, IR); Caleb Jones (lower body, IR); Peyton Kettles (shoulder, out); Tanner Howe (knee, IR-NR).
EDM: Confirmed Tristan Jarry; 2.69 GAA, .908 SV%, 10-3-1
PIT: Confirmed Stuart Skinner; 2.83 GAA, .8911 SV%, 11-8-4