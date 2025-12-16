    • Powered by Roundtable

    Oilers at Penguins: Pre-game Stats

    Caprice St-Pierre
    Dec 16, 2025, 18:36
    Caprice St-Pierre
    Dec 16, 2025, 18:36
    Updated at: Dec 16, 2025, 18:38

    EDMONTON OILERS

    15-12-6 | 36 PTS

    4th place in the Pacific Division

    Last Game: 4-1 L at MTL

    PP: 30.6%

    PK: 79.1%

    GF-GA: 110-114

    PITTSBURG PENGUINS

    14-8-9 | 37 PTS

    T-5th place in the Merto Division

    Last Game: 5-4 OTL vs UT

    PP: 32.1%

    PK: 84.0%

    GF-GA: 99-96

    HEAD-TO-HEAD

    Edmonton Oilers | Pittsburg Penguins

    15-12-6...........Record.............14-8-9

    8-3-3......Home Record.......6-5-5

    7-9-3........Road Record........8-3-4

    6-3-1.......Last 10 Games.......4-2-4

    3.33..........GF/Game..........3.19

    3.39...........GA/Game..........2.94

    30.6% .........PP.........32.1%

    79.1% .......PK......84.0%

    52.9%.......FO%......50.4%

    TOP SCORERS

    Connor McDavid: 33 GP, 18 G, 34 A, 52 PTS

    Leon Draisaitl: 33 GP, 17 G, 26 A, 43 PTS

    Evan Bouchard: 33 GP, 5 G, 25 A, 30 PTS

    Sidney Crosby: 31 GP, 19 G, 15 A, 34 PTS

    Evgeni Malkin: 26 GP, 8 G, 21 A, 29 PTS

    Bryan Rust: 29 GP, 11 G, 16 A, 27 PTS

    INJURY REPORT

    Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Jack Roslovic (undisclosed, IR), Connor Clattenburg (eye, IR), Noah Philp (upper body, LTIR).

    Harrison Brunicke (not injury related, out); Blake Lizotte (upper body, IR); Engeni Malkin (upper body, IR); Filip Hallander (leg, IR); Caleb Jones (lower body, IR); Peyton Kettles (shoulder, out); Tanner Howe (knee, IR-NR).

    GOALTENDING

    EDM: Confirmed Tristan Jarry; 2.69 GAA, .908 SV%, 10-3-1

    PIT: Confirmed Stuart Skinner; 2.83 GAA, .8911 SV%, 11-8-4