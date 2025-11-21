    • Powered by Roundtable

    Pre-game Stat Pack

    Nov 21, 2025, 00:09
    Nov 21, 2025, 00:09
    Updated at: Nov 21, 2025, 00:37

    EDMONTON OILERS

    9-9-4 | 22 PTS

    5th place in the Pacific Division

    Last Game: 7-4 L at WSH

    PP: 30.9%

    PK: 81.8%

    GF-GA: 67-82

    TAMPA BAY LIGHTNING

    10-7-2 | 22 PTS

    8th place in the Atlantic Division

    Last Game: 5-1 W vs NJ

    PP: 17.7%

    PK: 85.7%

    GF-GA: 59-56

    HEAD-TO-HEAD

    Tampa Bay Lightning  |  Edmonton Oilers

    10-7-2 ...........Record.............9-9-4

    5-5-0......Home Record.......5-1-2

    5-2-2 ........Road Record........4-8-2

    7-3-0.......Last 10 Games.......4-5-1

    3.11..........GF/Game..........3.05

    2.95............GA/Game..........3.64

    17.7% .........PP.........30.9%

    85.7% .......PK......81.8%

    44.8%.......FO%......53.0%

    TOP SCORERS

    Connor McDavid: 22 GP, 9 G, 23 A, 22 PTS

    Leon Draisaitl: 22 GP, 14 G, 12 A, 26 PTS

    Evan Bouchard: 22 GP, 3 G, 14 A, 17 PTS

    Jake Guentzel: 19 GP, 11 G, 9 A, 20 PTS

    Nikita Kucherov: 17 GP, 9 G, 9 A, 18 PTS

    Brandon Hagel: 18 GP, 7 G, 8 A, 15 PTS

    INJURY REPORT

    Kasperi Kapanen (undisclosed, IR); Ryan Nugent-Hopkins (undisclosed, IR); Thomas Lazar (upper body); Noah Philp (upper body)

    Vector Hedman (undisclosed, IR); Erik Cernak (Day-To-Day); Pontus Holmberg (undisclosed, IR); Ryan McDonagh (undisclosed, IR).

    LINES AND PAIRINGS