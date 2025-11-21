Pre-game Stat Pack

9-9-4 | 22 PTS
5th place in the Pacific Division
Last Game: 7-4 L at WSH
PP: 30.9%
PK: 81.8%
GF-GA: 67-82
10-7-2 | 22 PTS
8th place in the Atlantic Division
Last Game: 5-1 W vs NJ
PP: 17.7%
PK: 85.7%
GF-GA: 59-56
Tampa Bay Lightning | Edmonton Oilers
10-7-2 ...........Record.............9-9-4
5-5-0......Home Record.......5-1-2
5-2-2 ........Road Record........4-8-2
7-3-0.......Last 10 Games.......4-5-1
3.11..........GF/Game..........3.05
2.95............GA/Game..........3.64
17.7% .........PP.........30.9%
85.7% .......PK......81.8%
44.8%.......FO%......53.0%
Connor McDavid: 22 GP, 9 G, 23 A, 22 PTS
Leon Draisaitl: 22 GP, 14 G, 12 A, 26 PTS
Evan Bouchard: 22 GP, 3 G, 14 A, 17 PTS
Jake Guentzel: 19 GP, 11 G, 9 A, 20 PTS
Nikita Kucherov: 17 GP, 9 G, 9 A, 18 PTS
Brandon Hagel: 18 GP, 7 G, 8 A, 15 PTS
Kasperi Kapanen (undisclosed, IR); Ryan Nugent-Hopkins (undisclosed, IR); Thomas Lazar (upper body); Noah Philp (upper body)
Vector Hedman (undisclosed, IR); Erik Cernak (Day-To-Day); Pontus Holmberg (undisclosed, IR); Ryan McDonagh (undisclosed, IR).