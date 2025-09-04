    • Powered by Roundtable

    Minnesota Wild To Host 2025 Tom Kurvers Prospect Showcase

    Dylan Loucks
    Sep 4, 2025
    Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

    ST. PAUL, Minn - The Minnesota Wild announced on Tuesday the details for the 2025 Tom Kurvers Prospect Showcase which will be taking place at TRIA Rink in St. Paul this year.

    There will be 26 Wild prospects competing in the Prospect showcase in Minnesota. 15 forwards, eight defensemen and three goalies. Below are the details and roster.

    Friday, Sept. 12 at 7 p.m. - Minnesota Wild vs. St. Louis Blues

    Saturday, Sept. 13 at 6 p.m. - Chicago Blackhawks vs. St. Louis Blues

    Sunday, Sept. 14 at 3 p.m. - Minnesota Wild vs. Chicago Blackhawks

    Roster:

    FORWARDS 

    22 Danila Yurov 

    43 Hunter Haight

    51 Carter Klippenstein 

    53 Matthew Sop 

    56 Cash Koch 

    57 Luke Mistelbacher

    58 Riley Heidt 

    65 Lirim Amidovski

    68 Rasmus Kumpulainen 

    74 Luke Mobley

    75 Brayden Holberton

    79 Jack O’Brien

    80 Adam Benak 

    84 Ryan McGuire 

    85 Kody Dupuis 

    DEFENSEMEN

    8 Zeev Buium

    49 Jack Peart

    61 Rowan Topp

    67 Jordan Tourigny

    73 Kyle Masters

    81 Stevie Leskovar 

    83 Ethan MacKenzie

    86 Mike Koster 

    GOALTENDERS

    50 Riley Mercer

    95 William Rousseau

    96 Chase Wutzke