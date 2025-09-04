Minnesota Wild To Host 2025 Tom Kurvers Prospect Showcase

ST. PAUL, Minn - The Minnesota Wild announced on Tuesday the details for the 2025 Tom Kurvers Prospect Showcase which will be taking place at TRIA Rink in St. Paul this year.
There will be 26 Wild prospects competing in the Prospect showcase in Minnesota. 15 forwards, eight defensemen and three goalies. Below are the details and roster.
Friday, Sept. 12 at 7 p.m. - Minnesota Wild vs. St. Louis Blues
Saturday, Sept. 13 at 6 p.m. - Chicago Blackhawks vs. St. Louis Blues
Sunday, Sept. 14 at 3 p.m. - Minnesota Wild vs. Chicago Blackhawks
FORWARDS
22 Danila Yurov
43 Hunter Haight
51 Carter Klippenstein
53 Matthew Sop
56 Cash Koch
57 Luke Mistelbacher
58 Riley Heidt
65 Lirim Amidovski
68 Rasmus Kumpulainen
74 Luke Mobley
75 Brayden Holberton
79 Jack O’Brien
80 Adam Benak
84 Ryan McGuire
85 Kody Dupuis
DEFENSEMEN
8 Zeev Buium
49 Jack Peart
61 Rowan Topp
67 Jordan Tourigny
73 Kyle Masters
81 Stevie Leskovar
83 Ethan MacKenzie
86 Mike Koster
GOALTENDERS
50 Riley Mercer
95 William Rousseau
96 Chase Wutzke