Canadiens Reveal 2025 Training Camp Roster

The Montreal Canadiens will officially start their training camp on Sep. 17. Due to this, the Canadiens have revealed their training camp roster, which consists of 60 players.
Here is the Canadiens' full training camp roster.
Forwards
- Josh Anderson
- Vincent Arseneau
- Owen Beck
- Alex Belzile
- Sammy Blais
- Zack Bolduc
- Cole Caufield
- Lucas Condotta
- Kirby Dach
- Laurent Dauphin
- Jared Davidson
- Ivan Demidov
- Will Dineen
- Joseph Dunlap
- Mark Estapa
- Jake Evans
- Sean Farrell
- Brendan Gallagher
- Egor Guriunov
- Oliver Kapanen
- Riley Kidney
- Patrik Laine
- Filip Mesar
- Israel Mianscum
- Alex Newhook
- Vinzenz Rohrer
- Joshua Roy
- Xavier Simoneau
- Juraj Slafkovsky
- Nick Suzuki
- Tyler Thorpe
- Luke Tuch
- Joe Veleno
- Florian Xhekaj
Defensemen
- Alexandre Carrier
- Nathan Clurman
- Marc Del Gaizo
- Noah Dobson
- Adam Engstrom
- Kaiden Guhle
- Lane Hutson
- Joshua Jacobs
- Darick Louis-Jean
- Charles Martin
- Mike Matheson
- Ryan O'Rourke
- Tobie Paquette-Bisson
- Owen Protz
- David Reinbacher
- Jayden Struble
- William Trudeau
- Wyatte Wylie
- Arber Xhekaj
Goalies
- Jakub Dobes
- Jacob Fowler
- Benjamin Gaudreau
- Hunter Jones
- Kaapo Kahkonen
- Kevin Mandolese
- Samuel Montembeault