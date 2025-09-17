Devils 2025 Training Camp Roster Announced

On Wednesday, the New Jersey Devils opened their training camp as their veteran players reported to RWJBarnabas Health Hockey House for the first day of the 2025-26 season.
The full roster breakdown is below.
Forwards: Tag Bertuzzi, Thomas Bordeleau, Jesper Bratt, Connor Brown, Alexander Campbell, Brian Carrabes, Paul Cotter, Angus Crookshank, Evgenii Dadonov, Josh Filmon, Cody Glass, Arseniy Gritsyuk, Jonathan Gruden, Brian Halonen, Lenni Hameenaho, Mike Hardman, Nico Hischier, Jack Hughes, Shane Lachance, Juho Lammikko, Nathan Légaré, Kurtis MacDermid, Jack Malone, Marc McLaughlin, Matyas Melovsky, Timo Meier, Dawson Mercer, Stefan Noesen, Ondrej Palat, Xavier Parent, Ryan Schmelzer, Cam Squires, Dylan Wendt.
Defensemen: Calen Addison, Seamus Casey, Dennis Cholowski, Brenden Dillon, Mikael Diotte, Jimmy Dowd, Jr., Ethan Edwards, Dougie Hamilton, Jeremy Hanzel, Johnathan Kovacevic, Simon Nemec, Dmitri Osipov, Brett Pesce, Luke Reid, Jonas Siegenthaler, Austin Strand, Jackson van de Leest, Topias Vilen, Colton White.
Goaltenders: Jake Allen, Tyler Brennan, Jeremy Brodeur, Nico Daws, Jakub Malek, Jacob Markstrom.
Professional Tryouts (PTO): Kevin Rooney (forward), Luke Glendening (forward), Georgi Romanov (goaltender).
Adam Scheel (goaltender) sigend a PTO, but decided to take another opportunity elsewhere and is not part of the Devils training camp.
**Restricted free agent Luke Hughes remains without a contract as his camp continues to negotiate with general manager Tom Fitzgerald.
