    REPORT: Blues AHL Affiliate Signs Dillon Dube

    Julian Gaudio
    Dec 9, 2025, 18:50
    Updated at: Dec 9, 2025, 18:52

    According to Frank Seravalli, the St. Louis Blues AHL affiliate are planning to sign winger Dillon Dube.