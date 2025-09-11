    • Powered by Roundtable

    Tampa Bay Lightning Announce Schedule for 2025–26 Theme Nights

    Diandra Loux
    Sep 11, 2025, 14:38
    Sep 11, 2025, 14:38

    Lightning fans will once again have the chance to take part in a variety of special theme nights throughout the upcoming season. The schedule features three Holiday Nights in December, a Go For Gold Night celebrating the lead-up to the 2026 Winter Olympics, and Fan Appreciation Night to close out the regular season.

    The 2025-26 season is set to kick off on October 9 against the Ottawa Senators.

    NOCHE LATINA, PRESENTED BY GTE FINANCIAL | Sunday, October 26 at 5:00 p.m. | Lightning vs. Golden Knights

    HALLOWEEN NIGHT, PRESENTED BY BUSCH GARDENS | Thursday, October 30 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Stars

    MILITARY APPRECIATION NIGHT, PRESENTED BY USAA | Sunday, November 16 at 5:00 p.m. | Lightning vs. Canucks

    HOCKEY FIGHTS CANCER NIGHT, PRESENTED BY MOFFITT CANCER CENTER | Monday, November 24 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Flyers

    THANKSGIVING NIGHT | Wednesday, November 26 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Flames

    90s NIGHT | Saturday, December 6 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Islanders

    HOLIDAY NIGHT | Thursday, December 18 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Kings

    HOLIDAY NIGHT, PRESENTED BY MICROLUMEN | Saturday, December 20 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Hurricanes

    HOLIDAY NIGHT | Monday, December 22 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Blues

    HOCKEY TALKS NIGHT | Tuesday, January 20 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Sharks

    GASPARILLA NIGHT | Thursday, January 29 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Jets

    GO FOR GOLD NIGHT, PRESENTED BY SPECTRUM | Thursday, February 5 at 7:30 p.m. | Lightning vs. Panthers

    BLACK HERITAGE NIGHT | Saturday, February 28 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Sabres

    WOMEN IN SPORTS NIGHT, PRESENTED BY RAYMOND JAMES | Tuesday, March 10 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Blue Jackets

    ALUMNI WEEKEND & LIGHTNING HALL OF FAME NIGHT | Saturday, March 14 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Hurricanes

    FIRST RESPONDERS NIGHT, PRESENTED BY FDOT | Tuesday, March 24 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Wild

    PRIDE NIGHT | Thursday, March 26 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Kraken

    SUPERHERO KIDS DAY, PRESENTED BY ADVENT HEALTH | Saturday, March 28 at 1:00 p.m. | Lightning vs. Senators

    GO GREEN NIGHT, PRESENTED BY TECO, REROUTE, SYSCO & IMPERIAL DADE | Tuesday, March 31 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Canadiens

    NEURODIVERSITY NIGHT, PRESENTED BY JABIL | Monday, April 13 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Red Wings

    FAN APPRECIATION NIGHT | Wednesday, April 15 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Rangers

    Single game tickets are available on the Tampa Bay Lightning website.