Tampa Bay Lightning Announce Schedule for 2025–26 Theme Nights

Lightning fans will once again have the chance to take part in a variety of special theme nights throughout the upcoming season. The schedule features three Holiday Nights in December, a Go For Gold Night celebrating the lead-up to the 2026 Winter Olympics, and Fan Appreciation Night to close out the regular season.
The 2025-26 season is set to kick off on October 9 against the Ottawa Senators.
NOCHE LATINA, PRESENTED BY GTE FINANCIAL | Sunday, October 26 at 5:00 p.m. | Lightning vs. Golden Knights
HALLOWEEN NIGHT, PRESENTED BY BUSCH GARDENS | Thursday, October 30 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Stars
MILITARY APPRECIATION NIGHT, PRESENTED BY USAA | Sunday, November 16 at 5:00 p.m. | Lightning vs. Canucks
HOCKEY FIGHTS CANCER NIGHT, PRESENTED BY MOFFITT CANCER CENTER | Monday, November 24 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Flyers
THANKSGIVING NIGHT | Wednesday, November 26 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Flames
90s NIGHT | Saturday, December 6 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Islanders
HOLIDAY NIGHT | Thursday, December 18 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Kings
HOLIDAY NIGHT, PRESENTED BY MICROLUMEN | Saturday, December 20 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Hurricanes
HOLIDAY NIGHT | Monday, December 22 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Blues
HOCKEY TALKS NIGHT | Tuesday, January 20 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Sharks
GASPARILLA NIGHT | Thursday, January 29 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Jets
GO FOR GOLD NIGHT, PRESENTED BY SPECTRUM | Thursday, February 5 at 7:30 p.m. | Lightning vs. Panthers
BLACK HERITAGE NIGHT | Saturday, February 28 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Sabres
WOMEN IN SPORTS NIGHT, PRESENTED BY RAYMOND JAMES | Tuesday, March 10 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Blue Jackets
ALUMNI WEEKEND & LIGHTNING HALL OF FAME NIGHT | Saturday, March 14 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Hurricanes
FIRST RESPONDERS NIGHT, PRESENTED BY FDOT | Tuesday, March 24 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Wild
PRIDE NIGHT | Thursday, March 26 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Kraken
SUPERHERO KIDS DAY, PRESENTED BY ADVENT HEALTH | Saturday, March 28 at 1:00 p.m. | Lightning vs. Senators
GO GREEN NIGHT, PRESENTED BY TECO, REROUTE, SYSCO & IMPERIAL DADE | Tuesday, March 31 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Canadiens
NEURODIVERSITY NIGHT, PRESENTED BY JABIL | Monday, April 13 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Red Wings
FAN APPRECIATION NIGHT | Wednesday, April 15 at 7:00 p.m. | Lightning vs. Rangers
Single game tickets are available on the Tampa Bay Lightning website.