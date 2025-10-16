Full List Of PWHL Training Camp Rosters

All eight PWHL teams released their 2025-26 training camp rosters this week. Training camps open across the league on November 7 with national team players joining teams a few days later.
The PWHL regular season will kick off November 21 with final rosters due November 19.
Here's a team-by-team training camp roster list:
Forwards (17):
Chloé Aurard-Bushee
Kelly Babstock (Camp Invite)
Hannah Brandt
Loren Gabel
Ella Huber (2025 Draft Pick)
Laura Kluge
Shay Maloney
Olivia Mobley (2025 Draft Pick)
Alina Müller
Julia Nearis (Camp Invite)
Abby Newhook (2025 Draft Pick)
Jamie Lee Rattray
Jill Saulnier
Theresa Schafzahl
Liz Schepers
Sophie Shirley
Susanna Tapani
Defenders (11):
Mia Biotti (Camp Invite)
Zoe Boyd
Riley Brengman (2025 Draft Pick)
Hadley Hartmetz
Megan Keller
Rylind MacKinnon
Olivia Muhn (Camp Invite)
Daniela Pejšová
Julia Shaunessy (Camp Invite)
Haley Winn (2025 Draft Pick)
Olivia Zafuto (Camp Invite)
Goaltenders (4):
Aerin Frankel
Abigail Levy
Kaitlyn Ross (Camp Invite)
Amanda Thiele (2025 Draft Pick)
Forwards (16):
Peyton Anderson (Camp Invite)
Claire Butorac
Britta Curl-Salemme
Kendall Coyne Schofield
Taylor Heise
Abby Hustler (2025 Draft Pick)
Klára Hymlárová
Katy Knoll
Alyssa Machado (Camp Invite)
Madison Mashuga (Camp Invite)
Kaitlyn O’Donohoe (Camp Invite)
Kelly Pannek
Dominique Petrie
Anna Segedi (2025 Draft Pick)
Vanessa Upson (2025 Draft Pick)
Grace Zumwinkle
Defenders (9):
Mae Batherson
Brooke Becker (2025 Draft Pick)
Madison Bizal (Camp Invite)
Natalie Buchbinder
Kendall Cooper (2025 Draft Pick)
Sidney Morin
Ava Rinker (2025 Draft Pick)
Cameron Sikich (Camp Invite)
Lee Stecklein
Goaltenders (3):
Marlène Boissonnault
Nicole Hensley
Maddie Rooney
Forwards (17) :
Shiann Darkangelo
Jade Downie-Landry
Catherine Dubois
Dara Greig (Camp Invite)
Skylar Irving (2025 Draft)
Maya Labad (2025 Draft)
Alexandra Labelle
Lina Ljungblom
Natálie Mlýnková (2025 Draft)
Maureen Murphy
Marie-Philip Poulin
Abby Roque
Hayley Scamurra
Laura Stacey
Audrey-Anne Veillette (Camp Invite)
Claire Vekich (Camp Invite)
Kaitlin Willoughby
Defenders (8) :
Erin Ambrose
Amanda Boulier
Jessica DiGirolamo
Maggie Flaherty
Tamara Giaquinto (2025 Draft)
Nicole Gosling
Kelly-Ann Nadeau (Camp Invite)
Kati Tabin
Goaltenders (4) :
Sandra Abstreiter
Tricia Deguire (Camp Invite)
Ann-Renée Desbiens
Megan Warrener (Camp Invite)
Forwards (16):
Anna Bargman (2025 Draft 5-33)
Anne Cherkowski (2025 Draft 2-9)
Emmy Fecteau
Sarah Fillier
Taylor Girard
Elle Hartje
Kristýna Kaltounková (2025 Draft 1-1)
Kira Juodikis (Camp Invite)
Paetyn Levis
Savannah Norcross
Casey O’Brien (2025 Draft 1-3)
Kristin O’Neill
Alexis Paddington (Camp Invite)
Kayla Vespa
Makenna Webster (2025 Draft 3-17)
Maddi Wheeler (2025 Draft 4-27)
Defenders (9):
Lauren Bernard
Jaime Bourbonnais
Olivia Knowles (Camp Invite)
Maja Nylén Persson
Jincy Roese
Dayle Ross (2025 Draft 4-25)
Allyson Simpson
Nicole Vallario (Camp Invite)
Micah Zandee-Hart
Goaltenders (3):
Kaley Doyle (2025 Draft 6-41)
Kayle Osborne
Callie Shanahan (2025 Draft 4-28)
Forwards (15):
Emily Clark
Élizabeth Giguère
Peyton Hemp (2025 Draft 4-29)
Taylor House
Gabbie Hughes
Alexandra Huszák (Camp Invite)
Brianne Jenner
Fanuza Kadirova (2025 Draft 6-45)
Rebecca Leslie
Mannon McMahon
Anna Meixner
Kateřina Mrázová
Anna Shokhina (2025 Draft 2-13)
Alexa Vasko (Camp Invite)
Sarah Wozniewicz (2025 Draft 3-21)
Defenders (10):
Jessica Adolfsson
Emma Bergesen
Rory Guilday (2025 Draft 1-5)
Brooke Hobson
Sam Isbell
Jocelyne Larocque
Stephanie Markowski
Vita Ponyatovskaya (Camp Invite)
Kathryn Reilly (Camp Invite)
Ronja Savolainen
Goaltenders (4):
Sanni Ahola (2025 Draft 5-37)
Logan Angers
Gwyneth Philips
Kendra Woodland (Camp Invite)
Forwards (16):
Lexie Adzija
Hannah Bilka
Brooke Bryant (Camp Invite)
Jenna Buglioni (2025 Draft Pick)
Alex Carpenter
Lily Delianedis (2025 Draft Pick)
Jessie Eldridge
Julia Gosling
Mikyla Grant-Mentis
Jada Habisch (2025 Draft Pick)
Hilary Knight
Sydney Langseth (Camp Invite)
Danielle Serdachny
Natalie Snodgrass
Marah Wagner (Camp Invite)
Olivia Wallin (2025 Draft Pick)
Defenders (9):
Cayla Barnes
Emily Brown
Megan Carter
Mariah Keopple
Lyndie Lobdell (2025 Draft Pick)
Aneta Tejralová
Anna Wilgren
Lily Yovetich (Camp Invite)
Emily Zumwinkle (Camp Invite)
Goaltenders (3):
Carly Jackson
Hannah Murphy* (2025 Draft Pick)
Corinne Schroeder
Forwards (16):
Jesse Compher
Maggie Connors
Claire Dalton
Clair DeGeorge
Kristin Della Rovere (Camp Invite)
Emma Gentry (2025 Draft 2-11)
Sara Hjalmarsson (2025 Draft 5-35)
Emma Maltais
Lauren Messier (Camp Invite)
Anneke Rankila (Camp Invite)
Natalie Spooner
Blayre Turnbull
Clara Van Wieren (2025 Draft 3-23)
Daryl Watts
Emma Woods
Kiara Zanon (2025 Draft 2-16)
Defenders (8):
Hanna Baskin (2025 Draft 6-43)
Renata Fast
Kali Flanagan
Savannah Harmon
Anna Kjellbin
Jessica Kondas
Allie Munroe
Ella Shelton
Goaltenders (4):
Elaine Chuli
Sarah Coe (Camp Invite)
Raygan Kirk
Jessie McPherson (Camp Invite)
Forwards (18):
Chanreet Bassi (2025 Draft Pick)
Abigail Boreen
Brianna Brooks (2025 Draft Pick)
Michela Cava
Katie Chan (Camp Invite)
Izzy Daniel
Jenn Gardiner
Michelle Karvinen (2025 Draft Pick)
Denisa Křížová
Darcie Lappan (Camp Invite)
Taylor Lind (Camp Invite)
Brooke McQuigge
Hannah Miller
Sarah Nurse
Gabby Rosenthal
Madison Samoskevich (2025 Draft Pick)
Malia Schneider (Camp Invite)
Tereza Vanišová
Defenders (10):
Sydney Bard
Ashton Bell
Mellissa Channell-Watkins
Madison Clough (Camp Invite)
Karley Garcia (Camp Invite)
Emma Greco
Sophie Jaques
Nina Jobst-Smith (2025 Draft Pick)
Kennesha Miswaggon (Camp Invite)
Claire Thompson
Goaltenders (4):
Kristen Campbell
Erica Fryer (Camp Invite)
Emerance Maschmeyer
Kimberly Newell (Camp Invite)