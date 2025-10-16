    • Powered by Roundtable

    Full List Of PWHL Training Camp Rosters

    Ian Kennedy
    Oct 16, 2025, 16:35
    Ian Kennedy

    Full List Of PWHL Training Camp Rosters

    Ian Kennedy
    Oct 16, 2025, 16:35
    Ian Kennedy
    Oct 16, 2025, 16:35
    Updated at: Oct 16, 2025, 17:13

    All eight PWHL teams released their final training camp rosters ahead of the PWHL's opening of camps on November 7.

    All eight PWHL teams released their 2025-26 training camp rosters this week. Training camps open across the league on November 7 with national team players joining teams a few days later. 

    The PWHL regular season will kick off November 21 with final rosters due November 19.

    Here's a team-by-team training camp roster list:

    Boston Fleet Camp Roster

    Forwards (17):
    Chloé Aurard-Bushee
    Kelly Babstock (Camp Invite)
    Hannah Brandt
    Loren Gabel
    Ella Huber (2025 Draft Pick)
    Laura Kluge
    Shay Maloney
    Olivia Mobley (2025 Draft Pick)
    Alina Müller
    Julia Nearis (Camp Invite)
    Abby Newhook (2025 Draft Pick)
    Jamie Lee Rattray
    Jill Saulnier
    Theresa Schafzahl
    Liz Schepers
    Sophie Shirley
    Susanna Tapani

    Defenders (11):
    Mia Biotti (Camp Invite)
    Zoe Boyd
    Riley Brengman (2025 Draft Pick)
    Hadley Hartmetz
    Megan Keller
    Rylind MacKinnon
    Olivia Muhn (Camp Invite)
    Daniela Pejšová
    Julia Shaunessy (Camp Invite)
    Haley Winn (2025 Draft Pick)
    Olivia Zafuto (Camp Invite)

    Goaltenders (4):
    Aerin Frankel
    Abigail Levy
    Kaitlyn Ross (Camp Invite)
    Amanda Thiele (2025 Draft Pick)

    Minnesota Frost Training Camp Roster

    Forwards (16):
    Peyton Anderson (Camp Invite)
    Claire Butorac 
    Britta Curl-Salemme
    Kendall Coyne Schofield 
    Taylor Heise 
    Abby Hustler (2025 Draft Pick)
    Klára Hymlárová 
    Katy Knoll 
    Alyssa Machado (Camp Invite)
    Madison Mashuga  (Camp Invite)
    Kaitlyn O’Donohoe (Camp Invite)
    Kelly Pannek 
    Dominique Petrie 
    Anna Segedi (2025 Draft Pick) 
    Vanessa Upson (2025 Draft Pick)
    Grace Zumwinkle 

    Defenders (9):
    Mae Batherson
    Brooke Becker (2025 Draft Pick)
    Madison Bizal (Camp Invite)
    Natalie Buchbinder
    Kendall Cooper (2025 Draft Pick)
    Sidney Morin 
    Ava Rinker (2025 Draft Pick)
    Cameron Sikich (Camp Invite)
    Lee Stecklein

    Goaltenders (3):
    Marlène Boissonnault 
    Nicole Hensley 
    Maddie Rooney  

    Montreal Victoire Camp Roster

    Forwards (17) :

    Shiann Darkangelo
    Jade Downie-Landry
    Catherine Dubois
    Dara Greig (Camp Invite)
    Skylar Irving (2025 Draft)
    Maya Labad (2025 Draft)
    Alexandra Labelle
    Lina Ljungblom
    Natálie Mlýnková (2025 Draft)
    Maureen Murphy
    Marie-Philip Poulin
    Abby Roque
    Hayley Scamurra
    Laura Stacey
    Audrey-Anne Veillette (Camp Invite)
    Claire Vekich (Camp Invite)
    Kaitlin Willoughby

    Defenders (8) :
    Erin Ambrose
    Amanda Boulier
    Jessica DiGirolamo
    Maggie Flaherty
    Tamara Giaquinto (2025 Draft)
    Nicole Gosling
    Kelly-Ann Nadeau (Camp Invite)
    Kati Tabin

    Goaltenders (4) :

    Sandra Abstreiter
    Tricia Deguire (Camp Invite)
    Ann-Renée Desbiens
    Megan Warrener (Camp Invite)

    New York Sirens Camp Roster

    Forwards (16):
    Anna Bargman (2025 Draft 5-33)
    Anne Cherkowski (2025 Draft 2-9)
    Emmy Fecteau
    Sarah Fillier
    Taylor Girard
    Elle Hartje
    Kristýna Kaltounková (2025 Draft 1-1)
    Kira Juodikis (Camp Invite)
    Paetyn Levis
    Savannah Norcross
    Casey O’Brien (2025 Draft 1-3)
    Kristin O’Neill
    Alexis Paddington (Camp Invite)
    Kayla Vespa
    Makenna Webster (2025 Draft 3-17)
    Maddi Wheeler (2025 Draft 4-27)

    Defenders (9):
    Lauren Bernard
    Jaime Bourbonnais
    Olivia Knowles (Camp Invite)
    Maja Nylén Persson
    Jincy Roese
    Dayle Ross (2025 Draft 4-25)
    Allyson Simpson
    Nicole Vallario (Camp Invite)
    Micah Zandee-Hart

    Goaltenders (3):
    Kaley Doyle (2025 Draft 6-41)
    Kayle Osborne
    Callie Shanahan (2025 Draft 4-28)

    Ottawa Charge Camp Roster

    Forwards (15): 
    Emily Clark
    Élizabeth Giguère
    Peyton Hemp (2025 Draft 4-29)
    Taylor House
    Gabbie Hughes
    Alexandra Huszák (Camp Invite)
    Brianne Jenner
    Fanuza Kadirova (2025 Draft 6-45)
    Rebecca Leslie
    Mannon McMahon
    Anna Meixner
    Kateřina Mrázová
    Anna Shokhina (2025 Draft 2-13)
    Alexa Vasko (Camp Invite)
    Sarah Wozniewicz (2025 Draft 3-21)

    Defenders (10): 
    Jessica Adolfsson
    Emma Bergesen
    Rory Guilday (2025 Draft 1-5)
    Brooke Hobson
    Sam Isbell
    Jocelyne Larocque
    Stephanie Markowski
    Vita Ponyatovskaya (Camp Invite)
    Kathryn Reilly (Camp Invite)
    Ronja Savolainen

    Goaltenders (4): 
    Sanni Ahola (2025 Draft 5-37)
    Logan Angers
    Gwyneth Philips
    Kendra Woodland (Camp Invite)

    PWHL Seattle Camp Roster

    Forwards (16): 
    Lexie Adzija
    Hannah Bilka
    Brooke Bryant (Camp Invite) 
    Jenna Buglioni (2025 Draft Pick) 
    Alex Carpenter
    Lily Delianedis (2025 Draft Pick) 
    Jessie Eldridge
    Julia Gosling
    Mikyla Grant-Mentis
    Jada Habisch (2025 Draft Pick)
    Hilary Knight
    Sydney Langseth (Camp Invite) 
    Danielle Serdachny
    Natalie Snodgrass
    Marah Wagner (Camp Invite) 
    Olivia Wallin (2025 Draft Pick) 

    Defenders (9): 

    Cayla Barnes
    Emily Brown
    Megan Carter
    Mariah Keopple
    Lyndie Lobdell (2025 Draft Pick)
    Aneta Tejralová
    Anna Wilgren
    Lily Yovetich (Camp Invite)
    Emily Zumwinkle (Camp Invite) 

    Goaltenders (3): 

    Carly Jackson
    Hannah Murphy* (2025 Draft Pick) 
    Corinne Schroeder

    Toronto Sceptres Camp Roster

    Forwards (16):
    Jesse Compher
    Maggie Connors
    Claire Dalton
    Clair DeGeorge
    Kristin Della Rovere (Camp Invite)
    Emma Gentry (2025 Draft 2-11)
    Sara Hjalmarsson (2025 Draft 5-35)
    Emma Maltais
    Lauren Messier (Camp Invite)
    Anneke Rankila (Camp Invite)
    Natalie Spooner
    Blayre Turnbull
    Clara Van Wieren (2025 Draft 3-23)
    Daryl Watts
    Emma Woods
    Kiara Zanon (2025 Draft 2-16)

    Defenders (8):
    Hanna Baskin (2025 Draft 6-43)
    Renata Fast
    Kali Flanagan
    Savannah Harmon
    Anna Kjellbin
    Jessica Kondas
    Allie Munroe
    Ella Shelton

    Goaltenders (4):
    Elaine Chuli
    Sarah Coe (Camp Invite)
    Raygan Kirk
    Jessie McPherson (Camp Invite) 

    PWHL Vancouver Camp Roster

    Forwards (18):
    Chanreet Bassi (2025 Draft Pick)
    Abigail Boreen
    Brianna Brooks (2025 Draft Pick)
    Michela Cava
    Katie Chan (Camp Invite)
    Izzy Daniel
    Jenn Gardiner
    Michelle Karvinen (2025 Draft Pick)
    Denisa Křížová
    Darcie Lappan (Camp Invite)
    Taylor Lind (Camp Invite)
    Brooke McQuigge
    Hannah Miller
    Sarah Nurse
    Gabby Rosenthal
    Madison Samoskevich (2025 Draft Pick)
    Malia Schneider (Camp Invite)
    Tereza Vanišová

    Defenders (10):
    Sydney Bard
    Ashton Bell
    Mellissa Channell-Watkins
    Madison Clough (Camp Invite)
    Karley Garcia (Camp Invite)
    Emma Greco
    Sophie Jaques
    Nina Jobst-Smith (2025 Draft Pick)
    Kennesha Miswaggon (Camp Invite)
    Claire Thompson

    Goaltenders (4):
    Kristen Campbell
    Erica Fryer (Camp Invite)
    Emerance Maschmeyer
    Kimberly Newell (Camp Invite)