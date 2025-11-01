    • Powered by Roundtable

    18 AHL Graduates Made NHL Debuts In October

    Nov 1, 2025, 19:37
    18 AHL Graduates Made NHL Debuts In October

    Nov 1, 2025, 19:37
    18 AHL alumni have made their NHL debuts in the 2025-26 season

    As October comes to close 18 AHL graduates made their NHL debuts in the first month of the 2025-26 season. 

    The players are:

    • (F) Noah Laba - New York Rangers
    • (D) Harrison Brunicke - Pittsburgh Penguins
    • (F) Emmitt Finnie - Detroit Red Wings
    • (F) Michael Brandsegg-Nygard - Detroit Red Wings
    • (D) Axel Sandin-Pellikka - Detroit Red Wings
    • (F) Curtis Douglas - Tampa Bay Lightning
    • (F) Hunter Haight - Minnesota Wild
    • (G) Brandon Bussi - Carolina Hurricanes
    • (F) Zach Metsa - Buffalo Sabres
    • (D) Charles-Alexis Legault - Carolina Hurricanes
    • (G) Colten Ellis - Buffalo Sabres
    • (F) Dominic James - Tampa Bay Lightning
    • (D) Joel Nystrom - Carolina Hurricanes
    • (D) Marshall Warren - New York Islanders
    • (D) Charle-Edouard D'Astous - Tampa Bay Lightning
    • (G) Carl Lindbom - Vegas Golden Knights
    • (D) Jonathan Aspirot - Boston Bruins
    • (D) Tom Willander - Vancouver Canucks

    On NHL opening night 596 AHL graduates were on NHL rosters. 