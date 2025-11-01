18 AHL Graduates Made NHL Debuts In October

As October comes to close 18 AHL graduates made their NHL debuts in the first month of the 2025-26 season.
The players are:
- (F) Noah Laba - New York Rangers
- (D) Harrison Brunicke - Pittsburgh Penguins
- (F) Emmitt Finnie - Detroit Red Wings
- (F) Michael Brandsegg-Nygard - Detroit Red Wings
- (D) Axel Sandin-Pellikka - Detroit Red Wings
- (F) Curtis Douglas - Tampa Bay Lightning
- (F) Hunter Haight - Minnesota Wild
- (G) Brandon Bussi - Carolina Hurricanes
- (F) Zach Metsa - Buffalo Sabres
- (D) Charles-Alexis Legault - Carolina Hurricanes
- (G) Colten Ellis - Buffalo Sabres
- (F) Dominic James - Tampa Bay Lightning
- (D) Joel Nystrom - Carolina Hurricanes
- (D) Marshall Warren - New York Islanders
- (D) Charle-Edouard D'Astous - Tampa Bay Lightning
- (G) Carl Lindbom - Vegas Golden Knights
- (D) Jonathan Aspirot - Boston Bruins
- (D) Tom Willander - Vancouver Canucks
On NHL opening night 596 AHL graduates were on NHL rosters.