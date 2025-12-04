    • Powered by Roundtable

    21 AHL Graduates Made NHL Debuts In November

    Steven McGoey
    Dec 4, 2025, 18:24
    Steven McGoey
    Steven McGoey
    Steven McGoey
    Steven McGoey

    21 AHL Graduates Made NHL Debuts In November

    Steven McGoey
    Dec 4, 2025, 18:24
    Steven McGoey
    Dec 4, 2025, 18:24
    Updated at: Dec 4, 2025, 18:24

    39 AHL Grads have now made NHL debut in 2024-25 season

    21 AHL Graduates made their NHL debuts in November 2025, brining the total to 39 for the 2024-25 season.

    The 21 players are: 

    • Taylor Makar (F) - Colorado Avalanche
    • Tristen Nielsen (F) - Colorado Avalanche
    • Jaroslav Chmelar (F) - New York Rangers
    • Nate Danielson (F) - Detroit Red Wings
    • Sergei Murashov (G) - Pittsburgh Penguins
    • Braedon Bowman (F) - Vegas Golden Knights
    • Hunter Skinner (D) - St. Louis Blues
    • Shane Lachance (F) - New Jersey Devils
    • Jared Davidson (F) - Montreal Canadiens
    • Jack Devine (F) - Florida Panthers
    • Oscar Fisker-Molgaard (F) - Seattle Kraken
    • Stephen Halliday (F) - Ottawa Senators
    • Connor Clattenburg (F) - Edmonton Oilers
    • Florian Xhekaj (F) - Montreal Canadiens
    • Luca Pinelli - Columbus Blue Jackets
    • Tristan Broz (F) - Pittsburgh Penguins
    • Elias Salomonsson (D) - Winnipeg Jets
    • Adam Engstrom (D) - Montreal Canadiens
    • Travis Mitchell (D) - New York Islanders
    • Thomas Milic (G) - Winnipeg Jets
    • Reid Schaefer (F) - Nashville Predators

    Halliday, Clattenburg, Xhekaj, Fisker-Molgaard, Bowman, Danielson, and Nielsen all recorded their first career NHL points. 

    Murashov made four appearances in net while Milic made his first career appearance. 