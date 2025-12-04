21 AHL Graduates Made NHL Debuts In November

21 AHL Graduates made their NHL debuts in November 2025, brining the total to 39 for the 2024-25 season.
The 21 players are:
- Taylor Makar (F) - Colorado Avalanche
- Tristen Nielsen (F) - Colorado Avalanche
- Jaroslav Chmelar (F) - New York Rangers
- Nate Danielson (F) - Detroit Red Wings
- Sergei Murashov (G) - Pittsburgh Penguins
- Braedon Bowman (F) - Vegas Golden Knights
- Hunter Skinner (D) - St. Louis Blues
- Shane Lachance (F) - New Jersey Devils
- Jared Davidson (F) - Montreal Canadiens
- Jack Devine (F) - Florida Panthers
- Oscar Fisker-Molgaard (F) - Seattle Kraken
- Stephen Halliday (F) - Ottawa Senators
- Connor Clattenburg (F) - Edmonton Oilers
- Florian Xhekaj (F) - Montreal Canadiens
- Luca Pinelli - Columbus Blue Jackets
- Tristan Broz (F) - Pittsburgh Penguins
- Elias Salomonsson (D) - Winnipeg Jets
- Adam Engstrom (D) - Montreal Canadiens
- Travis Mitchell (D) - New York Islanders
- Thomas Milic (G) - Winnipeg Jets
- Reid Schaefer (F) - Nashville Predators
Halliday, Clattenburg, Xhekaj, Fisker-Molgaard, Bowman, Danielson, and Nielsen all recorded their first career NHL points.
Murashov made four appearances in net while Milic made his first career appearance.