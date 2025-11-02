Rangers Vs. Kraken Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

The New York Rangers are set to play the Seattle Kraken tonight at 10 PM EST at Madison Square Garden.
Here’s all you need to know ahead of this matchup:
Projected Lineup:
Forwards:
Artemi Panarin- J,T. Miller- Mika Zibanejad
Will Cuylle- Noah Laba- Alexis Lafrenière
Conor Sheary- Juuso Parssinen-Taylor Raddysh
Adam Edström- Sam Carrick- Jonny Brodzinski
Defensemen:
Vladislav Gavrikov - Adam Fox
Carson Soucy - Will Borgen
Urho Vaakanainen - Braden Schneider
Goaltenders:
Igor Shesterkin
Jonathan Quick
Notable Storylines: