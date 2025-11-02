    • Powered by Roundtable

    Rangers Vs. Kraken Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

    Remy Mastey
    Nov 2, 2025, 00:33
    Rangers Vs. Kraken Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

    Nov 2, 2025, 00:33
    Nov 2, 2025, 00:33
    Updated at: Nov 2, 2025, 00:33
    Danny Wild-Imagn Images

    The New York Rangers are set to play the Seattle Kraken tonight at 10 PM EST at Madison Square Garden. 

    Here’s all you need to know ahead of this matchup: 

    Projected Lineup:

    Forwards:

    Artemi Panarin- J,T. Miller- Mika Zibanejad

    Will Cuylle- Noah Laba- Alexis Lafrenière

    Conor Sheary- Juuso Parssinen-Taylor Raddysh

    Adam Edström- Sam Carrick- Jonny Brodzinski 

    Defensemen:

    Vladislav Gavrikov - Adam Fox

    Carson Soucy - Will Borgen

    Urho Vaakanainen - Braden Schneider

    Goaltenders: 

    Igor Shesterkin 

    Jonathan Quick 

    Notable Storylines: 

    • Igor Shesterkin is set to start for the Rangers. 
    • The Rangers are coming off of a 4-3 win over the Edmonton Oilers.
    • Both Ryan Lindgren and Kaapo Kakko are set to play against the Rangers for the first time since being traded last year.
    • The Rangers currently hold a 5-5-2 record. 
    • The Kraken are coming off of a 4-3 loss to the Montreal Canadiens.