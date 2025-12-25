2026 World Junior Championship: Full Roster List

One of the biggest international tournaments on the hockey calendar is here – the 2026 World Junior Championship in Saint Paul and Minneapolis, Minn.
The holiday action lasts from Boxing Day until Jan. 5, 2026.
We've got the rosters for all 10 teams right in one place for you.
Rosters are updated as of Dec. 24, 2025.
#7 Michael Misa, San Jose (NHL)
#8 Braeden Cootes, Seattle (WHL)
#9 Gavin McKenna, Penn State (NCAA)
#11 Tij Iginla, Lethbridge (WHL)
#12 Carter Bear, Everett (WHL)
#17 Jett Luchanko, Brantford (OHL)
#21 Cole Reschny, North Dakota (NCAA)
#22 Porter Martone, Michigan State (NCAA)
#23 Sam O'Reilly, London (OHL)
#24 Liam Greentree, Windsor (OHL)
#25 Caleb Desnoyers, Moncton (QMJHL)
#26 Cole Beaudoin, Barrie (OHL)
#28 Brady Martin, Sault Ste. Marie (OHL)
#29 Michael Hage, Univ. of Michigan (NCAA)
#2 Kashawn Aitcheson, Barrie (OHL)
#4 Harrison Brunicke, Pittsburgh (NHL)
#5 Carson Carels, Prince George (WHL)
#10 Cameron Reid, Kitchener (OHL)
#13 Ethan MacKenzie, Edmonton (WHL)
#14 Ben Danford, Brantford (OHL)
#19 Zayne Parekh, Calgary (NHL)
#20 Keaton Verhoeff, North Dakota (NCAA)
#1 Jack Ivankovic, Univ. of Michigan (NCAA)
#30 Carter George, Owen Sound (OHL)
#31 Joshua Ravensbergen, Prince George (WHL)
#4 Teddy Stiga, Boston College (NCAA)
#8 AJ Spellacy, Windsor (OHL)
#10 James Hagens, Boston College (NCAA)
#11 Cole McKinney, Univ. of Michigan (NCAA)
#12 Will Zellers, North Dakota (NCAA)
#17 Ryker Lee, Michigan State (NCAA)
#18 LJ Mooney, Minnesota (NCAA)
#22 Brendan McMorrow, Denver (NCAA)
#23 Shane Vansaghi, Michigan State Univ. (NCAA)
#24 Will Horcoff, Univ. of Michigan (NCAA)
#26 Max Plante, Minnesota-Duluth (NCAA)
#34 Cole Eiserman, Boston Univ. (NCAA)
#38 Kamil Bednarik, Boston Univ. (NCAA)
#74 Brodie Ziemer, Minnesota (NCAA)
#2 Luke Osburn, Wisconsin (NCAA)
#5 Logan Hensler, Wisconsin (NCAA)
#6 Adam Kleber, Minnesota-Duluth (NCAA)
#7 Dakoda Rheaume-Mullen, Univ. of Michigan (NCAA)
#14 Asher Barnett, Univ. of Michigan (NCAA)
#16 EJ Emery, Univ. of North Dakota (NCAA)
#25 Chase Reid, Soo Greyhounds (OHL)
#44 Cole Hutson, Boston Univ. (NCAA)
#30 Caleb Heil, Madison (USHL)
#31 Nick Kempf, Notre Dame (NCAA)
#35 Brady Knowling, U.S. NTDP (USHL)
#11 Lucas Pettersson, Brynas (Swe.)
#12 Milton Gastrin, MoDo (Swe.2)
#14 Linus Eriksson, Timra (Swe.)
#15 Ivar Stenberg, Frolunda (Swe.)
#16 Anton Frondell, Djurgarden (Swe.)
#17 Valter Lindberg, Skelleftea (Swe.)
#18 Victor Eklund, Djurgarden (Swe.)
#21 Viggo Bjorck, Djurgarden (Swe.)
#22 Loke Krantz, Linkoping (Swe.)
#23 Liam Danielsson, Orebro (Swe.)
#25 Eddie Genborg, Timra (Swe.)
#26 Jack Berglund, Farjestad (Swe.)
#27 Wilson Bjorck, Colorado College (NCAA)
#28 Eric Nilson, Michigan State (NCAA)
#29 Casper Juustovaara Karlsson, Lulea (Swe.)
#3 Felix Ohrqvist, Sodertalje (Swe.)
#4 Leo Sahlin Wallenius, Vaxjo (Swe.)
#5 Sascha Boumedienne, Boston Univ. (NCAA)
#7 Viggo Gustafsson, AIK (Swe.2)
#8 Felix Carell, Malmo (Swe.)
#9 Victor Johansson, Oskarshamn (Swe.2)
#19 William Hakansson, Lulea (Swe.)
#20 Alfons Freij, Timra (Swe.)
#1 Herman Liv, Almtuna (Swe.2)
#30 Love Harenstam, Sodertalje (Swe.2)
#35 Mans Goos, Farjestad Jr. (Swe.)
#10 Adam Jecho, Edmonton (WHL)
#11 Matej Kubiesa, Frydek-Mistek (Cze.2)
#12 Max Curran, Edmonton (WHL)
#14 Vaclav Nestrasil, UMass (NCAA)
#15 Vojtech Cihar, Karlovy Vary (Cze.)
#16 Richard Zemlicka, SaiPa Jr. (Fin.)
#17 Petr Sikora, Trinec (Cze.)
#18 Tomas Poletin, Kelowna (WHL)
#19 Danny Chludil, Brno (Cze.)
#20 Adam Benak, Brantford (OHL)
#21 Jiri Klima, Shawinigan (QMJHL)
#22 Adam Titlbach, Vancouver (WHL)
#24 Adam Novotny, Peterborough (OHL)
#25 Stepan Hoch, Ceske Budejovice (Cze.)
#29 Samuel Drancak, Red Deer (WHL)
#3 Max Psenicka, Portland (WHL)
#4 Jakub Vanecek, Tri-City (WHL)
#5 Adam Jiricek, Brantford (OHL)
#6 Radim Mrtka, Seattle (WHL)
#7 Jakub Fibigr, Brampton (OHL)
#8 Matyas Man, Prince Albert (WHL)
#9 Vladimir Dravecky, Brantford (WHL)
#23 Tomas Galvas, Liberec (Cze.)
#26 Vashek Blanar, HV71 Jr. (Swe.)
#1 Matyas Marik, Ceske Budejovice Jr. (Cze.)
#2 Ondrej Stebetak, Portland (WHL)
#30 Michal Orsulak, Prince Albert (WHL)
#10 Roope Vesterinen, HPK (Fin.)
#12 Joona Saarelainen, KalPa (Fin.)
#15 Aatos Koivu, TPS (Fin.)
#16 Atte Joki, Lukko (Fin.)
#17 Matias Vanhanen, Everett (WHL)
#18 Onni Kalto, Oshawa (OHL)
#20 Kasper Pikkarainen, TPS (Fin.)
#21 Max Westergard, Frolunda (Swe.)
#22 Emil Hemming, Barrie (OHL)
#23 Leo Tuuva, Lukko (Fin.)
#26 Oliver Suvanto, Tappara (Fin.)
#27 Julius Miettinen, Everett (WHL)
#28 Heikki Ruohonen, Harvard (NCAA)
#29 Jasper Kuhta, Ottawa (OHL)
#2 Mitja Jokinen, TPS (Fin.)
#3 Aron Kiviharju, HIFK (Fin.)
#4 Niklas Nykyri, HIFK (Fin.)
#5 Arttu Valila, Lukko (Fin.)
#6 Juho Piiparinen, Tappara (Fin.)
#7 Daniel Nieminen, Pelicans (Fin.)
#13 Veeti Vaisanen, Medicine Hat (WHL)
#25 Lasse Boelius, Assat (Fin.)
#1 Kim Saarinen, HPK (Fin.)
#30 Petteri Rimpinen, Kiekko-Espoo (Fin.)
#31 Patrik Kerkola, KalPa (Fin.)
#8 Michal Liscinsky, Kosice (Svk.)
#10 Tomas Pobezal, Kingston (OHL)
#11 Michal Svrcek, Brynas (Swe.)
#12 Jan Chovan, Sudbury (OHL)
#13 Tobias Tomik, Vancouver (WHL)
#14 Alex Misiak, Erie (OHL)
#15 Andreas Straka, Quebec (QMJHL)
#17 Ondrej Maruna, Dubnica (Svk.2)
#18 Samuel Murin, Tri-City (USHL)
#19 Alex Gaso, Mountfield Jr. (Cze.)
#20 Alex Zalesak, MoDo Jr. (Sweden-Jr)
#21 Adam Nemec, Nitra (Svk.)
#23 Jakub Dubravik, Zilina (Svk.)
#24 Lukas Tomka, Banska Bystrica (Svk.)
#28 Tobias Pitka, Northern Michigan (NCAA)
#29 Tomas Chrenko, Nitra (Svk.)
#5 Filip Kovalcik, Drummondville (QMJHL)
#6 Michal Capos, Wenatchee (WHL)
#7 Adam Kalman, Nitra (Svk.)
#9 Patrik Rusznyak, Lulea Jr. (Swe.)
#16 Matus Lisy, Red Deer (WHL)
#22 Adam Goljer, Trencin (Svk.)
#25 Andrej Fabus, Bratislava (Svk.)
#26 Luka Radivojevic, Boston College (NCAA)
#27 Adam Belusko, Muskegon (USHL)
#1 Michal Pradel, Tri-City (USHL)
#2 Roberto Leonardo Henriquez, Green Bay (USHL)
#30 Alan Lendak, Fargo (USHL)
#7 Rudolfs Berzkalns, Muskegon (USHL)
#11 Dmitrijs Dilevka, Brooks (BCHL)
#12 Maksims Pumpins, Poruba Jr. (Cze.)
#13 Martins Klaucans, Sherbrooke (QMJHL)
#14 Olivers Murnieks, Saint John (QMJHL)
#16 Roberts Janis Polis, Riga (Lat.)
#17 Kristers Ansons, Mogo (Lat.)
#18 Roberts Naudins, Shattuck St. Mary's (USHS)
#19 Bruno Osmanis, Bjorkloven (Swe.2)
#20 Kristians Utnans, Kenai River (NAHL)
#21 Toms Trockis, Vernon (BCHL)
#22 Antons Macijevskis, Watertown (NAHL)
#24 Daniels Serkins, Bern Jr. (Sui.)
#27 Markuss Sieradzkis, Plzen Jr. (Cze.)
#28 Karlis Flugins, KooKoo Jr. (Fin.)
#2 Krisjanis Sarts, Blackfalds (BCHL)
#3 Reinis Auzins, Sherbrooke (QMJHL)
#4 Matiss Osans, New Jersey (NCDC)
#6 Martins Vitols, Zemgale (Lat.)
#8 Rolands Naglis, Bern Jr. (Sui.)
#10 Harijs Cjunskis, Brooks (BCHL)
#15 Darels Uljanskis, Flint (OHL)
#23 Alberts Smits, Jukurit (Fin.)
#25 Krists Retenais, Brooks (BCHL)
#26 Oskars Nils Briedis, Lulea Jr. (Swe.)
#1 Mikus Vecvanags, Newfoundland (QMJHL)
#29 Ivans Kufterins, Kamloops (WHL)
#30 Nils Roberts Maurins, Omaha (USHL)
#5 Paul Mottard, Ilves (Fin.)
#9 Nolan Cattin, Biel-Bienne (Sui.)
#10 Mike Aeschlimann, Young Tigers Jr. (Sui.)
#11 Nathan Borradori, Bellinzona (Sui.2)
#13 Kimi Korbler, Thurgau (Sui.2)
#14 Joel Grossniklaus, Malmo Jr. (Swe.)
#15 Lars Steiner, Rouyn-Noranda (QMJHL)
#17 Loris Wey, EV Zug (Sui.)
#18 Robin Nico Antenen, Zug (Sui.)
#19 Jonah Neuenschwander, Biel-Bienne (Sui.)
#20 Jamiro Reber, HV71 (Swe.)
#21 David Bosson, Drummondville (QMJHL)
#22 Kevin Haas, Thurgau (Sui.2)
#25 Beni Waidacher, Davos (Sui.)
#27 Lenny Giger, Sioux City (USHL)
#33 Cyrill Henry, Lugano Jr. (Sui.)
#4 Nik Lehmann, SCL Tigers (Sui.)
#6 Mischa Geisser, Thurgau (Sui.2)
#7 Basile Sansonnens, Lausanne (Sui.)
#8 Gian Meier, Frolunda Jr. (Swe.)
#12 Simon Muller, Arosa (Sui.2)
#16 Guus Van der Kaaij, Rouyn-Noranda (QMJHL)
#23 Leon Muggli, Hershey (AHL)
#24 Niklas Blessing, Biel-Bienne (Sui.)
#26 Ludvig Johnson, Fribourg-Gotteron (Sui.)
#28 Daniil Ustinkov, Kusnacht (Sui.2)
#1 Christian Kirsch, Kitchener (OHL)
#29 Phileas Lachat, Waterloo (USHL)
#30 Elijah Neuenschwander, Chur (Sui.2)
#9 Elias Pul, Saskatoon (WHL)
#10 Maxim Schafer, Chicoutimi (QMJHL)
#11 David Lewandowski, Saskatoon (WHL)
#12 Tim Schutz, Krefeld (Ger.2)
#14 Nick Maul, RB Hockey Juniors (AlpsHL)
#15 Mateu Spath Mariscal, Salmon Arm (BCHL)
#17 Lenny Boos, Dusseldorf (Ger.2)
#19 Dustin Willhoft, Saskatoon (WHL)
#20 Maximilian Brunner, Chilliwack (BCHL)
#21 Clemens Sager, Kassel (Ger.2)
#22 Timo Kose, Frankfurt (Ger.)
#24 Elias Schneider, Shawinigan (QMJHL)
#25 Tobias Schwarz, Landshut (Ger.2)
#27 Simon Seidl, Landshut (Ger.2)
#28 Gustavs Griva, Madison (USHL)
#3 Finn Serikow, Landshut (Ger.2)
#4 Max Bleicher, Powell (BCHL)
#5 Fabio Kose, Frankfurt (Ger.)
#6 Manuel Schams, Kassel (Ger.2)
#7 Carlos Handel, Halifax (QMJHL)
#8 Max Hense, Trail Smoke (BCHL)
#16 Nick Mahler, Regensburg (Ger.2)
#18 Moritz Kretzschmar, Lausitzer Fuchse (Ger.2)
#23 Matthias Pape, Trail (BCHL)
#1 Linus Vieillard, Spokane (WHL)
#29 Lennart Neiße, Lausitzer Fuchse (Ger.2)
#30 Lukas Stuhrmann, RoKi Jr. (Fin.)
#9 Tristan Petersen, Penticton (WHL)
#10 Sebastian Stromstad, Rodovre (Den.)
#12 Albert Grossmann, Sonderjyske (Den.)
#13 Oliver Dejbjerg Larsen, Rogle Jr. (Swe.)
#14 Oliver Green, Malmo Jr. (Swe.)
#16 Andrew Bjergstad, Lone Star (NAHL)
#17 Lucas Cilan Hjorth Jensen, Aalborg (Den.)
#19 William Bundgaard, HV71 Jr. (Swe.)
#20 Elias Borup Olsen, Sonderjyske (Den.)
#22 Anton Linde, Chicoutimi (QMJHL)
#23 Lasse Bærentsen, Herning (Den.)
#24 Mads Kongsbak Klyvo, Frolunda Jr. (Swe.)
#28 Martinus Uggerhoj Schioldan, HV71 Jr (Swe.)
#3 Jeppe Kramer, Herlev (Den.)
#5 Markus Jakobsen, Sioux Falls (USHL)
#6 Emil Saaby Jakobsen, Karlskrona Jr. (Swe.)
#7 Frederik Rundh, Olofstroms Jr. (Swe.)
#8 Jesper Bank Olesen, Herning (Den.)
#11 Frederick Amondsen, Rodovre (Den.)
#18 Jeppe Bertram, Esbjerg (Den.)
#21 Viggo Damgaard, Herning (Den.)
#1 Anton Emil Wilde Larsen, Frederikshavn (Den.)
#30 Tobias Renner Christensen, Herning (Den.2)
#35 Patrick Tiedjen, Rodovre (Den.2)
