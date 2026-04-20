Buffalo Sabres
Eastern Conference Update - How Ex-Sabres Are Doing During The Stanley Cup Playoffs

Michael Augello
2h
featured
Here are how some former Sabres are doing after Game 1 of the playoffs

Eastern Conference

Boston

Casey Mittelstadt  - Game 1 vs. Buffalo 12:19 TOI, -3, 1 SOG

Nikita Zadorov - Game 1 vs. Buffalo, 1 assist, 20:42 TOI

Montreal

None

Tampa Bay

Zemgus Girgensons - Game 1 vs. Montreal, 12:42 TOI

Ottawa

Dennis Gilbert - Game 1 vs. Carolina, 8:26 TOI, 4 PIM

Dylan Cozens - Game 1 vs. Carolina, 18:58 TOI, 2 SOG 

Linus Ullmark -  Game 1 vs. Carolina, 27 saves, L, 2.00 GAA 

Philadelphia

Rasmus Ristolainen - Game 1 vs. Pittsburgh, 2 assists, -1, 2 PIMs, 25:00 TOI, 1 SOG

Pittsburgh

Connor Clifton - Game 1 vs. Philadelphia, 14:22 TOI

Carolina

Eric Robinson - Game 1 vs. Ottawa, 7:24 TOI

Taylor Hall - Game 1 vs. Ottawa, 1G, 1A, +2, 15:06 TOI

Mark Jankowski - Game 1 vs. Ottawa, 9:52 TOI

