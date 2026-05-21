How Ex-Sabres Are Doing With Other Clubs In The Stanley Cup Playoffs

Five former Sabres are playing in the Eastern and Western Conference Finals
The National Hockey League is down to the Final Four, with the Montreal Canadiens facing the Carolina Hurricanes, and the Vegas Golden Knights taking on the Colorado Avalanche. Both the Avs and Habs have no former Sabres on their roster, but the Hurricanes and Golden Knights have five ex-Buffalo players.
Here are how some former Sabres did and are doing with their respective teams in the playoffs:
Eastern Conference
Boston
Casey Mittelstadt - GP 6, G 0, A 2, Pts 2, 14:59 ATOI, -4, 8 SOG
Nikita Zadorov - GP 6, G 0, A 1, Pts 1, 19:35 ATOI, -1, 6 SOG, 37 PIM
Henri Jokiharju - GP 2, 15:50 ATOI, +1, 4 SOG
Montreal
None
Tampa Bay
Zemgus Girgensons - GP 7, 11:41 ATOI, -2, 2 SOG 4 PIM
Ottawa
Dennis Gilbert - GP 3, 9:52 ATOI, -1, 6 PIM
Dylan Cozens - GP 4, G 2, A 0, Pts 2, 20:01 ATOI, 11 SOG
Linus Ullmark - GP - 4, Record 0-4, 2.03 GAA, save % .932
Philadelphia
Rasmus Ristolainen - GP 10, G 1, A 4, Pts 5, 25:00 ATOI, +1, 18 SOG, 20 PIM
Pittsburgh
Connor Clifton - GP 3, 11:50 ATOI, -3, 1 SOG
Carolina
Eric Robinson - GP 8, G 0, A 2, Pts 2, 9:57 ATOI, +1, 13 SOG, 4 PIM
Taylor Hall - GP 8, G 3, A 9, Pts 12, 16:08 ATOI, +10, 23 SOG, 10 PIM
Mark Jankowski - GP 8, G 0, A 1, Pts 1, 12:05 ATOI, +1, 5 SOG
Western Conference
Colorado
None
Dallas
Tyler Myers - GP 5, 19:41 ATOI, -5, 9 SOG, 4 PIM
Ilya Lyubushkin - GP 2, G 0, A 1, Pts 1, 13:31 ATOI, 1 SOG
Minnesota
Marcus Foligno - GP 11, G 2, A 1, Pts 3, 11:29 ATOI, +1, 7 SOG, 8 PIM
Zach Bogosian - GP 9, 12:45 ATOI, -2, 3 SOG, 4 PIM
Marcus Johansson - GP 11, G 4, A 0, Pts 4, 15:06 ATOI, 18 SOG, 2 PIM
Utah
JJ Peterka - GP 6, 13:38 ATOI, 5 SOG, -3, 2 PIM
Vegas
Jack Eichel - GP 13, G 1, A 15, Pts 16, 22:30 ATOI, 38 SOG, 10 PIM
Brayden McNabb - GP 12, G 1, A 2, Pts 3, 21:05 ATOI, 17 SOG, +6, 19 PIM
Anaheim
None
Edmonton
Matthew Savoie - GP 6, G 0, A 1, Pts 1, 14:17 ATOI, 10 SOG, -1, 2 PIM
Los Angeles
Joel Armia - GP 3, 12:43 ATOI, 1 SOG, -1, 2 PIM