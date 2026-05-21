Buffalo Sabres
How Ex-Sabres Are Doing With Other Clubs In The Stanley Cup Playoffs

Michael Augello
4h
Five former Sabres are playing in the Eastern and Western Conference Finals

The National Hockey League is down to the Final Four, with the Montreal Canadiens facing the Carolina Hurricanes, and the Vegas Golden Knights taking on the Colorado Avalanche. Both the Avs and Habs have no former Sabres on their roster, but the Hurricanes and Golden Knights have five ex-Buffalo players.  

Here are how some former Sabres did and are doing with their respective teams in the playoffs:

Eastern Conference

Boston

Casey Mittelstadt  - GP 6, G 0, A 2, Pts 2, 14:59 ATOI, -4, 8 SOG

Nikita Zadorov - GP 6, G 0, A 1, Pts 1, 19:35 ATOI, -1, 6 SOG, 37 PIM

Henri Jokiharju - GP 2, 15:50 ATOI, +1, 4 SOG

Montreal

None

Tampa Bay

Zemgus Girgensons - GP 7, 11:41 ATOI, -2, 2 SOG 4 PIM

Ottawa

Dennis Gilbert - GP 3,  9:52 ATOI, -1,  6 PIM

Dylan Cozens - GP 4, G 2, A 0, Pts 2, 20:01 ATOI, 11 SOG

Linus Ullmark -  GP - 4, Record 0-4, 2.03 GAA, save % .932 

Philadelphia

Rasmus Ristolainen - GP 10, G 1, A 4, Pts 5, 25:00 ATOI, +1, 18 SOG, 20 PIM

Pittsburgh

Connor Clifton - GP 3, 11:50 ATOI, -3, 1 SOG

Carolina

Eric Robinson - GP 8, G 0, A 2, Pts 2, 9:57 ATOI, +1, 13 SOG, 4 PIM

Taylor Hall - GP 8, G 3, A 9, Pts 12, 16:08 ATOI, +10, 23 SOG, 10 PIM

Mark Jankowski - GP 8, G 0, A 1, Pts 1, 12:05 ATOI, +1, 5 SOG

Western Conference

Colorado

None

Dallas

Tyler Myers - GP 5, 19:41 ATOI, -5, 9 SOG, 4 PIM

Ilya Lyubushkin - GP 2, G 0, A 1, Pts 1, 13:31 ATOI, 1 SOG

Minnesota

Marcus Foligno - GP 11, G 2, A 1, Pts 3, 11:29 ATOI, +1, 7 SOG, 8 PIM

Zach Bogosian - GP 9, 12:45 ATOI, -2, 3 SOG, 4 PIM

Marcus Johansson - GP 11, G 4, A 0, Pts 4, 15:06 ATOI, 18 SOG, 2 PIM

Utah

JJ Peterka - GP 6, 13:38 ATOI, 5 SOG, -3, 2 PIM

Vegas

Jack Eichel -  GP 13, G 1, A 15, Pts 16, 22:30 ATOI, 38 SOG, 10  PIM

Brayden McNabb - GP 12, G 1, A 2, Pts 3, 21:05 ATOI, 17 SOG, +6,  19 PIM

Anaheim

None

Edmonton

Matthew Savoie - GP 6, G 0, A 1, Pts 1, 14:17 ATOI, 10 SOG, -1, 2 PIM

Los Angeles

Joel Armia - GP 3, 12:43 ATOI, 1 SOG, -1, 2 PIM

 

