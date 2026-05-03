Buffalo Sabres
How Ex-Sabres Fared With Other Clubs In The Stanley Cup Playoffs

Michael Augello
2h
Here are how some former Sabres are doing with their respective teams in the first round

Eastern Conference

Boston

Casey Mittelstadt  - GP 6, G 0, A 2, Pts 2, 14:59 ATOI, -4, 8 SOG

Nikita Zadorov - GP 6, G 0, A 1, Pts 1, 19:35 ATOI, -1, 6 SOG, 37 PIM

Henri Jokiharju - GP 2, 15:50 ATOI, +1, 4 SOG

Montreal

None

Tampa Bay

Zemgus Girgensons - GP 6, 11:18 ATOI, -2, 2 SOG 4 PIM

Ottawa

Dennis Gilbert - GP 3,  9:52 ATOI, -1,  6 PIM

Dylan Cozens - GP 4, G 2, A 0, Pts 2, 20:01 ATOI, 11 SOG

Linus Ullmark -  GP - 4, Record 0-4, 2.03 GAA, save % .932 

Philadelphia

Rasmus Ristolainen - GP 7, G 1, A 4, Pts 5, 25:26 ATOI, +2, 15 SOG, 14 PIM

Pittsburgh

Connor Clifton - GP 3, 11:50 ATOI, -3, 1 SOG

Carolina

Eric Robinson - GP 5, G 0, A 2, Pts 2, 9:41 ATOI, +2, 4 SOG, 2 PIM

Taylor Hall - GP 5, G 2, A 6, Pts 8, 15:31 ATOI, +7, 14 SOG, 6 PIM

Mark Jankowski - GP 5, G 0, A 1, Pts 1, 11:56 ATOI, +1, 4 SOG

Western Conference

Colorado

None

Dallas

Tyler Myers - GP 5, 19:41 ATOI, -5, 9 SOG, 4 PIM

Minnesota

Marcus Foligno - GP 6, G 1, A 1, Pts 2, 12:17 ATOI, +2, 3 SOG, 4 PIM

Zach Bogosian - GP 6, 12:50 ATOI, -2, 2 SOG, 2 PIM

Marcus Johansson - GP 6, G 1, A 0, Pts 1, 16:43 ATOI, 11 SOG, 2 PIM

Utah

JJ Peterka - GP 6, 13:38 ATOI, 5 SOG, -3, 2 PIM

Vegas

Jack Eichel -  GP 6, G 1, A 8, Pts 9, 24:22 ATOI, 18 SOG, 4 PIM

Brayden McNabb - GP 6, G 0, A 2, Pts 2, 23:19 ATOI, 11 SOG, +2,  2 PIM

Anaheim

None

Edmonton

Matthew Savoie - GP 6, G 0, A 1, Pts 1, 14:17 ATOI, 10 SOG, -1, 2 PIM

Los Angeles

Joel Armia - GP 3, 12:43 ATOI, 1 SOG, -1, 2 PIM

 

