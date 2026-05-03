How Ex-Sabres Fared With Other Clubs In The Stanley Cup Playoffs

Eastern Conference\n\nBoston\n\nCasey Mittelstadt - GP 6, G 0, A 2, Pts 2, 14:59 ATOI, -4, 8 SOG\n\nNikita Zadorov - GP 6, G 0, A 1, Pts 1, 19:35 ATOI, -1, 6 SOG, 37 PIM\n\nHenri Jokiharju - GP 2, 15:50 ATOI, +1, 4 SOG\n\nMontreal\n\nNone\n\nTampa Bay\n\nZemgus Girgensons - GP 6, 11:18 ATOI, -2, 2 SOG 4 PIM\n\nOttawa\n\nDennis Gilbert - GP 3, 9:52 ATOI, -1, 6 PIM\n\nDylan Cozens - GP 4, G 2, A 0, Pts 2, 20:01 ATOI, 11 SOG\n\nLinus Ullmark - GP - 4, Record 0-4, 2.03 GAA, save % .932 \n\nPhiladelphia\n\nRasmus Ristolainen - GP 7, G 1, A 4, Pts 5, 25:26 ATOI, +2, 15 SOG, 14 PIM\n\nPittsburgh\n\nConnor Clifton - GP 3, 11:50 ATOI, -3, 1 SOG\n\nCarolina\n\nEric Robinson - GP 5, G 0, A 2, Pts 2, 9:41 ATOI, +2, 4 SOG, 2 PIM\n\nTaylor Hall - GP 5, G 2, A 6, Pts 8, 15:31 ATOI, +7, 14 SOG, 6 PIM\n\nMark Jankowski - GP 5, G 0, A 1, Pts 1, 11:56 ATOI, +1, 4 SOG\n\nLindy Ruff is a finalist for the Jack Adams\n\nWestern Conference\n\nColorado\n\nNone\n\nDallas\n\nTyler Myers - GP 5, 19:41 ATOI, -5, 9 SOG, 4 PIM\n\nMinnesota\n\nMarcus Foligno - GP 6, G 1, A 1, Pts 2, 12:17 ATOI, +2, 3 SOG, 4 PIM\n\nZach Bogosian - GP 6, 12:50 ATOI, -2, 2 SOG, 2 PIM\n\nMarcus Johansson - GP 6, G 1, A 0, Pts 1, 16:43 ATOI, 11 SOG, 2 PIM\n\nUtah\n\nJJ Peterka - GP 6, 13:38 ATOI, 5 SOG, -3, 2 PIM\n\nVegas\n\nJack Eichel - GP 6, G 1, A 8, Pts 9, 24:22 ATOI, 18 SOG, 4 PIM\n\nBrayden McNabb - GP 6, G 0, A 2, Pts 2, 23:19 ATOI, 11 SOG, +2, 2 PIM\n\nAnaheim\n\nNone\n\nEdmonton\n\nMatthew Savoie - GP 6, G 0, A 1, Pts 1, 14:17 ATOI, 10 SOG, -1, 2 PIM\n\nLos Angeles\n\nJoel Armia - GP 3, 12:43 ATOI, 1 SOG, -1, 2 PIM