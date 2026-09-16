Sabres Announce Training Camp Roster

Club will bring 53 players to an abbreviated camp, with the regular season starting on October 1
The Buffalo Sabres revealed their 2026-27 training camp roster on Tuesday, as 53 players will take part in on-ice workouts on Thursday. The group consisting of 31 forwards, 15 defensemen, and seven goaltenders will take part in practices in multiple groups, a Blue and Gold scrimmage at Key Bank Center on Saturday, September 19, and four preseason games against Pittsburgh (home and away), Columbus, and Detroit between September 21 and September 26.
Sabres GM Jarmo Kekalainen and head coach Lindy Ruff will meet with the media on Wednesday. The club made a few additions to the camp roster on Tuesday, signing former NHLer Thomas Bordeleau and goalie Talyn Boyko to AHL deals. Bordeleau, 24, split time between the San Jose Sharks and their AHL affiliate after being selected in the second round of the 2020 NHL Draft. Last season, he split time between Utica and Springfield, posting 21 points (9 goals, 12 assists) in 60 games.
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Boyko is a 2021 fourth rounder of the New York Rangers, who split time between AHL Hartford and KalPa in the Finnish SM-Liiga last season. The 23-year-old participated in last weekend’s Prospect Showcase, and was brought in for depth purposes, as Amerks goalie Topias Leinonen will be unavailable to start camp due an injury in off-season training.
Forwards(31)
6 | Zach Benson, LW | 21 | 65 GP, 13 G, 30 A
77 | Thomas Bordeleau, C | 24 | 60 GP, 9 G, 12 A (AHL)
10 | Sam Carrick, C | 34 | 73 GP, 9 G, 7 A
59 | Matteo Costantini, C | 24 | 33 GP, 6 G, 3 A (AHL)
15 | Justin Danforth, RW | 33 | 4 GP, 0 G, 0 A
91 | Josh Doan, RW | 24 | 82 GP, 25 G, 27 A
45 | Riley Fiddler-Schultz, C | 24 | 62 GP, 21 G, 16 A (AHL)
54 | Zac Funk, RW | 23 | 23 GP, 9 G, 10 A (ECHL)
55 | Mason Geertsen, LW | 31 | 5 GP, 0 G, 0 A
94 | Konsta Helenius, C | 20 | 9 GP, 1 G, 3 A
48 | Tyson Kozak, C | 23 | 46 GP, 2 G, 4 A
19 | Peyton Krebs, C | 25 | 82 GP, 12 G, 27 A
20 | Jiri Kulich, C | 22 | 12 GP, 3 G, 2 A
52 | Trevor Kuntar, C | 25 | 70 GP, 21 G, 16 A (AHL)
29 | Beck Malenstyn, LW | 28 | 81 GP, 7 G, 7 A
27 | Aidan McDonough, LW | 26 | 65 GP, 23 G, 21 A (AHL)
71 | Ryan McLeod, C | 26 | 81 GP, 14 G, 40 A
49 | Carson Meyer, RW | 29 | 55 GP, 14 G, 17 A (AHL)
9 | Josh Norris, C | 27 | 44 GP, 13 G, 21 A
86 | Noah Ostlund, C | 60 GP, 11 G, 16 A
13 | Matthew Peca, C | 33 | 63 GP, 12 G, 35 A (AHL)
41 | Jason Polin, RW | 27 | 46 GP, 10 G, 11 A (AHL)
22 | Jack Quinn, RW | 24 | 82 GP, 20 G, 31 A
70 | Jake Richard, RW | 22 | 38 GP, 10 G, 17 A (NCAA)
81 | Redmond Savage, C | 23 | 29 GP, 3 G, 3 A (AHL)
43 | Conor Sheary, LW | 34 | 62 GP, 7 G, 11 A
67 | Graham Slaggert, C | 27 | 58 GP, 2 G, 5 A (AHL)
72 | Tage Thompson, C | 28 | 81 GP, 40 G, 41 A
28 | Liam Valente, RW | 23 | 39 GP, 20 G, 15 A (NCAA)
42 | Brendan Warren, LW | 29 | 63 GP, 5 G, 7 A (AHL)
17 | Jason Zucker, LW | 34 | 62 GP, 24 G, 21 A
Defensemen (15)
46 | Louis Crevier, RHD | 25 | 78 GP, 7 G, 18 A
26 | Rasmus Dahlin, LHD | 26 | 77 GP, 19 G, 55 A
44 | Dennis Gilbert, LHD | 29 | 8 GP, 0 G, 1 A
33 | Ryan Johnson, LHD | 25 | 56 GP, 5 G, 14 A (AHL)
76 | Vsevolod Komarov, RHD | 22 | 55 GP, 4 G, 7 A (AHL)
38 | Noah Laaouan, RHD | 25 | 40 GP, 2 G, 7 A (AHL)
62 | Gavin McCarthy, RHD | 21 | 36 GP, 4 G, 17 A (NCAA)
73 | Zach Metsa, RHD | 27 | 43 GP, 2 G, 4 A
57 | Radim Mrtka, RHD | 19 | 43 GP, 1 G, 33 A (WHL)
25 | Owen Power, LHD | 23 | 81 GP, 8 G, 21 A
3 | Jack Rathbone, LHD | 27 | 49 GP, 5 G, 13 A (AHL)
23 | Mattias Samuelsson, LHD | 26 | 78 GP, 13 G, 28 A
64 | Maxim Strbak, RHD | 21 | 37 GP, 3 G, 15 A (NCAA)
21 | Conor Timmins, RHD | 27 | 39 GP, 0 G, 8 A
8 | Olen Zellweger, LHD | 23 | 76 GP, 7 G, 15 A
Goaltenders (7)
35 | Talyn Boyko | 23 | 5 GP, 0-2-2, .894 SV%, 3.10 GAA (AHL)
92 | Colten Ellis | 25 | 16 GP, 8-4-2, .903 SV%, 2.90 GAA
50 | Topias Leinonen | 22 | 8 GP, 3-3-3, .855 SV%, 3.48 GAA (AHL) (Injured)
1 | Ukko-Pekka Luukkonen | 27 | 35 GP, 22-9-3, .910 SV%, 2.52 GAA
34 | Alex Lyon | 33 | 36 GP, 20-10-4, .907 SV%, 2.77 GAA
32 | Scott Ratzlaff | 21 | 13 GP, 4-6-3, .878 SV%, 3.44 GAA (AHL)
31 | Matt Villalta | 24 | 33 GP, 16-12-3, .895 SV%, 3.10 GAA (AHL)