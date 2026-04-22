Buffalo Sabres
Western Conference Update - How Ex-Sabres Are Doing During The Stanley Cup Playoffs

Michael Augello
7h
featured
Former Sabres are playing key roles for other NHL clubs. Here are how they are doing through Game 2 of the playoffs

Colorado

None

Dallas

Tyler Myers - GP 2, -1, PIM 2, SOG 3, ATOI 15:45

Minnesota

Marcus Foligno - GP 2, +1, PIM 4, SOG 2, ATOI 11:41

Zach Bogosian - GP 2, -1, ATOI 12:93

Marcus Johansson - GP 2, SOG 3, ATOI 14:18

Utah

JJ Peterka - GP 2, SOG 4, ATOI 14:39

Vegas

Jack Eichel - GP 2, G 0, Assists 2, Pts 2,  -1, PIM 2, SOG 4, ATOI 23:00

Brayden McNabb - GP 2, G 0, Assists 1, Pts 1,  -1, SOG 1, ATOI 21:08 

Anaheim

None

Edmonton

Matthew Savoie - GP 1, +1, PIM 0, SOG 2, ATOI 14:16

Los Angeles

Joel Armia - GP 2, -1, PIM 6, SOG 2, ATOI 13:09

