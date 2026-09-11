NHL, Red Wings Honor Victims on 25th Anniversary of September 11th Attacks

The remainder of the Michigan victims include Terence (Ted) E. Adderley, David D. Alger, Eric Lee Bennett, Dr. Yeneneh Betru, Kirsten Lail Christophe, Brian Paul Dale, Frank J. Doyle, Barbara Edwards, Paul Friedman, James Gartenberg, Steven Goldstein, Elaine Myra Greenberg, Bradley (Brad) Hoorn, Suzanne Kondratenko, Darya Lin, Peter Edward Mardikian, Margaret Elaine Mattic, Kathleen Nicosia, Albert Ogletree, Todd Ouida, Manish Patel, Robert R. Ploger III, Laurence Michael Polatsch, Stephen Poulos, David Pruim, Marsha D. Ratchford, Gregory Richards, Joshua A. Rosenthal, Christina Sunga Ryook, Brock J. Safronoff, Lt. Col. Kip Taylor, Brian John Terrenzi, Lisa Marie Terry, Eric (Rick) Raymond Thorpe, Alicia Titus, Meta L. Fuller Waller, Scott Jeffrey Weingard, Meredith Lynn Whalen, Marvin R. Woods, Sandra Lee Wright and Marc Scott Zeplin.