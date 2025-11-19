    • Powered by Roundtable

    Pre-game Stat Pack

    Nov 19, 2025, 20:45
    Nov 19, 2025, 20:45
    Updated at: Nov 19, 2025, 20:45

    EDMONTON OILERS

    9-8-4 | 22 PTS

    T-4th place in the Pacific Division

    Last Game: 5-1 L at BUF

    PP: 30.8%

    PK: 81.5%

    GF-GA: 63-75

    WASHINGTON CAPITALS

    9-8-2 | 20 PTS

    8th place in the Metro Division

    Last Game: 2-1 W vs LA

    PP: 14.0%

    PK: 72.6%

    GF-GA: 53-49

    HEAD-TO-HEAD

    Washington Capitals  |  Edmonton Oilers

    9-8-2 ...........Record.............9-8-4

    5-4-1......Home Record.......5-1-2

    4-4-1 ........Road Record........4-7-2

    3-5-2.......Last 10 Games.......4-4-2

    2.79...........GF/Game..........3

    2.47............GA/Game..........3.48

    14.0% .........PP.........30.8%

    72.6% .......PK......81.5%

    48.5%.......FO%......53.0%

    TOP SCORERS

    Connor McDavid: 21 GP, 9 G, 21 A, 30 PTS

    Leon Draisaitl: 21 GP, 13 G, 11 A, 24 PTS

    Ryan Nugent-Hopkins: 20 GP, 5 G, 11 A, 16 PTS

    Tom Wilson: 19 GP, 9 G, 9 A, 18 PTS

    Dylan Strome: 17 GP, 5 G, 11 A, 16 PTS

    Alex Ovechkin: 19 GP, 6 G, 9 A, 15 PTS

    INJURY REPORT

    Kasperi Kapanen (undisclosed, IR); Ryan Nugent-Hopkins (undisclosed, IR); Thomas Lazar (upper body); Noah Philp (upper body)

    Pierre Luc DuBios (undisclosed, IR).

    LINES AND PAIRINGS