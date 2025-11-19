Pre-game Stat Pack

9-8-4 | 22 PTS
T-4th place in the Pacific Division
Last Game: 5-1 L at BUF
PP: 30.8%
PK: 81.5%
GF-GA: 63-75
9-8-2 | 20 PTS
8th place in the Metro Division
Last Game: 2-1 W vs LA
PP: 14.0%
PK: 72.6%
GF-GA: 53-49
Washington Capitals | Edmonton Oilers
9-8-2 ...........Record.............9-8-4
5-4-1......Home Record.......5-1-2
4-4-1 ........Road Record........4-7-2
3-5-2.......Last 10 Games.......4-4-2
2.79...........GF/Game..........3
2.47............GA/Game..........3.48
14.0% .........PP.........30.8%
72.6% .......PK......81.5%
48.5%.......FO%......53.0%
Connor McDavid: 21 GP, 9 G, 21 A, 30 PTS
Leon Draisaitl: 21 GP, 13 G, 11 A, 24 PTS
Ryan Nugent-Hopkins: 20 GP, 5 G, 11 A, 16 PTS
Tom Wilson: 19 GP, 9 G, 9 A, 18 PTS
Dylan Strome: 17 GP, 5 G, 11 A, 16 PTS
Alex Ovechkin: 19 GP, 6 G, 9 A, 15 PTS
Kasperi Kapanen (undisclosed, IR); Ryan Nugent-Hopkins (undisclosed, IR); Thomas Lazar (upper body); Noah Philp (upper body)
Pierre Luc DuBios (undisclosed, IR).