Edmonton Oilers
Pre-game Stats: Oilers Vs Avalanche

Caprice St-Pierre
8h
EDMONTON OILERS

40-30-10 | 90 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 1-0 L at LA

PP: 30.6%

PK: 77.3%

GF-GA: 275-266

COLORADO AVALANCHE

52-16-11 | 115 PTS

1st place in the Central Division

Last Game: 3-2 OTL vs VGK

PP: 17.9%

PK: 84.1%

GF-GA: 295-201

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Colorado Avalanche

40-30-10...........Record.............33-26-19

21-14-4......Home Record.......14-7-0

19-16-6........Road Record........25-9-6

6-3-1.......Last 10 Games.......6-3-1

3.44..........GF/Game..........3.70

3.29...........GA/Game..........2.47

30.6% .........PP.........17.9%

77.3% .......PK......84.1%

52.5%.......FO%......51.2%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 80 GP, 47 G, 86 A, 133 PTS

Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS

Evan Bouchard: 80 GP, 21 G, 70 A, 91 PTS

Nathan MacKinnon: 78 GP, 52 G, 74 A, 126 PTS

Martin Necas: 76 GP, 38 G, 61 A, 99 PTS

Cale Makar: 73 GP, 20 G, 55 A, 75 PTS

INJURY REPORT

Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, LTIR); Zach Hyman (undisclosed, out); Jason Dickinson (leg, day-to-day); Max Jones (lower body, day-to-day).

Josh Manson (lower body, day-to-day); Nazem Kadri (finger, out); Cale Makar (upper body, day-to-day).

GOALTENDING

EDM: Probable Connor Ingram; 2.72 GAA, .895 SV%, 15-10-2

COL: Probable Mackenzie Blackwood: 2.55 GAA, .901 SV%, 22-10-2

