Pre-game Stats: Oilers Vs Avalanche

EDMONTON OILERS
40-30-10 | 90 PTS
2nd place in the Pacific Division
Last Game: 1-0 L at LA
PP: 30.6%
PK: 77.3%
GF-GA: 275-266
COLORADO AVALANCHE
52-16-11 | 115 PTS
1st place in the Central Division
Last Game: 3-2 OTL vs VGK
PP: 17.9%
PK: 84.1%
GF-GA: 295-201
HEAD-TO-HEAD
40-30-10...........Record.............33-26-19
21-14-4......Home Record.......14-7-0
19-16-6........Road Record........25-9-6
6-3-1.......Last 10 Games.......6-3-1
3.44..........GF/Game..........3.70
3.29...........GA/Game..........2.47
30.6% .........PP.........17.9%
77.3% .......PK......84.1%
52.5%.......FO%......51.2%
TOP SCORERS THIS SEASON
Connor McDavid: 80 GP, 47 G, 86 A, 133 PTS
Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS
Evan Bouchard: 80 GP, 21 G, 70 A, 91 PTS
Nathan MacKinnon: 78 GP, 52 G, 74 A, 126 PTS
Martin Necas: 76 GP, 38 G, 61 A, 99 PTS
Cale Makar: 73 GP, 20 G, 55 A, 75 PTS
INJURY REPORT
Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, LTIR); Zach Hyman (undisclosed, out); Jason Dickinson (leg, day-to-day); Max Jones (lower body, day-to-day).
Josh Manson (lower body, day-to-day); Nazem Kadri (finger, out); Cale Makar (upper body, day-to-day).
GOALTENDING
EDM: Probable Connor Ingram; 2.72 GAA, .895 SV%, 15-10-2
COL: Probable Mackenzie Blackwood: 2.55 GAA, .901 SV%, 22-10-2