    Oilers at Canadians: Pre-game Stats

    Caprice St-Pierre
    Dec 14, 2025, 19:28
    Caprice St-Pierre
    Dec 14, 2025, 19:28
    Updated at: Dec 14, 2025, 19:28

    EDMONTON OILERS

    15-11-6 | 36 PTS

    4th place in the Pacific Division

    Last Game: 6-3 W at TOR

    PP: 31.3%

    PK: 80.5%

    GF-GA: 109-110

    MONTREAL CANADIENS

    16-11-4 | 36 PTS

    4th place in the Atlantic Division

    Last Game: 4-3 OTL vs NY

    PP: 25.3%

    PK: 76.0%

    GF-GA: 101-112

    HEAD-TO-HEAD

    Edmonton Oilers | Montreal Canadiens

    15-11-6...........Record.............16-11-4

    8-3-3......Home Record.......7-8-1

    7-8-3........Road Record........9-3-3

    6-2-2.......Last 10 Games.......5-4-1

    3.30..........GF/Game..........3.33

    3.41...........GA/Game..........3.19

    31.3% .........PP.........25.3%

    80.5% .......PK......76.0%

    53.0%.......FO%......49.9%

    TOP SCORERS

    Connor McDavid: 32 GP, 18 G, 33 A, 51 PTS

    Leon Draisaitl: 32 GP, 17 G, 26 A, 43 PTS

    Evan Bouchard: 32 GP, 5 G, 24 A, 29 PTS

    Nick Suzuki: 31 GP, 8 G, 28 A, 36 PTS

    Cole Caufield: 31 GP, 16 G, 17 A, 33 PTS

    Lane Hutson: 31 GP, 5 G, 21 A, 26 PTS

    INJURY REPORT

    Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Jack Roslovic (undisclosed, IR), Connor Clattenburg (eye, IR), Noah Philp (upper body, LTIR)

    Kirby Dach (foot, IR); Alex Newhook (ankle, IR); Patril Laine (abdomen, IR); Kaiden Guhle (adductor, IR)

    GOALTENDING

    EDM: Likely Calvin Pickard; 4.04 GAA, .851 SV%, 3-3-2

    MTL: Probable Sam Montembeault; 3.65 GAA, .857 SV%, 5-6-1