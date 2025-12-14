Oilers at Canadians: Pre-game Stats

15-11-6 | 36 PTS
4th place in the Pacific Division
Last Game: 6-3 W at TOR
PP: 31.3%
PK: 80.5%
GF-GA: 109-110
16-11-4 | 36 PTS
4th place in the Atlantic Division
Last Game: 4-3 OTL vs NY
PP: 25.3%
PK: 76.0%
GF-GA: 101-112
Edmonton Oilers | Montreal Canadiens
15-11-6...........Record.............16-11-4
8-3-3......Home Record.......7-8-1
7-8-3........Road Record........9-3-3
6-2-2.......Last 10 Games.......5-4-1
3.30..........GF/Game..........3.33
3.41...........GA/Game..........3.19
31.3% .........PP.........25.3%
80.5% .......PK......76.0%
53.0%.......FO%......49.9%
Connor McDavid: 32 GP, 18 G, 33 A, 51 PTS
Leon Draisaitl: 32 GP, 17 G, 26 A, 43 PTS
Evan Bouchard: 32 GP, 5 G, 24 A, 29 PTS
Nick Suzuki: 31 GP, 8 G, 28 A, 36 PTS
Cole Caufield: 31 GP, 16 G, 17 A, 33 PTS
Lane Hutson: 31 GP, 5 G, 21 A, 26 PTS
Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Jack Roslovic (undisclosed, IR), Connor Clattenburg (eye, IR), Noah Philp (upper body, LTIR)
Kirby Dach (foot, IR); Alex Newhook (ankle, IR); Patril Laine (abdomen, IR); Kaiden Guhle (adductor, IR)
EDM: Likely Calvin Pickard; 4.04 GAA, .851 SV%, 3-3-2
MTL: Probable Sam Montembeault; 3.65 GAA, .857 SV%, 5-6-1