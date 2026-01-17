Oilers at Canucks: Pre-game Stats

23-17-8 | 54 PTS
2nd place in the Pacific Division
Last Game: 1-0 L vs NYI
PP: 33.3%
PK: 79.7%
GF-GA: 159-158
16-26-5 | 37 PTS
8th place in the Pacific Division
Last Game: 4-1 L at CBJ
PP: 20.0%
PK: 72.1%
GF-GA: 125-166
Edmonton Oilers | Vancouver Canucks
23-17-8...........Record.............16-26-5
11-6-4......Home Record.......4-12-3
12-11-4........Road Record........12-14-2
4-4-2.......Last 10 Games.......1-7-2
3.31..........GF/Game..........2.60
3.23...........GA/Game..........3.60
33.2% .........PP.........20.0%
79.7% .......PK......72.1%
52.4%.......FO%......48.1%
Connor McDavid: 48 GP, 30 G, 52 A, 82 PTS
Leon Draisaitl: 48 GP, 25 G, 42 A, 67 PTS
Evan Bouchard: 48 GP, 11 G, 35 A, 46 PTS
Elias Pettersson: 39 GP, 13 G, 16 A, 29 PTS
Filip Hronek: 47 GP, 3 G, 24 A, 27 PTS
Quinn Hughes: 26 GP, 2 G, 21 A, 23 PTS
Adam Henrique (undisclosed, IR).
Kiefer Sherwood (undisclosed, IR); Marco Rossi (lower body, IR); Thatcher Demko (lower body, IR); Teddy Blueger (lower body, IR); Filip Chytil (upper body, IR); Derek Forbort (undisclosed, LTIR); Guillaume Brisbois (lower body, IR)
EDM: Probable Tristan Jarry; 2.79 GAA, .903 SV%, 12-3-2
CBJ: Probable Kevin Lankinen; 3.37 GAA, .8.86 SV%, 6-13-4