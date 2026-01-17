Logo
Edmonton Oilers
Oilers at Canucks: Pre-game Stats cover image

Oilers at Canucks: Pre-game Stats

Caprice St-Pierre
16h
Updated at Jan 17, 2026, 16:00
Partner

EDMONTON OILERS

23-17-8 | 54 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 1-0 L vs NYI

PP: 33.3%

PK: 79.7%

GF-GA: 159-158

VANCOUVER CANUCKS

16-26-5 | 37 PTS

8th place in the Pacific Division

Last Game: 4-1 L at CBJ

PP: 20.0%

PK: 72.1%

GF-GA: 125-166

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Vancouver Canucks

23-17-8...........Record.............16-26-5

11-6-4......Home Record.......4-12-3

12-11-4........Road Record........12-14-2

4-4-2.......Last 10 Games.......1-7-2

3.31..........GF/Game..........2.60

3.23...........GA/Game..........3.60

33.2% .........PP.........20.0%

79.7% .......PK......72.1%

52.4%.......FO%......48.1%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 48 GP, 30 G, 52 A, 82 PTS

Leon Draisaitl: 48 GP, 25 G, 42 A, 67 PTS

Evan Bouchard: 48 GP, 11 G, 35 A, 46 PTS

Elias Pettersson: 39 GP, 13 G, 16 A, 29 PTS

Filip Hronek: 47 GP, 3 G, 24 A, 27 PTS

Quinn Hughes: 26 GP, 2 G, 21 A, 23 PTS

INJURY REPORT

Adam Henrique (undisclosed, IR).

Kiefer Sherwood (undisclosed, IR); Marco Rossi (lower body, IR); Thatcher Demko (lower body, IR); Teddy Blueger (lower body, IR); Filip Chytil (upper body, IR); Derek Forbort (undisclosed, LTIR); Guillaume Brisbois (lower body, IR)

GOALTENDING

EDM: Probable Tristan Jarry; 2.79 GAA, .903 SV%, 12-3-2

CBJ: Probable Kevin Lankinen; 3.37 GAA, .8.86 SV%, 6-13-4

