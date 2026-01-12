Logo
Edmonton Oilers
Oilers at Chicago: Pre-game Stats

Caprice St-Pierre
2h
EDMONTON OILERS

22-16-7 | 51 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 4-3 L vs CHI

PP: 33.9%

PK: 79.5%

GF-GA: 152-152

CHICAGO BLACKHAWKS

19-19-7 | 45 PTS

5th place in the Central Division

Last Game: 3-0 W at NSH

PP: 23.3%

PK: 85.0%

GF-GA: 129-142

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Chicago Blackhawks

22-16-7...........Record.............19-19-7

11-5-4......Home Record.......10-9-4

11-11-3........Road Record........9-10-3

5-4-1.......Last 10 Games.......6-3-1

3.38..........GF/Game..........2.82

3.31...........GA/Game..........3.09

33.3% .........PP.........23.3%

79.5% .......PK......85.0%

52.6%.......FO%......47.0%

TOP SCORERS

Connor McDavid: 44 GP, 29 G, 48 A, 77 PTS

Leon Draisaitl: 44 GP, 21 G, 40 A, 61 PTS

Evan Bouchard: 44 GP, 9 G, 32 A, 41 PTS

Connor Bedard: 33 GP, 19 G, 27 A, 46 PTS

Tyler Bertuzzi: 42 GP, 23 G, 13 A, 36 PTS

Andre Burakovsky: 40 GP, 10 G, 19 A, 29 PTS

INJURY REPORT

Jake Walman (lower body, LTIR); Tristan Jarry (lower body, IR); Adam Henrique (undisclosed, IR).

Ryan Ellis (back, IR); Frank Nazar (upper body, IR); Shea Weber (ankle LTIR).

GOALTENDING

EDM: Probable Calvin Pickard; 3.68 GAA, .870 SV%, 5-6-2

CHI: Probable Spencer Knight; 2.62 GAA, .910 SV%, 13-11-6

