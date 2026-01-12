Oilers at Chicago: Pre-game Stats

22-16-7 | 51 PTS
2nd place in the Pacific Division
Last Game: 4-3 L vs CHI
PP: 33.9%
PK: 79.5%
GF-GA: 152-152
19-19-7 | 45 PTS
5th place in the Central Division
Last Game: 3-0 W at NSH
PP: 23.3%
PK: 85.0%
GF-GA: 129-142
Edmonton Oilers | Chicago Blackhawks
22-16-7...........Record.............19-19-7
11-5-4......Home Record.......10-9-4
11-11-3........Road Record........9-10-3
5-4-1.......Last 10 Games.......6-3-1
3.38..........GF/Game..........2.82
3.31...........GA/Game..........3.09
33.3% .........PP.........23.3%
79.5% .......PK......85.0%
52.6%.......FO%......47.0%
Connor McDavid: 44 GP, 29 G, 48 A, 77 PTS
Leon Draisaitl: 44 GP, 21 G, 40 A, 61 PTS
Evan Bouchard: 44 GP, 9 G, 32 A, 41 PTS
Connor Bedard: 33 GP, 19 G, 27 A, 46 PTS
Tyler Bertuzzi: 42 GP, 23 G, 13 A, 36 PTS
Andre Burakovsky: 40 GP, 10 G, 19 A, 29 PTS
Jake Walman (lower body, LTIR); Tristan Jarry (lower body, IR); Adam Henrique (undisclosed, IR).
Ryan Ellis (back, IR); Frank Nazar (upper body, IR); Shea Weber (ankle LTIR).
EDM: Probable Calvin Pickard; 3.68 GAA, .870 SV%, 5-6-2
CHI: Probable Spencer Knight; 2.62 GAA, .910 SV%, 13-11-6