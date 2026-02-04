Logo
Edmonton Oilers
Oilers at Flames: Pre-game Stats cover image

Oilers at Flames: Pre-game Stats

EDMONTON OILERS

28-21-8 | 64 PTS

T-1st place in the Pacific Division

Last Game: 5-2 L vs TOR

PP: 31.0%

PK: 77.7%

GF-GA: 195-190

CALGARY FLAMES

22-27-6 | 50 PTS

7th place in the Pacific Division

Last Game: 4-2 L vs TOR

PP: 15.5%

PK: 83.0%

GF-GA: 138-166

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Calgary Flames

28-21-8...........Record.............22-27-6

15-10-4......Home Record.......14-10-4

13-11-4........Road Record........8-17-2

5-5-0.......Last 10 Games.......3-5-2

3.42..........GF/Game..........2.47

3.28...........GA/Game..........2.98

31.0% .........PP.........15.5%

77.7% .......PK......83.0%

52.2%.......FO%......49.2%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 57 GP, 34 G, 61 A, 95 PTS

Leon Draisaitl: 54 GP, 27 G, 51 A, 78 PTS

Evan Bouchard: 57 GP, 15 G, 45 A, 60 PTS

Nazem Kadri: 55 GP, 10 G, 27 A, 37 PTS

Mikael Backlund: 55 GP, 12 G, 21 A, 33 PTS

Rasmus Andersson: 48 GP, 10 G, 20 A, 30 PTS

INJURY REPORT

Adam Henrique (undisclosed, LTIR).

Blake Coleman (upper body, IR); John Beecher (upper body, IR); Jake Bean (undisclosed, IR); Samuel Honzek (upper body, IR); Henry Mews (knee, out).

GOALTENDING

EDM: Probable Tristan Jarry; 3.02 GAA, .895 SV%, 15-6-2

WSH: Probable Dustin Wolf; 2.98 GAA, .896 SV%, 16-21-3

