Oilers at Flames: Pre-game Stats

EDMONTON OILERS\n\n28-21-8 | 64 PTS\n\nT-1st place in the Pacific Division\n\nLast Game: 5-2 L vs TOR\n\nPP: 31.0%\n\nPK: 77.7%\n\nGF-GA: 195-190\n\n\nCALGARY FLAMES\n\n22-27-6 | 50 PTS\n\n7th place in the Pacific Division\n\nLast Game: 4-2 L vs TOR\n\nPP: 15.5%\n\nPK: 83.0%\n\nGF-GA: 138-166\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Calgary Flames\n[https://thehockeynews.com/nhl/calgary-flames]\n\n28-21-8...........Record.............22-27-6\n\n15-10-4......Home Record.......14-10-4\n\n13-11-4........Road Record........8-17-2\n\n5-5-0.......Last 10 Games.......3-5-2\n\n3.42..........GF/Game..........2.47\n\n3.28...........GA/Game..........2.98\n\n31.0% .........PP.........15.5%\n\n77.7% .......PK......83.0%\n\n52.2%.......FO%......49.2%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 57 GP, 34 G, 61 A, 95 PTS\n\nLeon Draisaitl: 54 GP, 27 G, 51 A, 78 PTS\n\nEvan Bouchard: 57 GP, 15 G, 45 A, 60 PTS\n\nNazem Kadri: 55 GP, 10 G, 27 A, 37 PTS\n\nMikael Backlund: 55 GP, 12 G, 21 A, 33 PTS\n\nRasmus Andersson: 48 GP, 10 G, 20 A, 30 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nAdam Henrique (undisclosed, LTIR).\n\nBlake Coleman (upper body, IR); John Beecher (upper body, IR); Jake Bean\n(undisclosed, IR); Samuel Honzek (upper body, IR); Henry Mews (knee, out).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Probable Tristan Jarry; 3.02 GAA, .895 SV%, 15-6-2\n\nWSH: Probable Dustin Wolf; 2.98 GAA, .896 SV%, 16-21-3