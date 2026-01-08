Oilers at Jets: Pre-game Stats

21-16-6 | 48 PTS
1st place in the Pacific Division
Last Game: 6-2 2 vs NSH
PP: 33.9%
PK: 79.7%
GF-GA: 145-145
15-21-5 | 35 PTS
8th place in the Central Division
Last Game: 4-3 OTL vs LV
PP: 18.8%
PK: 77.4%
GF-GA: 118-130
Edmonton Oilers | Winnipeg Jets
21-16-6...........Record.............15-21-5
11-5-3......Home Record.......8-8-3
10-11-3........Road Record........7-13-2
6-4-0.......Last 10 Games.......0-6-4
3.37..........GF/Game..........2.85
3.38...........GA/Game..........3.15
33.9% .........PP.........18.8%
79.9% .......PK......77.4%
52.6%.......FO%......51.6%
Connor McDavid: 43 GP, 28 G, 47 A, 75 PTS
Leon Draisaitl: 43 GP, 21 G, 39 A, 60 PTS
Evan Bouchard: 43 GP, 8 G, 31 A, 39 PTS
Kyle Connor: 41 GP, 20 G, 29 A, 49 PTS
Mark Scheifele: 41 GP, 20 G, 28 A, 48 PTS
Gabriel Vilardi: 41 GP, 17 G, 20 A, 37 PTS
Jake Walman (lower body, LTIR); Tristan Jarry (lower body, IR); Adam Henrique (undisclosed, IR).
Hayden Fleury (upper body, IR).
EDM: Probable Calvin Pickard; 3.73 GAA, .873 SV%, 4-6-2
PHI: Probable Connor Hellebuyck; 2.63 GAA, .903 SV%, 9-11-4