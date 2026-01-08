    • Powered by Roundtable

    Oilers at Jets: Pre-game Stats

    Caprice St-Pierre
    Jan 8, 2026, 16:00
    Caprice St-Pierre
    Jan 8, 2026, 16:00
    Updated at: Jan 8, 2026, 16:00

    EDMONTON OILERS

    21-16-6 | 48 PTS

    1st place in the Pacific Division

    Last Game: 6-2 2 vs NSH

    PP: 33.9%

    PK: 79.7%

    GF-GA: 145-145

    WINNIPEG JETS

    15-21-5 | 35 PTS

    8th place in the Central Division

    Last Game: 4-3 OTL vs LV

    PP: 18.8%

    PK: 77.4%

    GF-GA: 118-130

    HEAD-TO-HEAD

    Edmonton Oilers | Winnipeg Jets

    21-16-6...........Record.............15-21-5

    11-5-3......Home Record.......8-8-3

    10-11-3........Road Record........7-13-2

    6-4-0.......Last 10 Games.......0-6-4

    3.37..........GF/Game..........2.85

    3.38...........GA/Game..........3.15

    33.9% .........PP.........18.8%

    79.9% .......PK......77.4%

    52.6%.......FO%......51.6%

    TOP SCORERS

    Connor McDavid: 43 GP, 28 G, 47 A, 75 PTS

    Leon Draisaitl: 43 GP, 21 G, 39 A, 60 PTS

    Evan Bouchard: 43 GP, 8 G, 31 A, 39 PTS

    Kyle Connor: 41 GP, 20 G, 29 A, 49 PTS

    Mark Scheifele: 41 GP, 20 G, 28 A, 48 PTS

    Gabriel Vilardi: 41 GP, 17 G, 20 A, 37 PTS

    INJURY REPORT

    Jake Walman (lower body, LTIR); Tristan Jarry (lower body, IR); Adam Henrique (undisclosed, IR).

    Hayden Fleury (upper body, IR).

    GOALTENDING

    EDM: Probable Calvin Pickard; 3.73 GAA, .873 SV%, 4-6-2

    PHI: Probable Connor Hellebuyck; 2.63 GAA, .903 SV%, 9-11-4