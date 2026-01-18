Oilers vs Blues: Pre-game Stats

24-17-8 | 56 PTS
2nd place in the Pacific Division
Last Game: 6-0 W at VAN
PP: 33.1%
PK: 79.9%
GF-GA: 165-158
19-21-8 | 46 PTS
6th place in the Central Division
Last Game: 3-0 SOW vs TB
PP: 16.8%
PK: 76.0%
GF-GA: 120-163
Edmonton Oilers | St. Louis Blues
24-17-8...........Record.............19-21-8
11-6-4......Home Record.......12-9-5
13-11-4........Road Record........7-12-3
5-3-2.......Last 10 Games.......5-5-0
3.37..........GF/Game..........2.48
3.16...........GA/Game..........3.35
33.1% .........PP.........16.8%
79.9% .......PK......76.0%
52.2%.......FO%......50.3%
Connor McDavid: 48 GP, 30 G, 52 A, 82 PTS
Leon Draisaitl: 48 GP, 25 G, 42 A, 67 PTS
Evan Bouchard: 48 GP, 11 G, 35 A, 46 PTS
Robert Thomas: 42 GP, 11 G, 22 A, 33 PTS
Pavel Buchnevich: 48 GP, 8 G, 17 A, 25 PTS
Justin Faulk: 48 GP, 11 G, 11 A, 22 PTS
Adam Henrique (undisclosed, IR); Leon Draisaitl (personal, out).
Robert Thomas (lower body, IR); Mathieu Joseph (elbow, IR); Pius Suter (ankle, IR); Dylan Holloway (ankle, IR); Torey Krug (ankle, LTIR).
EDM: Probable Connor Ingram; 2.49 GAA, .906 SV%, 4-3-1
STL: Probable Jordan Binnington; 3.53 GAA, .871 SV%, 8-12-6