Oilers vs Blues: Pre-game Stats cover image

Oilers vs Blues: Pre-game Stats

Caprice St-Pierre
6h
EDMONTON OILERS

24-17-8 | 56 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 6-0 W at VAN

PP: 33.1%

PK: 79.9%

GF-GA: 165-158

ST. LOUIS BLUES

19-21-8 | 46 PTS

6th place in the Central Division

Last Game: 3-0 SOW vs TB

PP: 16.8%

PK: 76.0%

GF-GA: 120-163

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | St. Louis Blues

24-17-8...........Record.............19-21-8

11-6-4......Home Record.......12-9-5

13-11-4........Road Record........7-12-3

5-3-2.......Last 10 Games.......5-5-0

3.37..........GF/Game..........2.48

3.16...........GA/Game..........3.35

33.1% .........PP.........16.8%

79.9% .......PK......76.0%

52.2%.......FO%......50.3%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 48 GP, 30 G, 52 A, 82 PTS

Leon Draisaitl: 48 GP, 25 G, 42 A, 67 PTS

Evan Bouchard: 48 GP, 11 G, 35 A, 46 PTS

Robert Thomas: 42 GP, 11 G, 22 A, 33 PTS

Pavel Buchnevich: 48 GP, 8 G, 17 A, 25 PTS

Justin Faulk: 48 GP, 11 G, 11 A, 22 PTS

INJURY REPORT

Adam Henrique (undisclosed, IR); Leon Draisaitl (personal, out).

Robert Thomas (lower body, IR); Mathieu Joseph (elbow, IR); Pius Suter (ankle, IR); Dylan Holloway (ankle, IR); Torey Krug (ankle, LTIR).

GOALTENDING

EDM: Probable Connor Ingram; 2.49 GAA, .906 SV%, 4-3-1

STL: Probable Jordan Binnington; 3.53 GAA, .871 SV%, 8-12-6

