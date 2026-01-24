Logo
Edmonton Oilers
Oilers Vs Capitals: Pre-game Stats cover image

Oilers Vs Capitals: Pre-game Stats

EDMONTON OILERS

25-18-8 | 58 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 6-2 L vs PIT

PP: 32.2%

PK: 80.9%

GF-GA: 173-166

WASHINGTON CAPITALS

24-21-6 | 54 PTS

5th place in the Metro Division

Last Game: 3-1 W at CGY

PP: 17.0%

PK: 78.0%

GF-GA: 162-152

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Washington Capitals

24-19-8...........Record.............24-21-6

12-8-4......Home Record.......14-10-3

13-11-4........Road Record........11-11-3

5-3-2.......Last 10 Games.......4-6-0

3.33..........GF/Game..........3.17

3.13...........GA/Game..........2.85

32.2% .........PP.........17.0%

80.9% .......PK......78.0%

52.4%.......FO%......49.7%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 52 GP, 30 G, 55 A, 85 PTS

Leon Draisaitl: 49 GP, 25 G, 42 A, 67 PTS

Evan Bouchard: 52 GP, 11 G, 38 A, 49 PTS

Alexander Ovechkin: 52 GP, 21 G, 23 A, 44 PTS

Tom Wilson: 43 GP, 22 G, 22 A, 44 PTS

John Carlson: 48 GP, 9 G, 32 A, 41 PTS

INJURY REPORT

Adam Henrique (undisclosed, IR); Kasperi Kapanen (undisclosed, out).

Jakob Chychrun (undisclosed, day-to-day); Eriks Mateiko (achilles, out); Pierre-Luc Dubois (abdomen, IR).

GOALTENDING

EDM: Probable Connor Ingram; 2.22 GAA, .917 SV%, 5-3-1

WSH: Probable Charlie Lindgren; 3.25 GAA, .888 SV%, 7-6-2

