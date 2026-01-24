Oilers Vs Capitals: Pre-game Stats

EDMONTON OILERS\n\n25-18-8 | 58 PTS\n\n2nd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 6-2 L vs PIT\n\nPP: 32.2%\n\nPK: 80.9%\n\nGF-GA: 173-166\n\n\nWASHINGTON CAPITALS\n\n24-21-6 | 54 PTS\n\n5th place in the Metro Division\n\nLast Game: 3-1 W at CGY\n\nPP: 17.0%\n\nPK: 78.0%\n\nGF-GA: 162-152\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Washington\nCapitals [https://thehockeynews.com/nhl/washington-capitals]\n\n24-19-8...........Record.............24-21-6\n\n12-8-4......Home Record.......14-10-3\n\n13-11-4........Road Record........11-11-3\n\n5-3-2.......Last 10 Games.......4-6-0\n\n3.33..........GF/Game..........3.17\n\n3.13...........GA/Game..........2.85\n\n32.2% .........PP.........17.0%\n\n80.9% .......PK......78.0%\n\n52.4%.......FO%......49.7%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 52 GP, 30 G, 55 A, 85 PTS\n\nLeon Draisaitl: 49 GP, 25 G, 42 A, 67 PTS\n\nEvan Bouchard: 52 GP, 11 G, 38 A, 49 PTS\n\nAlexander Ovechkin: 52 GP, 21 G, 23 A, 44 PTS\n\nTom Wilson: 43 GP, 22 G, 22 A, 44 PTS\n\nJohn Carlson: 48 GP, 9 G, 32 A, 41 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nAdam Henrique (undisclosed, IR); Kasperi Kapanen (undisclosed, out).\n\nJakob Chychrun (undisclosed, day-to-day); Eriks Mateiko (achilles, out);\nPierre-Luc Dubois (abdomen, IR).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Probable Connor Ingram; 2.22 GAA, .917 SV%, 5-3-1\n\nWSH: Probable Charlie Lindgren; 3.25 GAA, .888 SV%, 7-6-2