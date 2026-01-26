Oilers vs Ducks: Pre-game Stats

EDMONTON OILERS\n\n26-1898 | 60 PTS\n\n2nd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 6-5 OTW vs WSH\n\nPP: 31.8%\n\nPK: 80.8%\n\nGF-GA: 179-171\n\n\nANAHEIM DUCKS\n\n27-21-3 | 57 PTS\n\n3rd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 4-3 OTW at CGY\n\nPP: 16.9%\n\nPK: 78.1%\n\nGF-GA: 169-178\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Anaheim Ducks\n[https://thehockeynews.com/nhl/anaheim-ducks]\n\n26-19-8...........Record.............27-21-3\n\n13-8-4......Home Record.......15-8-1\n\n13-11-4........Road Record........13-13-2\n\n5-3-2.......Last 10 Games.......7-3-0\n\n3.38..........GF/Game..........3.21\n\n3.17...........GA/Game..........2.48\n\n31.8% .........PP.........176.9%\n\n80.8% .......PK......78.1%\n\n52.4%.......FO%......47.0%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 53 GP, 32 G, 58 A, 90 PTS\n\nLeon Draisaitl: 50 GP, 25 G, 45 A, 70 PTS\n\nEvan Bouchard: 53 GP, 14 G, 41 A, 55 PTS\n\nCutter Gauthier: 51 GP, 23 G, 23 A, 46 PTS\n\nLeo Carlsson: 44 GP, 18 G, 26 A, 44 PTS\n\nTroy Terry: 43 GP, 13 G, 29 A, 42 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nAdam Henrique (undisclosed, IR),\n\nMason McTavish (upper body, out); Troy Terry (upper body, IR); Leo Carlsson\n(thigh, out); Petr Mrazek (lower body, IR); Fran Vatrano (shoulder, IR).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Confirmed Tristan Jarry; 2.82 GAA, .900 SV%, 14-5-2\n\nWSH: Probable Ville Husso; 3.08 GAA, .888 SV%, 6-4-1