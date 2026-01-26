Logo
Edmonton Oilers
Oilers vs Ducks: Pre-game Stats cover image

Oilers vs Ducks: Pre-game Stats

Caprice St-Pierre
4h
EDMONTON OILERS

26-1898 | 60 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 6-5 OTW vs WSH

PP: 31.8%

PK: 80.8%

GF-GA: 179-171

ANAHEIM DUCKS

27-21-3 | 57 PTS

3rd place in the Pacific Division

Last Game: 4-3 OTW at CGY

PP: 16.9%

PK: 78.1%

GF-GA: 169-178

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Anaheim Ducks

26-19-8...........Record.............27-21-3

13-8-4......Home Record.......15-8-1

13-11-4........Road Record........13-13-2

5-3-2.......Last 10 Games.......7-3-0

3.38..........GF/Game..........3.21

3.17...........GA/Game..........2.48

31.8% .........PP.........176.9%

80.8% .......PK......78.1%

52.4%.......FO%......47.0%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 53 GP, 32 G, 58 A, 90 PTS

Leon Draisaitl: 50 GP, 25 G, 45 A, 70 PTS

Evan Bouchard: 53 GP, 14 G, 41 A, 55 PTS

Cutter Gauthier: 51 GP, 23 G, 23 A, 46 PTS

Leo Carlsson: 44 GP, 18 G, 26 A, 44 PTS

Troy Terry: 43 GP, 13 G, 29 A, 42 PTS

INJURY REPORT

Adam Henrique (undisclosed, IR),

Mason McTavish (upper body, out); Troy Terry (upper body, IR); Leo Carlsson (thigh, out); Petr Mrazek (lower body, IR); Fran Vatrano (shoulder, IR).

GOALTENDING

EDM: Confirmed Tristan Jarry; 2.82 GAA, .900 SV%, 14-5-2

WSH: Probable Ville Husso; 3.08 GAA, .888 SV%, 6-4-1

