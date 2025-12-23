    • Powered by Roundtable

    Oilers vs Flames: Pre-game Stats

    Caprice St-Pierre
    Dec 23, 2025, 23:14
    Updated at: Dec 23, 2025, 23:14

    EDMONTON OILERS

    18-13-6 | 42 PTS

    3rd place in the Pacific Division

    Last Game: 4-3 W vs LV

    PP: 33.3%

    PK: 77.6%

    GF-GA: 125-125

    CALGARY FLAMES

    15-17-4 | 34 PTS

    7th place in the Pacific Division

    Last Game: 6-3 W vs LV

    PP: 14.0%

    PK: 82.1%

    GF-GA: 95-106

    HEAD-TO-HEAD

    Edmonton Oilers | Calgary Flames

    18-13-6...........Record.............15-17-4

    9-3-3......Home Record.......9-5-2

    9-10-3........Road Record........6-12-2

    7-2-1.......Last 10 Games.......6-3-1

    3.38..........GF/Game..........2.64

    3.38...........GA/Game..........2.94

    33.3% .........PP.........14.0%

    77.6% .......PK......82.1%

    52.7%.......FO%......49.9%

    TOP SCORERS

    Connor McDavid: 37 GP, 23 G, 39 A, 62 PTS

    Leon Draisaitl: 37 GP, 17 G, 35 A, 52 PTS

    Evan Bouchard: 37 GP, 6 G, 27 A, 33 PTS

    Nazem Kadri: 36 GP, 8 G, 23 A, 31 PTS

    Rasmus Andersson: 36 GP, 7 G, 18 A, 25 PTS

    Mikael Backlund: 36 GP, 9 G, 12 A, 21 PTS

    INJURY REPORT

    Tristan Jarry (lower body, IR); Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Connor Clattenburg (eye, IR), Noah Philp (upper body, LTIR).

    Jake Bean (undisclosed, IR); Samuel Honzek (upper body, IR); Henry Mews (knee, out); Martin Pospisil (undisclosed, IR); Zayne Parekh (not injury related, out)

    GOALTENDING

    EDM: Probable Connor Ingram; 3.00 GAA, .897 SV%, 1-0-0

    PIT: Probable Jeremy Swayman; 2.92 GAA, .897 SV%, 11-13-2