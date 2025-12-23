Oilers vs Flames: Pre-game Stats

18-13-6 | 42 PTS
3rd place in the Pacific Division
Last Game: 4-3 W vs LV
PP: 33.3%
PK: 77.6%
GF-GA: 125-125
15-17-4 | 34 PTS
7th place in the Pacific Division
Last Game: 6-3 W vs LV
PP: 14.0%
PK: 82.1%
GF-GA: 95-106
Edmonton Oilers | Calgary Flames
18-13-6...........Record.............15-17-4
9-3-3......Home Record.......9-5-2
9-10-3........Road Record........6-12-2
7-2-1.......Last 10 Games.......6-3-1
3.38..........GF/Game..........2.64
3.38...........GA/Game..........2.94
33.3% .........PP.........14.0%
77.6% .......PK......82.1%
52.7%.......FO%......49.9%
Connor McDavid: 37 GP, 23 G, 39 A, 62 PTS
Leon Draisaitl: 37 GP, 17 G, 35 A, 52 PTS
Evan Bouchard: 37 GP, 6 G, 27 A, 33 PTS
Nazem Kadri: 36 GP, 8 G, 23 A, 31 PTS
Rasmus Andersson: 36 GP, 7 G, 18 A, 25 PTS
Mikael Backlund: 36 GP, 9 G, 12 A, 21 PTS
Tristan Jarry (lower body, IR); Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Connor Clattenburg (eye, IR), Noah Philp (upper body, LTIR).
Jake Bean (undisclosed, IR); Samuel Honzek (upper body, IR); Henry Mews (knee, out); Martin Pospisil (undisclosed, IR); Zayne Parekh (not injury related, out)
EDM: Probable Connor Ingram; 3.00 GAA, .897 SV%, 1-0-0
PIT: Probable Jeremy Swayman; 2.92 GAA, .897 SV%, 11-13-2