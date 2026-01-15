Logo
Edmonton Oilers
Oilers vs Islanders: Pre-game Stats cover image

Oilers vs Islanders: Pre-game Stats

Caprice St-Pierre
19h
Caprice St-Pierre
19h
Updated at Jan 15, 2026, 16:00
Partner

EDMONTON OILERS

23-16-8 | 54 PTS

T-1st place in the Pacific Division

Last Game: 4-3 L at NSH

PP: 33.8%

PK: 80..3%

GF-GA: 159-157

NEW YORK ISLANDERS

25-16-5 | 55 PTS

2nd place in the Metro Division

Last Game: 5-4 L at WPG

PP: 15.2%

PK: 81.4%

GF-GA: 138-130

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | New York Islanders

23-16-8...........Record.............25-16-5

11-5-4......Home Record.......14-8-2

12-11-4........Road Record........11-8-3

5-3-2.......Last 10 Games.......6-3-1

3.38..........GF/Game..........2.91

3.28...........GA/Game..........2.72

33.8% .........PP.........15.2%

80.3% .......PK......81.4%

52.4%.......FO%......51.2%

TOP SCORERS

Connor McDavid: 47 GP, 30 G, 52 A, 82 PTS

Leon Draisaitl: 47 GP, 25 G, 42 A, 67 PTS

Evan Bouchard: 47 GP, 11 G, 35 A, 46 PTS

Mathew Barzal: 45 GP, 11 G, 26 A, 37 PTS

Bo Horvat: 36 GP, 21 G, 12 A, 33 PTS

Mathew Schaefer: 46 GP, 12 G, 17 A, 30 PTS

INJURY REPORT

Adam Henrique (undisclosed, IR).

Semyon Varlamov (knee, IR); Kyle Palmieri (knee, IR); Alexander Romanov (shoulder, IR); Bo Horvat (lower body, out); Pierre Engvall (ankle, LTIR).

GOALTENDING

EDM: Probable Tristan Jarry; 2.79 GAA, .903 SV%, 12-3-2

NYI: Probable Ilya Sorokin; 2.57 GAA, .911 SV%, 14-11-2

