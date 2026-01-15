Oilers vs Islanders: Pre-game Stats

23-16-8 | 54 PTS
T-1st place in the Pacific Division
Last Game: 4-3 L at NSH
PP: 33.8%
PK: 80..3%
GF-GA: 159-157
25-16-5 | 55 PTS
2nd place in the Metro Division
Last Game: 5-4 L at WPG
PP: 15.2%
PK: 81.4%
GF-GA: 138-130
Edmonton Oilers | New York Islanders
23-16-8...........Record.............25-16-5
11-5-4......Home Record.......14-8-2
12-11-4........Road Record........11-8-3
5-3-2.......Last 10 Games.......6-3-1
3.38..........GF/Game..........2.91
3.28...........GA/Game..........2.72
33.8% .........PP.........15.2%
80.3% .......PK......81.4%
52.4%.......FO%......51.2%
Connor McDavid: 47 GP, 30 G, 52 A, 82 PTS
Leon Draisaitl: 47 GP, 25 G, 42 A, 67 PTS
Evan Bouchard: 47 GP, 11 G, 35 A, 46 PTS
Mathew Barzal: 45 GP, 11 G, 26 A, 37 PTS
Bo Horvat: 36 GP, 21 G, 12 A, 33 PTS
Mathew Schaefer: 46 GP, 12 G, 17 A, 30 PTS
Adam Henrique (undisclosed, IR).
Semyon Varlamov (knee, IR); Kyle Palmieri (knee, IR); Alexander Romanov (shoulder, IR); Bo Horvat (lower body, out); Pierre Engvall (ankle, LTIR).
EDM: Probable Tristan Jarry; 2.79 GAA, .903 SV%, 12-3-2
NYI: Probable Ilya Sorokin; 2.57 GAA, .911 SV%, 14-11-2