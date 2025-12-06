Oilers vs Jets: Pre-game Stats

12-11-5 | 29 PTS
T-4th place in the Pacific Division
Last Game: 9-4 W vs SEA
PP: 32.4%
PK: 80.5%
GF-GA: 90-100
13-12-1 | 27 PTS
6th place in the Central Division
Last Game: 4-1 W vs BUF
PP: 21.8%
PK: 83.0%
GF-GA: 79-78
Winnipeg Jets | Edmonton Oilers
13-12-1 ...........Record.............12-11-5
7-5-0......Home Record.......6-3-2
7-7-1........Road Record........6-8-3
4-5-1.......Last 10 Games.......4-5-1
2.93..........GF/Game..........3.22
2.89............GA/Game..........3.57
21.8% .........PP.........32.4%
83.0% .......PK......80.5%
52.3%.......FO%......52.6%
Connor McDavid: 28 GP, 14 G, 26 A, 40 PTS
Leon Draisaitl: 28 GP, 16 G, 19 A, 35 PTS
Evan Bouchard: 28 GP, 4 G, 21 A, 25 PTS
Mark Scheifele: 27 GP, 14 G, 21 A, 35 PTS
Kyle Connor: 27 GP, 15 G, 19 A, 34 PTS
Josh Morrissey: 27 GP, 5 G, 19 A, 24 PTS
Kasperi Kapanen (lower body, IR); Jake Walman (day-to-day); Jack Roslovic (undisclosed, out).
Hayden Fleury (concussion protocol, IR), Connor Hellebuyck (knee, IR).