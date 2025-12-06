    • Powered by Roundtable

    Oilers vs Jets: Pre-game Stats

    Caprice St-Pierre
    Dec 6, 2025, 19:28
    Caprice St-Pierre
    Caprice St-Pierre
    EDMONTON OILERS

    12-11-5 | 29 PTS

    T-4th place in the Pacific Division

    Last Game: 9-4 W vs SEA

    PP: 32.4%

    PK: 80.5%

    GF-GA: 90-100

    WINNIPEG JETS

    13-12-1 | 27 PTS

    6th place in the Central Division

    Last Game: 4-1 W vs BUF

    PP: 21.8%

    PK: 83.0%

    GF-GA: 79-78

    HEAD-TO-HEAD

    Winnipeg Jets |  Edmonton Oilers

    13-12-1 ...........Record.............12-11-5

    7-5-0......Home Record.......6-3-2

    7-7-1........Road Record........6-8-3

    4-5-1.......Last 10 Games.......4-5-1

    2.93..........GF/Game..........3.22

    2.89............GA/Game..........3.57

    21.8% .........PP.........32.4%

    83.0% .......PK......80.5%

    52.3%.......FO%......52.6%

    TOP SCORERS

    Connor McDavid: 28 GP, 14 G, 26 A, 40 PTS

    Leon Draisaitl: 28 GP, 16 G, 19 A, 35 PTS

    Evan Bouchard: 28 GP, 4 G, 21 A, 25 PTS

    Mark Scheifele: 27 GP, 14 G, 21 A, 35 PTS

    Kyle Connor: 27 GP, 15 G, 19 A, 34 PTS

    Josh Morrissey: 27 GP, 5 G, 19 A, 24 PTS

    INJURY REPORT

    Kasperi Kapanen (lower body, IR); Jake Walman (day-to-day); Jack Roslovic (undisclosed, out).

    Hayden Fleury (concussion protocol, IR), Connor Hellebuyck (knee, IR).

    LINES AND PAIRINGS