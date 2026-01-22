Logo
Edmonton Oilers
Oilers Vs Pittsburgh: Pre-game Stats

EDMONTON OILERS

25-18-8 | 58 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 1-0 L vs NJ

PP: 32.6%

PK: 80.6%

GF-GA: 171-160

PITTSBURGH PENGUINS

24-14-11 | 59 PTS

3rd place in the Metro Division

Last Game: 4-1 W at CGY

PP: 28.0%

PK: 83.1%

GF-GA: 159-141

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Pittsburgh Penguins

24-18-8...........Record.............24-14-11

12-7-4......Home Record.......11-7-7

13-11-4........Road Record........13-7-4

5-3-2.......Last 10 Games.......6-2-2

3.35..........GF/Game..........3.23

3.08...........GA/Game..........2.92

32.6% .........PP.........28.0%

80.6% .......PK......83.1%

52.4%.......FO%......50.6%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 51 GP, 30 G, 55 A, 85 PTS

Leon Draisaitl: 48 GP, 25 G, 42 A, 67 PTS

Evan Bouchard: 51 GP, 11 G, 37 A, 48 PTS

Sydney Crosby: 49 GP, 26 G, 30 A, 56 PTS

Bryan Rust: 45 GP, 18 G, 20 A, 38 PTS

Engeni Malkin: 34 GP, 11 G, 26 A, 37 PTS

INJURY REPORT

Adam Henrique (undisclosed, IR); Leon Draisaitl (personal, out); Kasperi Kapanen (undisclosed, out).

Erik Karlsson (lower body, IR); Caleb Jones (lower body, IR); Filip Hallander (leg, IR); Peyton Kettles (shoulder, out); Tanner Howe (knee, IR)

GOALTENDING

EDM: Probable Tristan Jarry; 2.61 GAA, .908 SV%, 13-4-2

PIT: Probable Arturs Silovs; 3.00 GAA, .892 SV%, 8-6-8

