Oilers Vs Pittsburgh: Pre-game Stats

EDMONTON OILERS\n\n25-18-8 | 58 PTS\n\n2nd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 1-0 L vs NJ\n\nPP: 32.6%\n\nPK: 80.6%\n\nGF-GA: 171-160\n\n\nPITTSBURGH PENGUINS\n\n24-14-11 | 59 PTS\n\n3rd place in the Metro Division\n\nLast Game: 4-1 W at CGY\n\nPP: 28.0%\n\nPK: 83.1%\n\nGF-GA: 159-141\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Pittsburgh\nPenguins [https://thehockeynews.com/nhl/pittsburgh-penguins]\n\n24-18-8...........Record.............24-14-11\n\n12-7-4......Home Record.......11-7-7\n\n13-11-4........Road Record........13-7-4\n\n5-3-2.......Last 10 Games.......6-2-2\n\n3.35..........GF/Game..........3.23\n\n3.08...........GA/Game..........2.92\n\n32.6% .........PP.........28.0%\n\n80.6% .......PK......83.1%\n\n52.4%.......FO%......50.6%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 51 GP, 30 G, 55 A, 85 PTS\n\nLeon Draisaitl: 48 GP, 25 G, 42 A, 67 PTS\n\nEvan Bouchard: 51 GP, 11 G, 37 A, 48 PTS\n\nSydney Crosby: 49 GP, 26 G, 30 A, 56 PTS\n\nBryan Rust: 45 GP, 18 G, 20 A, 38 PTS\n\nEngeni Malkin: 34 GP, 11 G, 26 A, 37 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nAdam Henrique (undisclosed, IR); Leon Draisaitl (personal, out); Kasperi Kapanen\n(undisclosed, out).\n\nErik Karlsson (lower body, IR); Caleb Jones (lower body, IR); Filip Hallander\n(leg, IR); Peyton Kettles (shoulder, out); Tanner Howe (knee, IR)\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Probable Tristan Jarry; 2.61 GAA, .908 SV%, 13-4-2\n\nPIT: Probable Arturs Silovs; 3.00 GAA, .892 SV%, 8-6-8