Oilers vs Predators: Pre-game stats

20-16-6 | 46 PTS
1st place in the Pacific Division
Last Game: 5-2 L vs PHI
PP: 33.6%
PK: 79.3%
GF-GA: 139-143
19-8-4 | 42 PTS
4th place in the Central Division
Last Game: 4-3 W at CGY
PP: 20.2%
PK: 81.9%
GF-GA: 118-136
Edmonton Oilers | Nashville Predators
20-16-6...........Record.............19-18-4
10-5-3......Home Record.......10-9-2
10-11-3........Road Record........9-9-2
5-5-0.......Last 10 Games.......7-3-0
3.31..........GF/Game..........2.83
3.36...........GA/Game..........23.32
33.6% .........PP.........20.2%
79.3% .......PK......81.8=9%
52.5%.......FO%......52.2%
Connor McDavid: 42 GP, 25 G, 47 A, 72 PTS
Leon Draisaitl: 42 GP, 20 G, 37 A, 57 PTS
Evan Bouchard: 42 GP, 8 G, 30 A, 38 PTS
Ryan O'Reilly: 41 GP, 11 G, 24 A, 35 PTS
Filip Forsberg: 41 GP, 16 G, 15 A, 31 PTS
Luke Evangelista: 41 GP, 6 G, 24 A, 30 PTS
Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Tristan Jarry (lower body, IR).
Ozzy Wiesblatt (upper body, IR).
EDM: Probable Connor Ingram; 3.28 GAA, .881 SV%, 2-2-0
PHI: Probable Juuse Saros; 2.93 GAA, .896 SV%, 16-12-3