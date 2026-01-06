    • Powered by Roundtable

    Oilers vs Predators: Pre-game stats

    Jan 6, 2026, 16:00
    EDMONTON OILERS

    20-16-6 | 46 PTS

    1st place in the Pacific Division

    Last Game: 5-2 L vs PHI

    PP: 33.6%

    PK: 79.3%

    GF-GA: 139-143

    NASHVILLE PREDATORS

    19-8-4 | 42 PTS

    4th place in the Central Division

    Last Game: 4-3 W at CGY

    PP: 20.2%

    PK: 81.9%

    GF-GA: 118-136

    HEAD-TO-HEAD

    Edmonton Oilers | Nashville Predators

    20-16-6...........Record.............19-18-4

    10-5-3......Home Record.......10-9-2

    10-11-3........Road Record........9-9-2

    5-5-0.......Last 10 Games.......7-3-0

    3.31..........GF/Game..........2.83

    3.36...........GA/Game..........23.32

    33.6% .........PP.........20.2%

    79.3% .......PK......81.8=9%

    52.5%.......FO%......52.2%

    TOP SCORERS

    Connor McDavid: 42 GP, 25 G, 47 A, 72 PTS

    Leon Draisaitl: 42 GP, 20 G, 37 A, 57 PTS

    Evan Bouchard: 42 GP, 8 G, 30 A, 38 PTS

    Ryan O'Reilly: 41 GP, 11 G, 24 A, 35 PTS

    Filip Forsberg: 41 GP, 16 G, 15 A, 31 PTS

    Luke Evangelista: 41 GP, 6 G, 24 A, 30 PTS

    INJURY REPORT

    Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Tristan Jarry (lower body, IR).

    Ozzy Wiesblatt (upper body, IR).

    GOALTENDING

    EDM: Probable Connor Ingram; 3.28 GAA, .881 SV%, 2-2-0

    PHI: Probable Juuse Saros; 2.93 GAA, .896 SV%, 16-12-3