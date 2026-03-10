Logo
Edmonton Oilers
Pre-game Stats: Oilers At Avalanche cover image

Pre-game Stats: Oilers At Avalanche

Caprice St-Pierre
12h
EDMONTON OILERS

31-25-8 | 70 PTS

3rd place in the Pacific Division

Last Game: 4-2 W at VGK

PP: 32.8%

PK: 77.4%

GF-GA: 227-218

COLORADO AVALANCHE

42-10-9 | 95 PTS

1st place in the Central Division

Last Game: 3-2 SOW vs MIN

PP: 15.8%

PK: 83.1%

GF-GA: 238-155

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Colorado Avalanche

31-25-8...........Record.............29-20-14

16-11-4......Home Record.......23-4-4

15-14-4........Road Record........20-6-5

4-6-0.......Last 10 Games.......8-2-0

3.55..........GF/Game..........3.79

3.36...........GA/Game..........2.42

32.8% .........PP.........15.8%

77.4% .......PK......83.1%

53.0%.......FO%......51.3%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 64 GP, 35 G, 73 A, 108 PTS

Leon Draisaitl: 61 GP, 34 G, 58 A, 92 PTS

Evan Bouchard: 64 GP, 18 G, 55 A, 73 PTS

Nathan MacKinnon: 61 GP, 43 G, 61 A, 104 PTS

Martin Necas: 59 GP, 28 G, 48 A, 76 PTS

Cale Makar: 62 GP, 19 G, 47 A, 66 PTS

INJURY REPORT

Kasperi Kapanen (undisclosed, LTIR); Curtis Lazar (undisclosed, LTIR); Adam Henrique (knee, day-to-day).

Gabriel Landeskog (lower body, out); Logan O'Connor (hip, LTIR); Artturi Lehkonen (upper body, out).

GOALTENDING

EDM: Likely Connor Ingram; 2.78 GAA, .891 SV%, 9-6-1

COL: Probable Mackenzie Blackwood; 2.35 GAA, .911 SV%, 18-6-1

