Pre-game Stats: Oilers At Avalanche

EDMONTON OILERS\n\n31-25-8 | 70 PTS\n\n3rd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 4-2 W at VGK\n\nPP: 32.8%\n\nPK: 77.4%\n\nGF-GA: 227-218\n\n\nCOLORADO AVALANCHE\n\n42-10-9 | 95 PTS\n\n1st place in the Central Division\n\nLast Game: 3-2 SOW vs MIN\n\nPP: 15.8%\n\nPK: 83.1%\n\nGF-GA: 238-155\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Colorado\nAvalanche [https://thehockeynews.com/nhl/colorado-avalanche]\n\n31-25-8...........Record.............29-20-14\n\n16-11-4......Home Record.......23-4-4\n\n15-14-4........Road Record........20-6-5\n\n4-6-0.......Last 10 Games.......8-2-0\n\n3.55..........GF/Game..........3.79\n\n3.36...........GA/Game..........2.42\n\n32.8% .........PP.........15.8%\n\n77.4% .......PK......83.1%\n\n53.0%.......FO%......51.3%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 64 GP, 35 G, 73 A, 108 PTS\n\nLeon Draisaitl: 61 GP, 34 G, 58 A, 92 PTS\n\nEvan Bouchard: 64 GP, 18 G, 55 A, 73 PTS\n\nNathan MacKinnon: 61 GP, 43 G, 61 A, 104 PTS\n\nMartin Necas: 59 GP, 28 G, 48 A, 76 PTS\n\nCale Makar: 62 GP, 19 G, 47 A, 66 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nKasperi Kapanen (undisclosed, LTIR); Curtis Lazar (undisclosed, LTIR); Adam\nHenrique (knee, day-to-day).\n\nGabriel Landeskog (lower body, out); Logan O'Connor (hip, LTIR); Artturi\nLehkonen (upper body, out).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Likely Connor Ingram; 2.78 GAA, .891 SV%, 9-6-1\n\nCOL: Probable Mackenzie Blackwood; 2.35 GAA, .911 SV%, 18-6-1