Pre-game Stats: Oilers At Blues cover image

Pre-game Stats: Oilers At Blues

Caprice St-Pierre
EDMONTON OILERS

32-26-8 | 72 PTS

3rd place in the Pacific Division

Last Game: 7-2 L at DAL

PP: 32.6%

PK: 76.6%

GF-GA: 233-228

ST. LOUIS BLUES

26-29-10 | 62 PTS

T-6th place in the Central Division

Last Game: 3-1 W vs CAR

PP: 17.0%

PK: 74.6%

GF-GA: 172-217

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | St. Louis Blues

32-26-8...........Record.............26-29-10

16-11-4......Home Record.......14-12-7

16-15-4........Road Record........12-17-3

4-6-0.......Last 10 Games.......6-3-1

3.53..........GF/Game..........2.63

3.41...........GA/Game..........3.29

32.6% .........PP.........17.0%

76.7% .......PK......74.6%

52.9%.......FO%......49.6%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 66 GP, 36 G, 74 A, 110 PTS

Leon Draisaitl: 63 GP, 34 G, 61 A, 95 PTS

Evan Bouchard: 66 GP, 19 G, 57 A, 76 PTS

Robert Thomas: 48 GP, 15 G, 28 A, 43 PTS

Pavel Buchnevich: 65 GP, 15 G, 25 A, 40 PTS

Jordan Kyrou: 55 GP, 15 G, 19 A, 34 PTS

INJURY REPORT

Curtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, out); Ty Emberson (undisclosed, out); Mattias Janmkark (undisclosed, LTIR).

Torey Krug (ankle, LTIR).

GOALTENDING

EDM: Probable Connor Ingram; 2.79 GAA, .891 SV%, 9-6-1

COL: Probable Joel Hofer; 2.70 GAA, .905 SV%, 16-11-4

