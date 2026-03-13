Pre-game Stats: Oilers At Blues

EDMONTON OILERS\n\n32-26-8 | 72 PTS\n\n3rd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 7-2 L at DAL\n\nPP: 32.6%\n\nPK: 76.6%\n\nGF-GA: 233-228\n\n\nST. LOUIS BLUES\n\n26-29-10 | 62 PTS\n\nT-6th place in the Central Division\n\nLast Game: 3-1 W vs CAR\n\nPP: 17.0%\n\nPK: 74.6%\n\nGF-GA: 172-217\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | St. Louis\nBlues [https://thehockeynews.com/nhl/st-louis-blues]\n\n32-26-8...........Record.............26-29-10\n\n16-11-4......Home Record.......14-12-7\n\n16-15-4........Road Record........12-17-3\n\n4-6-0.......Last 10 Games.......6-3-1\n\n3.53..........GF/Game..........2.63\n\n3.41...........GA/Game..........3.29\n\n32.6% .........PP.........17.0%\n\n76.7% .......PK......74.6%\n\n52.9%.......FO%......49.6%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 66 GP, 36 G, 74 A, 110 PTS\n\nLeon Draisaitl: 63 GP, 34 G, 61 A, 95 PTS\n\nEvan Bouchard: 66 GP, 19 G, 57 A, 76 PTS\n\nRobert Thomas: 48 GP, 15 G, 28 A, 43 PTS\n\nPavel Buchnevich: 65 GP, 15 G, 25 A, 40 PTS\n\nJordan Kyrou: 55 GP, 15 G, 19 A, 34 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nCurtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, out); Ty\nEmberson (undisclosed, out); Mattias Janmkark (undisclosed, LTIR).\n\nTorey Krug (ankle, LTIR).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Probable Connor Ingram; 2.79 GAA, .891 SV%, 9-6-1\n\nCOL: Probable Joel Hofer; 2.70 GAA, .905 SV%, 16-11-4