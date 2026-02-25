Logo
Pre-game Stats: Oilers at Ducks cover image

Pre-game Stats: Oilers at Ducks

EDMONTON OILERS

28-22-8 | 64 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 3-4 L at CGY

PP: 31.4%

PK: 76.9%

GF-GA: 198-194

ANAHEIM DUCKS

30-23-3 | 63 PTS

T-3rd place in the Pacific Division

Last Game: 4-2 W vs SEA

PP: 17.9%

PK: 78.1%

GF-GA: 185-195

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Anaheim Ducks

28-22-8...........Record.............30-23-3

15-10-4......Home Record.......17-8-1

13-12-4........Road Record........13-15-2

5-5-0.......Last 10 Games.......8-2-0

3.41..........GF/Game..........3.20

3.29...........GA/Game..........3.48

31.4% .........PP.........17.9%

76.9% .......PK......78.1%

52.4%.......FO%......47.2%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 58 GP, 34 G, 62 A, 96 PTS

Leon Draisaitl: 55 GP, 29 G, 51 A, 80 PTS

Evan Bouchard: 58 GP, 15 G, 48 A, 63 PTS

Cutter Gauthier: 55 GP, 25 G, 24 A, 49 PTS

Leo Carlsson: 44 GP, 18 G, 26 A, 44 PTS

Beckett Sennecke: 56 GP, 18 G, 26 A, 44 PTS

INJURY REPORT

Adam Henrique (undisclosed, LTIR); Kasperi Kapanen (undisclosed, out).

Petr Mrazek (hip, IR); Leo Carlsson (thigh, IR); Frank Vatrano (shoulder, IR).

GOALTENDING

EDM: Probable Tristan Jarry; 3.07 GAA, .893 SV%, 15-7-2

ANA: Probable Lukas Dostal; 2.92 GAA, .897 SV%, 21-13-2

