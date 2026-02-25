Pre-game Stats: Oilers at Ducks

EDMONTON OILERS\n\n28-22-8 | 64 PTS\n\n2nd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 3-4 L at CGY\n\nPP: 31.4%\n\nPK: 76.9%\n\nGF-GA: 198-194\n\n\nANAHEIM DUCKS\n\n30-23-3 | 63 PTS\n\nT-3rd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 4-2 W vs SEA\n\nPP: 17.9%\n\nPK: 78.1%\n\nGF-GA: 185-195\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Anaheim Ducks\n[https://thehockeynews.com/nhl/anaheim-ducks]\n\n28-22-8...........Record.............30-23-3\n\n15-10-4......Home Record.......17-8-1\n\n13-12-4........Road Record........13-15-2\n\n5-5-0.......Last 10 Games.......8-2-0\n\n3.41..........GF/Game..........3.20\n\n3.29...........GA/Game..........3.48\n\n31.4% .........PP.........17.9%\n\n76.9% .......PK......78.1%\n\n52.4%.......FO%......47.2%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 58 GP, 34 G, 62 A, 96 PTS\n\nLeon Draisaitl: 55 GP, 29 G, 51 A, 80 PTS\n\nEvan Bouchard: 58 GP, 15 G, 48 A, 63 PTS\n\nCutter Gauthier: 55 GP, 25 G, 24 A, 49 PTS\n\nLeo Carlsson: 44 GP, 18 G, 26 A, 44 PTS\n\nBeckett Sennecke: 56 GP, 18 G, 26 A, 44 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nAdam Henrique (undisclosed, LTIR); Kasperi Kapanen (undisclosed, out).\n\nPetr Mrazek (hip, IR); Leo Carlsson (thigh, IR); Frank Vatrano (shoulder, IR).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Probable Tristan Jarry; 3.07 GAA, .893 SV%, 15-7-2\n\nANA: Probable Lukas Dostal; 2.92 GAA, .897 SV%, 21-13-2