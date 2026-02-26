Pre-game Stats: Oilers at Kings

EDMONTON OILERS\n\n28-23-8 | 64 PTS\n\n3rd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 6-5 L at ANA\n\nPP: 31.7%\n\nPK: 77.0%\n\nGF-GA: 203-200\n\n\nLA KINGS\n\n23-20-14 | 60 PTS\n\n5th place in the Pacific Division\n\nLast Game: 6-4 L at VGK\n\nPP: 16.5%\n\nPK: 76.3%\n\nGF-GA: 150-167\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | LA Kings\n[https://thehockeynews.com/nhl/los-angeles-kings]\n\n28-23-8...........Record.............23-20-14\n\n15-10-4......Home Record.......8-12-7\n\n13-13-4........Road Record........15-8-7\n\n4-6-0.......Last 10 Games.......4-4-2\n\n3.44..........GF/Game..........2.56\n\n3.34...........GA/Game..........2.82\n\n31.7% .........PP.........16.5%\n\n77.0% .......PK......76.3%\n\n52.5%.......FO%......48.5%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 59 GP, 34 G, 64 A, 98 PTS\n\nLeon Draisaitl: 56 GP, 29 G, 51 A, 80 PTS\n\nEvan Bouchard: 59 GP, 16 G, 49 A, 65 PTS\n\nAdrian Kempe: 57 GP, 21 G, 27 A, 48 PTS\n\nKevin Fiala: 56 GP, 18 G, 22 A, 40 PTS\n\nQuinton Byfield: 56 GP, 13 G, 19 A, 32 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nKasperi Kapanen (undisclosed, out).\n\nKevin Fiala (lower leg, IR).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Likely Connor Ingram; 2.71 GAA, .894 SV%, 6-5-1\n\nLA: Likely Darcy Kuemper; 2.59 GAA, .900 SV%, 14-11-9