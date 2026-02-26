Logo
Edmonton Oilers
Powered by Roundtable
Pre-game Stats: Oilers at Kings cover image

Pre-game Stats: Oilers at Kings

Caprice St-Pierre
2h
Partner
382Members·3,147Posts
caprice_stp@THNN profile imagefeatured creator badge

EDMONTON OILERS

28-23-8 | 64 PTS

3rd place in the Pacific Division

Last Game: 6-5 L at ANA

PP: 31.7%

PK: 77.0%

GF-GA: 203-200

LA KINGS

23-20-14 | 60 PTS

5th place in the Pacific Division

Last Game: 6-4 L at VGK

PP: 16.5%

PK: 76.3%

GF-GA: 150-167

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | LA Kings

28-23-8...........Record.............23-20-14

15-10-4......Home Record.......8-12-7

13-13-4........Road Record........15-8-7

4-6-0.......Last 10 Games.......4-4-2

3.44..........GF/Game..........2.56

3.34...........GA/Game..........2.82

31.7% .........PP.........16.5%

77.0% .......PK......76.3%

52.5%.......FO%......48.5%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 59 GP, 34 G, 64 A, 98 PTS

Leon Draisaitl: 56 GP, 29 G, 51 A, 80 PTS

Evan Bouchard: 59 GP, 16 G, 49 A, 65 PTS

Adrian Kempe: 57 GP, 21 G, 27 A, 48 PTS

Kevin Fiala: 56 GP, 18 G, 22 A, 40 PTS

Quinton Byfield: 56 GP, 13 G, 19 A, 32 PTS

INJURY REPORT

Kasperi Kapanen (undisclosed, out).

Kevin Fiala (lower leg, IR).

GOALTENDING

EDM: Likely Connor Ingram; 2.71 GAA, .894 SV%, 6-5-1

LA: Likely Darcy Kuemper; 2.59 GAA, .900 SV%, 14-11-9

Latest NewsGame Day