Pre-game Stats: Oilers At Kings

EDMONTON OILERS
40-29-10 | 90 PTS
1st place in the Pacific Division
Last Game: 5-2 W at SJ
PP: 30.7%
PK: 77.2%
GF-GA: 275-265
LA KINGS
33-26-19 | 85 PTS
4th place in the Pacific Division
Last Game: 4-1 W vs VAN
PP: 17.1%
PK: 74.8%
GF-GA: 215-237
HEAD-TO-HEAD
40-29-10...........Record.............33-26-19
21-14-4......Home Record.......14-7-0
19-15-6........Road Record........19-9-10
6-3-1.......Last 10 Games.......5-2-3
3.48..........GF/Game..........2.69
3.32...........GA/Game..........2.92
30.7% .........PP.........17.1%
77.2% .......PK......74.8%
52.6%.......FO%......49.8%
TOP SCORERS THIS SEASON
Connor McDavid: 79 GP, 47 G, 86 A, 133 PTS
Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS
Evan Bouchard: 79 GP, 21 G, 70 A, 91 PTS
Adrian Kempe: 77 GP, 34 G, 37 A, 71 PTS
Quinton Byfield: 75 GP, 20 G, 24 A, 44 PTS
Brandt Clarke: 79 GP, 8 G, 32 A, 40 PTS
INJURY REPORT
Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, LTIR); Zach Hyman (undisclosed, out); Jason Dickinson (leg, day-to-day); Connor Ingram (undisclosed, day-to-day).
Adrei Kuzmenko (knee, IR); Kevin Fialia (lower leg, IR).
GOALTENDING
EDM: Probable Connor Ingram; 2.78 GAA, .893 SV%, 15-9-2
LA: Probable Darcy Kuemper: 2.76 GAA, .892 SV%, 19-14-14