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Edmonton Oilers
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Pre-game Stats: Oilers At Kings

Caprice St-Pierre
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EDMONTON OILERS

40-29-10 | 90 PTS

1st place in the Pacific Division

Last Game: 5-2 W at SJ

PP: 30.7%

PK: 77.2%

GF-GA: 275-265

LA KINGS

33-26-19 | 85 PTS

4th place in the Pacific Division

Last Game: 4-1 W vs VAN

PP: 17.1%

PK: 74.8%

GF-GA: 215-237

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | LA Kings

40-29-10...........Record.............33-26-19

21-14-4......Home Record.......14-7-0

19-15-6........Road Record........19-9-10

6-3-1.......Last 10 Games.......5-2-3

3.48..........GF/Game..........2.69

3.32...........GA/Game..........2.92

30.7% .........PP.........17.1%

77.2% .......PK......74.8%

52.6%.......FO%......49.8%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 79 GP, 47 G, 86 A, 133 PTS

Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS

Evan Bouchard: 79 GP, 21 G, 70 A, 91 PTS

Adrian Kempe: 77 GP, 34 G, 37 A, 71 PTS

Quinton Byfield: 75 GP, 20 G, 24 A, 44 PTS

Brandt Clarke: 79 GP, 8 G, 32 A, 40 PTS

INJURY REPORT

Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, LTIR); Zach Hyman (undisclosed, out); Jason Dickinson (leg, day-to-day); Connor Ingram (undisclosed, day-to-day).

Adrei Kuzmenko (knee, IR); Kevin Fialia (lower leg, IR).

GOALTENDING

EDM: Probable Connor Ingram; 2.78 GAA, .893 SV%, 15-9-2

LA: Probable Darcy Kuemper: 2.76 GAA, .892 SV%, 19-14-14

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