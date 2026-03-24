Pre-game Stats: Oilers At Mammoth

EDMONTON OILERS\n\n34-28-9 | 77 PTS\n\n3rd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 5-2 L vs TB\n\nPP: 31.0%\n\nPK: 76.9%\n\nGF-GA: 245-244\n\n\nUTAH MAMMOTH\n\n37-28-6 | 80 PTS\n\n4th place in the Central Division\n\nLast Game: 4-3 W vs LA\n\nPP: 16.6%\n\nPK: 79.0%\n\nGF-GA: 223-198\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Utah Mammoth\n[https://thehockeynews.com/nhl/utah]\n\n34-28-9...........Record.............37-28-6\n\n18-13-4......Home Record.......19-12-3\n\n16-15-5........Road Record........18-16-3\n\n5-4-1.......Last 10 Games.......5-3-2\n\n3.45..........GF/Game..........3.14\n\n3.39...........GA/Game..........2.79\n\n31.0% .........PP.........16.6%\n\n76.9% .......PK......79.0%\n\n52.9%.......FO%......49.4%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 70 GP, 37 G, 78 A, 115 PTS\n\nLeon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS\n\nEvan Bouchard: 70 GP, 19 G, 59 A, 78 PTS\n\nClayton Keller: 71 GP, 22 G, 46 A, 68 PTS\n\nNich Schmaltz: 71 GP, 26 G, 37 A, 63 PTS\n\nDylan Guenther: 69 GP, 34 G, 25 A, 59 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nCurtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, LTIR); Ty\nEmberson (undisclosed, day-to-day); Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon\nDraisaitl (lower body, LTIR); Trent Frederich (undisclosed, out).\n\nNate Schmidt (undisclosed, day-to-day).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Probable Connor Ingram; 2.83 GAA, .889 SV%, 11-8-2\n\nUTA: Probable Karel Vejmelka: 2.65 GAA, .899 SV%, 32-18-3