Pre-game Stats: Oilers At Mammoth

Caprice St-Pierre
5h
EDMONTON OILERS

34-28-9 | 77 PTS

3rd place in the Pacific Division

Last Game: 5-2 L vs TB

PP: 31.0%

PK: 76.9%

GF-GA: 245-244

UTAH MAMMOTH

37-28-6 | 80 PTS

4th place in the Central Division

Last Game: 4-3 W vs LA

PP: 16.6%

PK: 79.0%

GF-GA: 223-198

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Utah Mammoth

34-28-9...........Record.............37-28-6

18-13-4......Home Record.......19-12-3

16-15-5........Road Record........18-16-3

5-4-1.......Last 10 Games.......5-3-2

3.45..........GF/Game..........3.14

3.39...........GA/Game..........2.79

31.0% .........PP.........16.6%

76.9% .......PK......79.0%

52.9%.......FO%......49.4%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 70 GP, 37 G, 78 A, 115 PTS

Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS

Evan Bouchard: 70 GP, 19 G, 59 A, 78 PTS

Clayton Keller: 71 GP, 22 G, 46 A, 68 PTS

Nich Schmaltz: 71 GP, 26 G, 37 A, 63 PTS

Dylan Guenther: 69 GP, 34 G, 25 A, 59 PTS

INJURY REPORT

Curtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, LTIR); Ty Emberson (undisclosed, day-to-day); Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, LTIR); Trent Frederich (undisclosed, out).

Nate Schmidt (undisclosed, day-to-day).

GOALTENDING

EDM: Probable Connor Ingram; 2.83 GAA, .889 SV%, 11-8-2

UTA: Probable Karel Vejmelka: 2.65 GAA, .899 SV%, 32-18-3

