Edmonton Oilers
Pre-game Stats: Oilers At Mammoth

Caprice St-Pierre
8h
EDMONTON OILERS

39-29-9 | 87 PTS

T-1st place in the Pacific Division

Last Game: 5-1 L vs VGK

PP: 29.7%

PK: 77.5%

GF-GA: 265-257

UTAH MAMMOTH

40-30-6 | 86 PTS

4th place in the Central Division

Last Game: 7-4 W at VAN

PP: 19.4%

PK: 78.8%

GF-GA: 248-218

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Utah Mammoth

39-29-9...........Record.............40-30-6

21-14-4......Home Record.......19-14-3

18-15-5........Road Record........21-16-3

7-3-0.......Last 10 Games.......6-4-0

3.44..........GF/Game..........3.26

3.30...........GA/Game..........2.87

29.7% .........PP.........19.4%

77.5% .......PK......78.8%

52.6%.......FO%......50.6%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 77 GP, 43 G, 83 A, 126 PTS

Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS

Evan Bouchard: 76 GP, 21 G, 67 A, 88 PTS

Clayton Keller: 76 GP, 25 G, 53 A, 78 PTS

Nick Schmaltz: 76 GP, 28 G, 40 A, 68 PTS

Dylan Guenther: 74 GP, 38 G, 29 A, 67 PTS

INJURY REPORT

Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, LTIR); Zach Hyman (undisclosed, out).

Barett Hayton (upper body, week-to-week); MacKenzie Weegar (upper body, day-to-day); Jack McBain (lower body, day-to-day).

GOALTENDING

EDM: Probable Connor Ingram; 2.78 GAA, .894 SV%, 14-9-2

UTA: Probable Karel Vegmelka: 2.69 GAA, .898 SV%, 35-19-3

