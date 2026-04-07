Pre-game Stats: Oilers At Mammoth

EDMONTON OILERS
39-29-9 | 87 PTS
T-1st place in the Pacific Division
Last Game: 5-1 L vs VGK
GF-GA: 265-257
UTAH MAMMOTH
40-30-6 | 86 PTS
4th place in the Central Division
Last Game: 7-4 W at VAN
GF-GA: 248-218
HEAD-TO-HEAD
39-29-9...........Record.............40-30-6
21-14-4......Home Record.......19-14-3
18-15-5........Road Record........21-16-3
7-3-0.......Last 10 Games.......6-4-0
3.44..........GF/Game..........3.26
3.30...........GA/Game..........2.87
29.7% .........PP.........19.4%
77.5% .......PK......78.8%
52.6%.......FO%......50.6%
TOP SCORERS THIS SEASON
Connor McDavid: 77 GP, 43 G, 83 A, 126 PTS
Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS
Evan Bouchard: 76 GP, 21 G, 67 A, 88 PTS
Clayton Keller: 76 GP, 25 G, 53 A, 78 PTS
Nick Schmaltz: 76 GP, 28 G, 40 A, 68 PTS
Dylan Guenther: 74 GP, 38 G, 29 A, 67 PTS
INJURY REPORT
Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, LTIR); Zach Hyman (undisclosed, out).
Barett Hayton (upper body, week-to-week); MacKenzie Weegar (upper body, day-to-day); Jack McBain (lower body, day-to-day).
GOALTENDING
EDM: Probable Connor Ingram; 2.78 GAA, .894 SV%, 14-9-2
UTA: Probable Karel Vegmelka: 2.69 GAA, .898 SV%, 35-19-3