Pre-game Stats: Oilers At Stars

EDMONTON OILERS\n\n32-25-8 | 72 PTS\n\nT-2nd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 4-2 W at COL\n\nPP: 33.1%\n\nPK: 77.2%\n\nGF-GA: 231-221\n\n\nDALLAS STARS\n\n40-14-10 | 90 PTS\n\n2nd place in the Central Division\n\nLast Game: 2-1 W vs VGK\n\nPP: 29.7%\n\nPK: 80.5%\n\nGF-GA: 222-174\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Dallas Stars\n[https://thehockeynews.com/nhl/dallas-stars]\n\n32-25-8...........Record.............40-14-10\n\n16-11-4......Home Record.......23-4-4\n\n16-14-4........Road Record........20-7-6\n\n4-6-0.......Last 10 Games.......9-0-1\n\n3.55..........GF/Game..........3.41\n\n3.35...........GA/Game..........2.66\n\n33.1% .........PP.........29.7%\n\n77.2% .......PK......80.5%\n\n52.9%.......FO%......52.3%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 65 GP, 36 G, 74 A, 110 PTS\n\nLeon Draisaitl: 62 GP, 34 G, 60 A, 94 PTS\n\nEvan Bouchard: 65 GP, 18 G, 57 A, 75 PTS\n\nJason Robertson: 64 GP, 34 G, 40 A, 74 PTS\n\nMikko Rantanen: 54 GP, 20 G, 49 A, 69 PTS\n\nWyatt Johnston: 64 GP, 34 G, 34 A, 68 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nKasperi Kapanen (undisclosed, LTIR); Curtis Lazar (undisclosed, LTIR); Adam\nHenrique (knee, day-to-day); Colton Dach (undisclosed, day-to-day); Ty\nEmberson (undisclosed, day-to-day); Connor Ingram (upper body, day-to-day).\n\n***Dach, Emberson, and Henrique expected to return March 12 vs Stars.\n\nTyler Seguin (knee, LTIR); Radek Faksa (lower body, IR); Roope Hintz (lower\nbody, out); Mikko Rantanen (lower body, IR).