Edmonton Oilers
Pre-game Stats: Oilers At Stars cover image

Pre-game Stats: Oilers At Stars

Caprice St-Pierre
12h
featured
Caprice St-Pierre
12h
Updated at Mar 12, 2026, 14:21
EDMONTON OILERS

32-25-8 | 72 PTS

T-2nd place in the Pacific Division

Last Game: 4-2 W at COL

PP: 33.1%

PK: 77.2%

GF-GA: 231-221

DALLAS STARS

40-14-10 | 90 PTS

2nd place in the Central Division

Last Game: 2-1 W vs VGK

PP: 29.7%

PK: 80.5%

GF-GA: 222-174

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Dallas Stars

32-25-8...........Record.............40-14-10

16-11-4......Home Record.......23-4-4

16-14-4........Road Record........20-7-6

4-6-0.......Last 10 Games.......9-0-1

3.55..........GF/Game..........3.41

3.35...........GA/Game..........2.66

33.1% .........PP.........29.7%

77.2% .......PK......80.5%

52.9%.......FO%......52.3%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 65 GP, 36 G, 74 A, 110 PTS

Leon Draisaitl: 62 GP, 34 G, 60 A, 94 PTS

Evan Bouchard: 65 GP, 18 G, 57 A, 75 PTS

Jason Robertson: 64 GP, 34 G, 40 A, 74 PTS

Mikko Rantanen: 54 GP, 20 G, 49 A, 69 PTS

Wyatt Johnston: 64 GP, 34 G, 34 A, 68 PTS

INJURY REPORT

Kasperi Kapanen (undisclosed, LTIR); Curtis Lazar (undisclosed, LTIR); Adam Henrique (knee, day-to-day); Colton Dach (undisclosed, day-to-day); Ty Emberson (undisclosed, day-to-day); Connor Ingram (upper body, day-to-day).

***Dach, Emberson, and Henrique expected to return March 12 vs Stars.

Tyler Seguin (knee, LTIR); Radek Faksa (lower body, IR); Roope Hintz (lower body, out); Mikko Rantanen (lower body, IR).

