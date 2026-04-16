Logo
Edmonton Oilers
Powered by Roundtable
Pre-game Stats: Oilers Vs Canucks cover image

Pre-game Stats: Oilers Vs Canucks

Caprice St-Pierre
3h
featured
394Members·3,285Posts
caprice_stp@THNN profile imagefeatured creator badge

EDMONTON OILERS

40-30-11 | 91 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 2-1 SOL vs COL

PP: 30.1%

PK: 77.7%

GF-GA: 276-268

VANCOUVER CANUCKS

25-28-8 | 58 PTS

8th place in the Pacific Division

Last Game: 4-3 OTW vs LA

PP: 21.9%

PK: 21.9%

GF-GA: 215-310

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Vancouver Canucks

40-30-11...........Record.............25-28-8

21-14-5......Home Record.......9-27-5

19-16-6........Road Record........16-21-3

6-2-2.......Last 10 Games.......4-6-0

3.41..........GF/Game..........2.58

3.26...........GA/Game..........3.80

30.1% .........PP.........21.9%

77.7% .......PK......72.0%

52.5%.......FO%......494%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 81 GP, 48 G, 86 A, 134 PTS

Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS

Evan Bouchard: 81 GP, 21 G, 71 A, 92 PTS

Elias Pettersson: 73 GP, 15 G, 36 A, 51 PTS

Filip Hronek: 81 GP, 8 G, 41 A, 49 PTS

Brock Boeser: 74 GP, 22 G, 26 A, 48 PTS

INJURY REPORT

Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, LTIR); Zach Hyman (undisclosed, out); Jason Dickinson (leg, day-to-day); Max Jones (lower body, day-to-day).

Evander Kane (upper body, out); Thatcher Demko (hip, LTIR); Jonathan Lekkerimaki (shoulder, out); Filip Chytil (face, out); Derek Forbot (undisclosed, LTIR).

GOALTENDING

EDM: Confirmed Connor Ingram; 2.90 GAA, .889 SV%, 15-10-3

VAN: Confirmed Kevin Lankinen: 3.79 GAA, .872 SV%, 11-26-5

Latest NewsGame Day