Pre-game Stats: Oilers Vs Canucks

EDMONTON OILERS
40-30-11 | 91 PTS
2nd place in the Pacific Division
Last Game: 2-1 SOL vs COL
PP: 30.1%
PK: 77.7%
GF-GA: 276-268
VANCOUVER CANUCKS
25-28-8 | 58 PTS
8th place in the Pacific Division
Last Game: 4-3 OTW vs LA
PP: 21.9%
PK: 21.9%
GF-GA: 215-310
HEAD-TO-HEAD
40-30-11...........Record.............25-28-8
21-14-5......Home Record.......9-27-5
19-16-6........Road Record........16-21-3
6-2-2.......Last 10 Games.......4-6-0
3.41..........GF/Game..........2.58
3.26...........GA/Game..........3.80
30.1% .........PP.........21.9%
77.7% .......PK......72.0%
52.5%.......FO%......494%
TOP SCORERS THIS SEASON
Connor McDavid: 81 GP, 48 G, 86 A, 134 PTS
Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS
Evan Bouchard: 81 GP, 21 G, 71 A, 92 PTS
Elias Pettersson: 73 GP, 15 G, 36 A, 51 PTS
Filip Hronek: 81 GP, 8 G, 41 A, 49 PTS
Brock Boeser: 74 GP, 22 G, 26 A, 48 PTS
INJURY REPORT
Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, LTIR); Zach Hyman (undisclosed, out); Jason Dickinson (leg, day-to-day); Max Jones (lower body, day-to-day).
Evander Kane (upper body, out); Thatcher Demko (hip, LTIR); Jonathan Lekkerimaki (shoulder, out); Filip Chytil (face, out); Derek Forbot (undisclosed, LTIR).
GOALTENDING
EDM: Confirmed Connor Ingram; 2.90 GAA, .889 SV%, 15-10-3
VAN: Confirmed Kevin Lankinen: 3.79 GAA, .872 SV%, 11-26-5