Pre-game Stats: Oilers Vs Hurricanes

EDMONTON OILERS\n\n30-24-8 | 68 PTS\n\n3rd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 5-4 W vs OTT\n\nPP: 32.9%\n\nPK: 76.7%\n\nGF-GA: 220-210\n\n\nCAROLINA HURRICANES\n\n39-16-6 | 84 PTS\n\n1st place in the Metro Division\n\nLast Game: 6-4 W at VAN\n\nPP: 22.6%\n\nPK: 80.0%\n\nGF-GA: 214-175\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Carolina\nHurricanes [https://thehockeynews.com/nhl/carolina-hurricanes]\n\n30-24-8...........Record.............36-16-9\n\n16-10-4......Home Record.......23-8-2\n\n14-14-4........Road Record........16-8-4\n\n5-5-0.......Last 10 Games.......8-1-1\n\n3.55..........GF/Game..........3.44\n\n3.34...........GA/Game..........2.82\n\n32.9% .........PP.........22.6%\n\n76.7% .......PK......80.0%\n\n53.0%.......FO%......50.6%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 61 GP, 35 G, 68 A, 103 PTS\n\nLeon Draisaitl: 58 GP, 31 G, 54 A, 85 PTS\n\nEvan Bouchard: 61 GP, 17 G, 52 A, 69 PTS\n\nSebastain Aho: 61 GP, 23 G, 38 A, 61 PTS\n\nAndrei Svechnikov: 61 GP, 22 G, 31 A, 53 PTS\n\nNikolaj Ehlers: 61 GP, 19 G, 29 A, 48 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nKasperi Kapanen (undisclosed, LTIR); Curtis Lazar (undisclosed LTIR).\n\nPyotr Kochetkov (hip, IR).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Probable Connor Ingram; 2.83 GAA, .889 SV%, 8-6-1\n\nCAR: Probable Brandon Bussi; 2.25 GAA, .902 SV%, 25-3-1