Pre-game Stats: Oilers Vs Hurricanes cover image

Pre-game Stats: Oilers Vs Hurricanes

EDMONTON OILERS

30-24-8 | 68 PTS

3rd place in the Pacific Division

Last Game: 5-4 W vs OTT

PP: 32.9%

PK: 76.7%

GF-GA: 220-210

CAROLINA HURRICANES

39-16-6 | 84 PTS

1st place in the Metro Division

Last Game: 6-4 W at VAN

PP: 22.6%

PK: 80.0%

GF-GA: 214-175

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Carolina Hurricanes

30-24-8...........Record.............36-16-9

16-10-4......Home Record.......23-8-2

14-14-4........Road Record........16-8-4

5-5-0.......Last 10 Games.......8-1-1

3.55..........GF/Game..........3.44

3.34...........GA/Game..........2.82

32.9% .........PP.........22.6%

76.7% .......PK......80.0%

53.0%.......FO%......50.6%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 61 GP, 35 G, 68 A, 103 PTS

Leon Draisaitl: 58 GP, 31 G, 54 A, 85 PTS

Evan Bouchard: 61 GP, 17 G, 52 A, 69 PTS

Sebastain Aho: 61 GP, 23 G, 38 A, 61 PTS

Andrei Svechnikov: 61 GP, 22 G, 31 A, 53 PTS

Nikolaj Ehlers: 61 GP, 19 G, 29 A, 48 PTS

INJURY REPORT

Kasperi Kapanen (undisclosed, LTIR); Curtis Lazar (undisclosed LTIR).

Pyotr Kochetkov (hip, IR).

GOALTENDING

EDM: Probable Connor Ingram; 2.83 GAA, .889 SV%, 8-6-1

CAR: Probable Brandon Bussi; 2.25 GAA, .902 SV%, 25-3-1

