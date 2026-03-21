Pre-game Stats: Oilers Vs Lightning

EDMONTON OILERS\n\n34-27-9 | 77 PTS\n\n2nd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 4-0 L vs FLO\n\nPP: 31.4%\n\nPK: 77.1%\n\nGF-GA: 243-239\n\n\nFLORIDA PANTHERS\n\n42-21-4 | 88 PTS\n\n2nd place in the Atlantic Division\n\nLast Game: 6-2 W at VAN\n\nPP: 21.8%\n\nPK: 81.8%\n\nGF-GA: 243-186\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Tampa Bay\nLightning [https://thehockeynews.com/nhl/tampa-bay-lightning]\n\n34-27-9...........Record.............42-21-4\n\n18-12-4......Home Record.......20-12-0\n\n16-15-5........Road Record........22-9-4\n\n5-4-1.......Last 10 Games.......4-6-0\n\n3.47..........GF/Game..........3.53\n\n3.37...........GA/Game..........2.76\n\n31.4% .........PP.........21.8%\n\n77.1% .......PK......81.8%\n\n53.0%.......FO%......47.5%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 70 GP, 37 G, 78 A, 115 PTS\n\nLeon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS\n\nEvan Bouchard: 70 GP, 19 G, 59 A, 78 PTS\n\nNikita Kucherov: 63 GP, 38 G, 76 A, 114 PTS\n\nJake Guentzel: 67 GP, 230 G, 41 A, 71 PTS\n\nBrandon Hagel: 62 GP, 32 G, 33 A, 64 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nCurtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, LTIR); Ty\nEmberson (undisclosed, day-to-day); Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon\nDraisaitl (lower body, out); Trent Frederich (undisclosed, out).\n\nVictor Hedman (illness, day-to-day); Declan Carlile (lower body, out); Emil\nLilleberg (face, out); Dominic James (leg, IR); Maxwell Crozier (abdomen, LTIR).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Probable Connor Ingram; 2.77 GAA, .892 SV%, 11-7-2\n\nTB: Probable Andre Vasilevskiy: 2.27 GAA, .913 SV%, 32-12-3