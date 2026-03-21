Pre-game Stats: Oilers Vs Lightning

EDMONTON OILERS

34-27-9 | 77 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 4-0 L vs FLO

PP: 31.4%

PK: 77.1%

GF-GA: 243-239

FLORIDA PANTHERS

42-21-4 | 88 PTS

2nd place in the Atlantic Division

Last Game: 6-2 W at VAN

PP: 21.8%

PK: 81.8%

GF-GA: 243-186

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Tampa Bay Lightning

34-27-9...........Record.............42-21-4

18-12-4......Home Record.......20-12-0

16-15-5........Road Record........22-9-4

5-4-1.......Last 10 Games.......4-6-0

3.47..........GF/Game..........3.53

3.37...........GA/Game..........2.76

31.4% .........PP.........21.8%

77.1% .......PK......81.8%

53.0%.......FO%......47.5%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 70 GP, 37 G, 78 A, 115 PTS

Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS

Evan Bouchard: 70 GP, 19 G, 59 A, 78 PTS

Nikita Kucherov: 63 GP, 38 G, 76 A, 114 PTS

Jake Guentzel: 67 GP, 230 G, 41 A, 71 PTS

Brandon Hagel: 62 GP, 32 G, 33 A, 64 PTS

INJURY REPORT

Curtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, LTIR); Ty Emberson (undisclosed, day-to-day); Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, out); Trent Frederich (undisclosed, out).

Victor Hedman (illness, day-to-day); Declan Carlile (lower body, out); Emil Lilleberg (face, out); Dominic James (leg, IR); Maxwell Crozier (abdomen, LTIR).

GOALTENDING

EDM: Probable Connor Ingram; 2.77 GAA, .892 SV%, 11-7-2

TB: Probable Andre Vasilevskiy: 2.27 GAA, .913 SV%, 32-12-3

