Logo
Edmonton Oilers
Powered by Roundtable
Pre-game Stats: Oilers Vs Panthers

Caprice St-Pierre
12h
featured
389Members·3,206Posts
caprice_stp@THNN profile imagefeatured creator badge

 

EDMONTON OILERS

34-26-9 | 77 PTS

T-1st place in the Pacific Division

Last Game: 5-3 W vs SJ

PP: 31.8%

PK: 77.4%

GF-GA: 243-235

FLORIDA PANTHERS

33-31-3 | 69 PTS

8th place in the Atlantic Division

Last Game: 5-2 L at VAN

PP: 19.6%

PK: 81.7%

GF-GA: 201-225

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Florida Panthers

34-26-9...........Record.............33-31-3

18-11-4......Home Record.......18-14-3

16-15-5........Road Record........15-17-0

6-3-1.......Last 10 Games.......5-3-2

3.52..........GF/Game..........2.94

3.36...........GA/Game..........3.34

31.8% .........PP.........19.7%

77.4% .......PK......81.7%

53.0%.......FO%......47.5%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 69 GP, 37 G, 78 A, 115 PTS

Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS

Evan Bouchard: 69 GP, 19 G, 59 A, 78 PTS

Sam Reinhart: 64 GP, 29 G, 32 A, 61 PTS

Brad Marhcand: 52 GP, 27 G, 27 A, 54 PTS

Sam Bennett: 66 GP, 25 G, 26 A, 51 PTS

INJURY REPORT

Curtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, LTIR); Ty Emberson (undisclosed, day-to-day); Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, out).

ABrad Marchand (lower body, LTIR); Sam Reinhart (undisclosed, out); Uvis Balinskis (undisclosed, out); Aleksander Brakov (knee, LTIR); Cole Schwindt (lower body, LTIR); Jonah Gadjovich (upper body, LTIR).

GOALTENDING

EDM: Probable Tristan Jarry; 3.39 GAA, .883 SV%, 16-9-2

FLO: Probable Daniil Tarasov: 2.96 GAA, .895 SV%, 9-11-2

Latest NewsGame Day