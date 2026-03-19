Pre-game Stats: Oilers Vs Panthers

\n\n\nEDMONTON OILERS\n\n34-26-9 | 77 PTS\n\nT-1st place in the Pacific Division\n\nLast Game: 5-3 W vs SJ\n\nPP: 31.8%\n\nPK: 77.4%\n\nGF-GA: 243-235\n\n\nFLORIDA PANTHERS\n\n33-31-3 | 69 PTS\n\n8th place in the Atlantic Division\n\nLast Game: 5-2 L at VAN\n\nPP: 19.6%\n\nPK: 81.7%\n\nGF-GA: 201-225\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Florida\nPanthers [https://thehockeynews.com/nhl/florida-panthers]\n\n34-26-9...........Record.............33-31-3\n\n18-11-4......Home Record.......18-14-3\n\n16-15-5........Road Record........15-17-0\n\n6-3-1.......Last 10 Games.......5-3-2\n\n3.52..........GF/Game..........2.94\n\n3.36...........GA/Game..........3.34\n\n31.8% .........PP.........19.7%\n\n77.4% .......PK......81.7%\n\n53.0%.......FO%......47.5%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 69 GP, 37 G, 78 A, 115 PTS\n\nLeon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS\n\nEvan Bouchard: 69 GP, 19 G, 59 A, 78 PTS\n\nSam Reinhart: 64 GP, 29 G, 32 A, 61 PTS\n\nBrad Marhcand: 52 GP, 27 G, 27 A, 54 PTS\n\nSam Bennett: 66 GP, 25 G, 26 A, 51 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nCurtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, LTIR); Ty\nEmberson (undisclosed, day-to-day); Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon\nDraisaitl (lower body, out).\n\nABrad Marchand (lower body, LTIR); Sam Reinhart (undisclosed, out); Uvis\nBalinskis (undisclosed, out); Aleksander Brakov (knee, LTIR); Cole Schwindt\n(lower body, LTIR); Jonah Gadjovich (upper body, LTIR).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Probable Tristan Jarry; 3.39 GAA, .883 SV%, 16-9-2\n\nFLO: Probable Daniil Tarasov: 2.96 GAA, .895 SV%, 9-11-2