Pre-game Stats: Oilers Vs Predators

EDMONTON OILERS\n\n32-26-9 | 73 PTS\n\n3rd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 3-2 OTL at STL\n\nPP: 32.1%\n\nPK: 76.8%\n\nGF-GA: 235-231\n\n\nNASHVILLE PREDATORS\n\n29-27-9 | 67 PTS\n\n5th place in the Central Division\n\nLast Game: 4-3 SOL at VAN\n\nPP: 22.6%\n\nPK: 80.7%\n\nGF-GA: 194-222\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers | Nashville Predators\n\n32-26-9...........Record.............29-27-9\n\n16-11-4......Home Record.......17-13-3\n\n16-15-5........Road Record........12-14-6\n\n5-4-1.......Last 10 Games.......3-4-3\n\n3.51..........GF/Game..........2.94\n\n3.40...........GA/Game..........3.40\n\n32.1% .........PP.........22.6%\n\n76.8% .......PK......80.7%\n\n52.9%.......FO%......51.3%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 67 GP, 37 G, 74 A, 111 PTS\n\nLeon Draisaitl: 64 GP, 34 G, 62 A, 96 PTS\n\nEvan Bouchard: 67 GP, 19 G, 57 A, 76 PTS\n\nRyan O'Reilly: 64 GP, 22 G, 39 A, 61 PTS\n\nFilip Forsberg: 65 GP, 28 G, 25 A, 53 PTS\n\nSteven Stamkos: 65 GP, 31 G, 20 A, 51 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nCurtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, out); Ty\nEmberson (undisclosed, out); Mattias Janmkark (undisclosed, LTIR).\n\nTorey Krug (ankle, LTIR).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Confirmed Connor Ingram; 2.79 GAA, .890 SV%, 9-6-2\n\nNSH: Probable Jussi Saros; 3.15 GAA, .893 SV%, 23-18-7