Edmonton Oilers
Pre-game Stats: Oilers Vs Predators

Pre-game Stats: Oilers Vs Predators

Caprice St-Pierre
1h
caprice_stp

EDMONTON OILERS

32-26-9 | 73 PTS

3rd place in the Pacific Division

Last Game: 3-2 OTL at STL

PP: 32.1%

PK: 76.8%

GF-GA: 235-231

NASHVILLE PREDATORS

29-27-9 | 67 PTS

5th place in the Central Division

Last Game: 4-3 SOL at VAN

PP: 22.6%

PK: 80.7%

GF-GA: 194-222

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Nashville Predators

32-26-9...........Record.............29-27-9

16-11-4......Home Record.......17-13-3

16-15-5........Road Record........12-14-6

5-4-1.......Last 10 Games.......3-4-3

3.51..........GF/Game..........2.94

3.40...........GA/Game..........3.40

32.1% .........PP.........22.6%

76.8% .......PK......80.7%

52.9%.......FO%......51.3%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 67 GP, 37 G, 74 A, 111 PTS

Leon Draisaitl: 64 GP, 34 G, 62 A, 96 PTS

Evan Bouchard: 67 GP, 19 G, 57 A, 76 PTS

Ryan O'Reilly: 64 GP, 22 G, 39 A, 61 PTS

Filip Forsberg: 65 GP, 28 G, 25 A, 53 PTS

Steven Stamkos: 65 GP, 31 G, 20 A, 51 PTS

INJURY REPORT

Curtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, out); Ty Emberson (undisclosed, out); Mattias Janmkark (undisclosed, LTIR).

Torey Krug (ankle, LTIR).

GOALTENDING

EDM: Confirmed Connor Ingram; 2.79 GAA, .890 SV%, 9-6-2

NSH: Probable Jussi Saros; 3.15 GAA, .893 SV%, 23-18-7

