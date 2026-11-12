Logo
Women's Hockey RoundtableWomen's Hockey Roundtable
ESPN Set To Broadcast More Than 40 Women's Hockey Games Beginning This Week

ESPN Set To Broadcast More Than 40 Women's Hockey Games Beginning This Week

IanKennedy@THNews profile imagefeatured creator badge
Ian Kennedy
Partner
Nov 12, 2026 6:04 PM

ESPN is set to broadcast than 40 NCAA women's hockey games this season beginning this week, and running through the Hockey East championships and NCAA Frozen Four tournaments.

ESPN will broadcast nearly 40 NCAA women's hockey games during the 2026-27 season with deals in place to showcase Hockey East and ECAC Hockey match ups, before providing exclusive coverage for the NCAA Women's Frozen Four. 

ESPN's coverage will include play-by-play from Jason Ross Jr and color commentary from former PWHL player and PHF star Madison Packer, and Hall of Famer Angela Ruggiero. 

In studio, Ruggiero, Packer, and host Laura Stickells will cover the games.

The coverage will feature national linear coverage of a January 22 match up between nationally ranked Northeastern and UConn, and the Hockey East Championships.

Related stories

ESPN will carry the NCAA Women's Frozen Four, scheduled from March 21-23, 2027 in Duluth, Minnesota, with the semifinals on linear for the first time.

Julia Pellerin highlightsMore Videos

ESPN 2026-27 Women’s NCAA Hockey TV Schedule:

DateTime (ET)GameWhere to Watch
Fri, Nov 135:50 p.m.No. 13 Yale at No. 10 ClarksonESPN+
Fri, Nov 203 p.m.No. 8 Colgate at No. 14 CornellESPN+
Fri, Nov 205:50 p.m.No. 4 Princeton at No. 10 ClarksonESPN+
Sat, Nov 212:50 p.m.No. 6 Quinnipiac at No. 10 ClarksonESPN+
Sat, Nov 213 p.m.No. 14 Cornell at No. 8 ColgateESPN+
Fri, Nov 273 p.m.No. 13 Yale at No. 6 QuinnipiacESPN+
Sat, Nov 284 p.m.No. 5 Northeastern at No. 14 CornellESPN+
Sun, Nov 292 p.m.No. 5 Northeastern at No. 14 CornellESPN+
Thu, Dec 36 p.m.No. 15 Boston College at No. 5 NortheasternESPN+
Fri, Dec 46 p.m.No. 14 Cornell at No. 10 ClarksonESPN+
Sat, Dec 512:05 p.m.No. 5 Northeastern at No. 15 Boston CollegeESPN+
Sat, Dec 53 p.m.No. 8 Colgate at No. 10 ClarksonESPN+
Wed, Dec 96 p.m.No. 7 Penn State at No. 4 PrincetonESPN+
Fri, Jan 12 p.m.No. 1 Ohio State at No. 13 YaleESPN+
Sat, Jan 22 p.m.No. 1 Ohio State at No. 13 YaleESPN+
Tue, Jan 56 p.m.No. 5 Northeastern at No. 13 YaleESPN+
Sat, Jan 93 p.m.No. 10 Clarkson at No. 13 YaleESPN+
Fri, Jan 156 p.m.No. 13 Yale at No. 8 ColgateESPN+
Fri, Jan 156 p.m.No. 4 Princeton at No. 6 QuinnipiacESPN+
Sat, Jan 163 p.m.No. 13 Yale at No. 14 CornellESPN+
Sat, Jan 163 p.m.No. 6 Quinnipiac at No. 4 PrincetonESPN+
Fri, Jan 225:30 p.m.5 Northeastern at No. 11 UConnESPNU
Fri, Jan 223 p.m.No. 10 Clarkson at No. 8 ColgateESPN+
Sat, Jan 2312:05 p.m.No. 5 Northeastern at No. 11 UConnESPN+
Sat, Jan 233 p.m.No. 10 Clarkson at No. 14 CornellESPN+
Fri, Jan 296 p.m.No. 4 Princeton at No. 13 YaleESPN+
Sat, Jan 303 p.m.No. 6 Quinnipiac at No. 13 YaleESPN+
Fri, Feb 56 p.m.No. 6 Quinnipiac at No. 8 ColgateESPN+
Fri, Feb 56 p.m.No. 4 Princeton at No. 14 CornellESPN+
Sat, Feb 63 p.m.No. 4 Princeton at No. 8 ColgateESPN+
Sat, Feb 63 p.m.No. 6 Quinnipiac at No. 14 CornellESPN+
Fri, Feb 126 p.m.No. 10 Clarkson at No. 6 QuinnipiacESPN+
Fri, Feb 126 p.m.No. 14 Cornell at No. 13 YaleESPN+
Sat, Feb 1312:05 p.m.No. 15 Boston College at No. 5 NortheasternESPN+
Sat, Feb 133 p.m.No. 10 Clarkson at No. 4 PrincetonESPN+
Sat, Feb 133 p.m.No. 8 Colgate at No. 13 YaleESPN+
Thu, Feb 186 p.m.No. 15 Boston College at No. 11 UConnESPN+
Sat, Feb 2012:05 p.m.No. 11 UConn at No. 5 NortheasternESPN+
Sat, Mar 61 p.m.Hockey East Women’s Hockey ChampionshipESPNEWS
Mar. 21-23NCAA Frozen FourESPNU
Hockey EastECAC HockeyNCAA
College
4
Comments
anonymous profile image
Powered by RoundtableAn AI/DeFi-powered Enterprise Media Operating System. Learn more at Roundtable.io.© Roundtable 2026. By using this site you agree to the Terms of Use and Privacy Policy