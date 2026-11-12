ESPN Set To Broadcast More Than 40 Women's Hockey Games Beginning This Week

|Date
|Time (ET)
|Game
|Where to Watch
|Fri, Nov 13
|5:50 p.m.
|No. 13 Yale at No. 10 Clarkson
|ESPN+
|Fri, Nov 20
|3 p.m.
|No. 8 Colgate at No. 14 Cornell
|ESPN+
|Fri, Nov 20
|5:50 p.m.
|No. 4 Princeton at No. 10 Clarkson
|ESPN+
|Sat, Nov 21
|2:50 p.m.
|No. 6 Quinnipiac at No. 10 Clarkson
|ESPN+
|Sat, Nov 21
|3 p.m.
|No. 14 Cornell at No. 8 Colgate
|ESPN+
|Fri, Nov 27
|3 p.m.
|No. 13 Yale at No. 6 Quinnipiac
|ESPN+
|Sat, Nov 28
|4 p.m.
|No. 5 Northeastern at No. 14 Cornell
|ESPN+
|Sun, Nov 29
|2 p.m.
|No. 5 Northeastern at No. 14 Cornell
|ESPN+
|Thu, Dec 3
|6 p.m.
|No. 15 Boston College at No. 5 Northeastern
|ESPN+
|Fri, Dec 4
|6 p.m.
|No. 14 Cornell at No. 10 Clarkson
|ESPN+
|Sat, Dec 5
|12:05 p.m.
|No. 5 Northeastern at No. 15 Boston College
|ESPN+
|Sat, Dec 5
|3 p.m.
|No. 8 Colgate at No. 10 Clarkson
|ESPN+
|Wed, Dec 9
|6 p.m.
|No. 7 Penn State at No. 4 Princeton
|ESPN+
|Fri, Jan 1
|2 p.m.
|No. 1 Ohio State at No. 13 Yale
|ESPN+
|Sat, Jan 2
|2 p.m.
|No. 1 Ohio State at No. 13 Yale
|ESPN+
|Tue, Jan 5
|6 p.m.
|No. 5 Northeastern at No. 13 Yale
|ESPN+
|Sat, Jan 9
|3 p.m.
|No. 10 Clarkson at No. 13 Yale
|ESPN+
|Fri, Jan 15
|6 p.m.
|No. 13 Yale at No. 8 Colgate
|ESPN+
|Fri, Jan 15
|6 p.m.
|No. 4 Princeton at No. 6 Quinnipiac
|ESPN+
|Sat, Jan 16
|3 p.m.
|No. 13 Yale at No. 14 Cornell
|ESPN+
|Sat, Jan 16
|3 p.m.
|No. 6 Quinnipiac at No. 4 Princeton
|ESPN+
|Fri, Jan 22
|5:30 p.m.
|5 Northeastern at No. 11 UConn
|ESPNU
|Fri, Jan 22
|3 p.m.
|No. 10 Clarkson at No. 8 Colgate
|ESPN+
|Sat, Jan 23
|12:05 p.m.
|No. 5 Northeastern at No. 11 UConn
|ESPN+
|Sat, Jan 23
|3 p.m.
|No. 10 Clarkson at No. 14 Cornell
|ESPN+
|Fri, Jan 29
|6 p.m.
|No. 4 Princeton at No. 13 Yale
|ESPN+
|Sat, Jan 30
|3 p.m.
|No. 6 Quinnipiac at No. 13 Yale
|ESPN+
|Fri, Feb 5
|6 p.m.
|No. 6 Quinnipiac at No. 8 Colgate
|ESPN+
|Fri, Feb 5
|6 p.m.
|No. 4 Princeton at No. 14 Cornell
|ESPN+
|Sat, Feb 6
|3 p.m.
|No. 4 Princeton at No. 8 Colgate
|ESPN+
|Sat, Feb 6
|3 p.m.
|No. 6 Quinnipiac at No. 14 Cornell
|ESPN+
|Fri, Feb 12
|6 p.m.
|No. 10 Clarkson at No. 6 Quinnipiac
|ESPN+
|Fri, Feb 12
|6 p.m.
|No. 14 Cornell at No. 13 Yale
|ESPN+
|Sat, Feb 13
|12:05 p.m.
|No. 15 Boston College at No. 5 Northeastern
|ESPN+
|Sat, Feb 13
|3 p.m.
|No. 10 Clarkson at No. 4 Princeton
|ESPN+
|Sat, Feb 13
|3 p.m.
|No. 8 Colgate at No. 13 Yale
|ESPN+
|Thu, Feb 18
|6 p.m.
|No. 15 Boston College at No. 11 UConn
|ESPN+
|Sat, Feb 20
|12:05 p.m.
|No. 11 UConn at No. 5 Northeastern
|ESPN+
|Sat, Mar 6
|1 p.m.
|Hockey East Women’s Hockey Championship
|ESPNEWS
|Mar. 21-23
|NCAA Frozen Four
|ESPNU