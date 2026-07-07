Czechia Opens National Team Camp With Eye At Returning To The Podium At Worlds

The remained of Czechia's roster for the camp are Katerina Pencikova (HC Bobri Valasske Mezirici), Andrea Kantorová (KSV Highlanders), Ellen Jarabková (MoDo), Vera Stastkova (Purcell Hockey Academy), Adéla Fromová (Central York Panthers), Veronika Ulbrichtová (HC Roudnice nad Labem), Adéla Křenková (HC Příbram), Veronika Ortová (HC Slovan Usti nad Labem), Viktorie Jílkova (HC Spartak Žebrák), Tereza Radová (HK Budapest), Veronika Hujová (KSV Highlanders), Anna Kalová (Örebro HK), Lucie Gruntová (HC Pribram), Hana Panešová (HC Roudnice nad Labem), Aneta Paroubkova (Stoney Creek Sabers), Hana Haasová (Rögle BK), Klára Šrámková (Bishop Kearney Selects), Barbora Bartáková (Djurgårdens IF), Adéla Pánková (EV Zug), Dana Brezinova (HC ZUBR Prerov), Tereza Gildainová (Lovell Academy Lions), Šarlota Stýblová (OHA Mavericks).