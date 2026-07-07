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Czechia Opens National Team Camp With Eye At Returning To The Podium At Worlds

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Ian Kennedy
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Czechia isn bringing together 56 players to begin building their roster for the 2026 World Championships, and a chance to get back to the podium.

Czechia's women's national team has a new head coach in Brian Idalski, and a new resolve to return to the podium at the IIHF World Championships in November.

That quest begins with a three day camp from July 15-17 at Prague FTVS with general manager Tereza Sadilová bringing together 56 players in a mix of veterans and youth.

THey'll prepare for Worlds with two stops on the Women's Euro Hockey Tour before dropping the puck from November 6-16 in Herning and Esbjerg, Denmark.

From the PWHL, 11 players will be in attendance including Kristýna Kaltounková (New York Sirens), Katerina Mrazova (Ottawa Charge), Aneta Tejralová (Seattle Torrent), Klára Hymlárová (Minnesota Frost), Natalia Mlynkova (PWHL San Jose), Dominika Lásková (Vancouver Goldeneyes), Daniela Pejšová (PWHL San Jose), Denisa Křížová (New York Sirens), Noemi Neubauerova (Seattle Torrent), Tereza Vanišová (Vancouver Goldeneyes), and Tereza Pištěková (Ottawa Charge).

Kristýna KaltounkovámoreVideos

The NCAA will also be well represented this season for Czechia including Barbora Prošková (RPI), Magdalena Felcmanová (Sacred Heart), Michaela Hesová (Dartmouth), Andrea Trnková (Clarkson), Aneta Šenková (Clarkson), Daniela Nováková (St. Thomas), Julie Jebousková (Maine), Adéla Šapovalivová (Wisconsin), Barbora Juříčková (St. Lawrence), Lucie Šindelářová (Northeastern), Tereza Plosová (Minnesota), Linda Vocetkova (Colgate), Barbora Dalecka (Sacred Heart), Johanna Tischler (Sacred Heart), and Anežka Čabelová (Boston College) at the Division 1 level, and Sara Valerie Ševčíková (Elmira) and Karolina Skořepová (Wilkes) at the D3 level.

Other veterans from the 2026 Olympics including Klara Peslarova (Brynas IF), Sara Čajanová (Brynas IF), Michaela Pejzlová (HC Ambri-Piotta), Vendula Přibylová (Linköping HC), Julie Pejšová  (HC Kobra Prague), Klara Seroiszkova (HC Davos).

The remained of Czechia's roster for the camp are Katerina Pencikova (HC Bobri Valasske Mezirici), Andrea Kantorová (KSV Highlanders), Ellen Jarabková (MoDo), Vera Stastkova (Purcell Hockey Academy), Adéla Fromová (Central York Panthers), Veronika Ulbrichtová (HC Roudnice nad Labem), Adéla Křenková (HC Příbram), Veronika Ortová (HC Slovan Usti nad Labem), Viktorie Jílkova (HC Spartak Žebrák), Tereza Radová (HK Budapest), Veronika Hujová (KSV Highlanders), Anna Kalová (Örebro HK), Lucie Gruntová (HC Pribram), Hana Panešová (HC Roudnice nad Labem), Aneta Paroubkova (Stoney Creek Sabers), Hana Haasová (Rögle BK), Klára Šrámková (Bishop Kearney Selects), Barbora Bartáková (Djurgårdens IF), Adéla Pánková (EV Zug), Dana Brezinova (HC ZUBR Prerov), Tereza Gildainová (Lovell Academy Lions), Šarlota Stýblová (OHA Mavericks).

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